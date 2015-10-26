Смотр сил накануне переформатирования Украины
Выборы в местные Советы на Украине не разочаровали. Они стали довольно яркой картиной нынешнего реального состояния дел на политической Украине. Притом картиной очень детальной и фактологической, несмотря на все премудрости примененной на выборах системы участия кандидатов и подсчета голосов. О легитимности «выборов» даже говорить не буду. Достаточно упоминания одного простого факта — полномочия 12 из 15 членов ЦИК закончились еще первого июня 2014 года,
Суть примененной на украинских выборах системы заключается в том, что избиратель одновременно голосует за кандидата в округе и за партию, которая его выдвинула. Однако при установлении результатов выборов все голоса подсчитываются именно как отданные за партию. В распределении депутатских мандатов принимают участие только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. При этом кандидат, фактически победивший в округе, но партия которого не преодолела пятипроцентный барьер, депутатский мандат не получит.
В общей сложности граждане Украины должны были выбрать депутатов 10,7 тысячи местных советов, из которых более девяти тысяч — сельские. Также выбирали мэров 358 городов областного и районного значения. В крупных городах, где количество избирателей превышает 90 тысяч, выборы мэров проводились по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50% плюс один голос, таких городов всего 38.
По подсчетам ЦИК Украины, в местных выборах приняли участие почти 13,8 миллиона граждан, что составляет 46,62% от общего числа избирателей. Рекордсменом стала Тернопольская область, где в голосовании приняли участие 56,5% избирателей. Наименьшее число граждан пришли на выборы в Донецкой и Луганской областях: 31,65% и 35,27% от общего числа зарегистрированных.
Первые итоги выборов говорят о том, что для властей прошедшие выборы стали серьезным ударом — люди не удовлетворены ситуацией и не верят, что выборы помогут изменить её. Кроме того, в ходе голосования наблюдатели зафиксировали свыше тысячи серьезных нарушений. А в донецких городах Мариуполе и Красноармейске выборы вообще не состоялись. Очевидно, с выборами в этих городах решили не спешить, изучив результаты опросов в канун голосования и выяснив, что политическая агитация из Киева на местных жителей никак не подействовала, в результате чего итоги выборов для провластных партий и кандидатов будут катастрофическими.
Так, по мнению украинского эксперта Михаила Погребинского, «население Мариуполя ненавидит власть, которая установилась, беспредел радикалов и националистов. Если бы выборы состоялись, появилась бы возможность остановить беспредел. Вот этого допустить нельзя». Такого же мнения — что власть сознательно провалила выборы в Мариуполе и Красноармейске, чтобы не допустить скандала — придерживаются и некоторые другие эксперты. Скорее всего, выборы в этих двух городах не состоятся и во время всеукраинского второго тура выборов в местные советы и будут перенесены на следующий год. Возможно, они будут совмещены с выборами на территории ЛНР и ДНР.
Тем не менее отмена выборов в этих городах показала главное. Если даже на подконтрольной территории Киев не может организовать голосование, то что говорить об этом в отношении территорий ЛНР и ДНР, жители которых почти в полном составе воевали против хунты.
Результаты местных выборов могут повлиять на общенациональные политические расклады. Например, глава «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко пообещал серьезные перестановки в правительстве Яценюка уже в ближайший месяц: «У нас будет очень жесткий разговор с премьером. Я думаю, что мы можем прогнозировать серьезные изменения в кабмине, вплоть до глобальных». По мнению Луценко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк должен ответить за политику ЖКХ и ошибки индексации пенсий и зарплат. Хотя, на мой взгляд, это пока только угрозы — ситуация для отставки Яценюка еще явно не созрела. Поэтому сейчас пожертвуют более мелкими фигурами уровня министров, а Яценюка приберегут на более серьезный кризис, который зимой может случиться в любой момент.
Что касается ключевых городов — Киева, Львова, Днепропетровска, Харькова и Одессы, то картина на выборах мэров городов очень пестрая. Только в Харькове Кернес смог победить в первом туре — 59% голосов. Во всех остальных городах за должность мэра будет второй тур. И если в Киеве, Одессе и Львове Кличко (40%), Труханов (47,6%) и Садовый (48,6%) имеют значительный отрыв от конкурентов, то в Днепропетровске для Филатова (40%) ситуация продолжает оставаться напряженной — от идущего на втором месте Вилкула от «Оппоблока» (33,1%) его отделяет менее 7%.
Получаем, что по итогам первого тура выборов Порошенко из ключевых городов смог удержать под собой только Киев. В Одессе — ставленник Саакашвили провалился. Как отмечает, в частности, Владимир Скачко, «нигде пропрезидентская сила — Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БППС) — единолично не победила. Точнее — не победила так, чтобы это ни у кого не вызывало сомнения и БППС мог сформировать совет со своим единоличным большинством. Везде понадобятся коалиции».
Коломойский удерживает Днепропетровск и Харьков,
Кроме того, итоги местных выборов во весь рост поставили проблему досрочных выборов Рады, т.к. серьезный разрыв образовался не только между регионами, но и между представленностью политических сил в регионах и парламенте. В частности, показательно, что такого мнения придерживается правая рука Коломойского, лидер партии УКРОП Геннадий Корбан: «Баланс сил может поменяться в парламенте сразу после местных выборов, которые являются предварительным взвешиванием политических сил. Может быть, какая то политическая сила еще выйдет из коалиции, и это сразу повлечет за собой изменения. У нас ведь парламентско-президентская республика, и коалицию можно сформировать и без президента. И ничего страшного не произойдет. Я считаю, что перспектива досрочных выборов в парламент есть. Она очень высока, и я не вижу здесь ничего дурного».
Таким образом, местные выборы показали, что Порошенко контролирует только столицу. Восток и Юго-Восток — под контролем Коломойского и, частично, Ахметова. Запад — контролируется «Самопомощью» и «Свободой». Юг — бывшими регионалами и «Оппоблоком». Следовательно, противоречия системы — не устранены. Более того, возвращение ЛНР и ДНР в украинскую орбиту может просто взорвать нынешний статус-кво, к чему явно не готовы основные политические силы на Украине.
В этих условиях ставка основных политических игроков на усиление своего влияния в регионах даже в ущерб влиянию в Киеве выглядит вполне логичной — при падении Киева только наличие мощной ресурсной и силовой базы в регионах поможет ведущим политическим силам Украины остаться на плаву. Отмена выборов в Мариуполе и Красноармейске показала, что неонацистская Украина не может инкорпорировать в себя Донбасс при нынешних базовых условиях, т.к. любая попытка инкорпорации будет практически автоматически сопровождаться переходом к насилию и гражданской войне.
Соответственно, итоги местных выборов показали, что мягкая федерализация остается основным сценарием развития ситуации на этой территории. Другим альтернативным сценарием является только угроза распада Украины на три-четыре территориальных анклава, которые в конечном итоге рано или поздно (скорее всего, рано) будут подтянуты более крупными политическими игроками в свою орбиту под различными предлогами (например, гуманитарная катастрофа) и инкорпорированы (через референдумы) в свою территорию.