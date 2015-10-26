Выборы в местные Советы на Украине не разочаровали. Они стали довольно яркой картиной нынешнего реального состояния дел на политической Украине. Притом картиной очень детальной и фактологической, несмотря на все премудрости примененной на выборах системы участия кандидатов и подсчета голосов. О легитимности «выборов» даже говорить не буду. Достаточно упоминания одного простого факта — полномочия 12 из 15 членов ЦИК закончились еще первого июня 2014 года, т. е. больше года назад. Соответственно, в нынешнем виде ЦИК Украины является абсолютно нелегитимной структурой. Но будем говорить о том, что имеем по факту.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Для правозащитников — не пахнет

Суть примененной на украинских выборах системы заключается в том, что избиратель одновременно голосует за кандидата в округе и за партию, которая его выдвинула. Однако при установлении результатов выборов все голоса подсчитываются именно как отданные за партию. В распределении депутатских мандатов принимают участие только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. При этом кандидат, фактически победивший в округе, но партия которого не преодолела пятипроцентный барьер, депутатский мандат не получит.

В общей сложности граждане Украины должны были выбрать депутатов 10,7 тысячи местных советов, из которых более девяти тысяч — сельские. Также выбирали мэров 358 городов областного и районного значения. В крупных городах, где количество избирателей превышает 90 тысяч, выборы мэров проводились по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50% плюс один голос, таких городов всего 38.

По подсчетам ЦИК Украины, в местных выборах приняли участие почти 13,8 миллиона граждан, что составляет 46,62% от общего числа избирателей. Рекордсменом стала Тернопольская область, где в голосовании приняли участие 56,5% избирателей. Наименьшее число граждан пришли на выборы в Донецкой и Луганской областях: 31,65% и 35,27% от общего числа зарегистрированных.

Первые итоги выборов говорят о том, что для властей прошедшие выборы стали серьезным ударом — люди не удовлетворены ситуацией и не верят, что выборы помогут изменить её. Кроме того, в ходе голосования наблюдатели зафиксировали свыше тысячи серьезных нарушений. А в донецких городах Мариуполе и Красноармейске выборы вообще не состоялись. Очевидно, с выборами в этих городах решили не спешить, изучив результаты опросов в канун голосования и выяснив, что политическая агитация из Киева на местных жителей никак не подействовала, в результате чего итоги выборов для провластных партий и кандидатов будут катастрофическими.

Так, по мнению украинского эксперта Михаила Погребинского, «население Мариуполя ненавидит власть, которая установилась, беспредел радикалов и националистов. Если бы выборы состоялись, появилась бы возможность остановить беспредел. Вот этого допустить нельзя». Такого же мнения — что власть сознательно провалила выборы в Мариуполе и Красноармейске, чтобы не допустить скандала — придерживаются и некоторые другие эксперты. Скорее всего, выборы в этих двух городах не состоятся и во время всеукраинского второго тура выборов в местные советы и будут перенесены на следующий год. Возможно, они будут совмещены с выборами на территории ЛНР и ДНР.

Тем не менее отмена выборов в этих городах показала главное. Если даже на подконтрольной территории Киев не может организовать голосование, то что говорить об этом в отношении территорий ЛНР и ДНР, жители которых почти в полном составе воевали против хунты. Т. е. итоги выборов для Киева на этих территориях будут провальными. Глядя же на то, как на Украине решается вопрос допуска на выборы (в частности, не допуск «Оппоблока» на выборы в Харькове), то не будет ничего страшного в том, что и в ЛНР и ДНР те или иные политические силы Украины не будут допущены на выборы.

Результаты местных выборов могут повлиять на общенациональные политические расклады. Например, глава «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко пообещал серьезные перестановки в правительстве Яценюка уже в ближайший месяц: «У нас будет очень жесткий разговор с премьером. Я думаю, что мы можем прогнозировать серьезные изменения в кабмине, вплоть до глобальных». По мнению Луценко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк должен ответить за политику ЖКХ и ошибки индексации пенсий и зарплат. Хотя, на мой взгляд, это пока только угрозы — ситуация для отставки Яценюка еще явно не созрела. Поэтому сейчас пожертвуют более мелкими фигурами уровня министров, а Яценюка приберегут на более серьезный кризис, который зимой может случиться в любой момент.

Что касается ключевых городов — Киева, Львова, Днепропетровска, Харькова и Одессы, то картина на выборах мэров городов очень пестрая. Только в Харькове Кернес смог победить в первом туре — 59% голосов. Во всех остальных городах за должность мэра будет второй тур. И если в Киеве, Одессе и Львове Кличко (40%), Труханов (47,6%) и Садовый (48,6%) имеют значительный отрыв от конкурентов, то в Днепропетровске для Филатова (40%) ситуация продолжает оставаться напряженной — от идущего на втором месте Вилкула от «Оппоблока» (33,1%) его отделяет менее 7%.

Получаем, что по итогам первого тура выборов Порошенко из ключевых городов смог удержать под собой только Киев. В Одессе — ставленник Саакашвили провалился. Как отмечает, в частности, Владимир Скачко, «нигде пропрезидентская сила — Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БППС) — единолично не победила. Точнее — не победила так, чтобы это ни у кого не вызывало сомнения и БППС мог сформировать совет со своим единоличным большинством. Везде понадобятся коалиции». Т. е. влияние Порошенко в общеукраинской политике неумолимо снижается (показательно, что Яценюк уже дошел до того, что вообще отказался выставлять партию на выборы). Поэтому его отношение к проблеме досрочных выборов в Раду может быть двояким, т.к. если их не провести весной, то чем дальше, тем меньше у него вообще будет шансов на то, чтобы удержаться в большой политике. Какой вариант из этих двух выберет Порошенко — пока вопрос.

Коломойский удерживает Днепропетровск и Харьков, т. е. сохраняет мощный ресурс борьбы против Порошенко. Ахметов нигде не смог прорваться в первые ряды, но в целом «Оппоблок» влияние нарастил. А отказ Порошенко проводить выборы в Мариуполе — одной из вотчин Ахметова, говорит только о том, что противоречия между ними не устранены. Во Львове ситуация под вопросом — кто сможет (и сможет ли) взять Садового под контроль после выборов. Таким образом, местные выборы основные противоречия между ключевыми игроками на Украине не устранили, а наоборот — предельно обнажили.

Кроме того, итоги местных выборов во весь рост поставили проблему досрочных выборов Рады, т.к. серьезный разрыв образовался не только между регионами, но и между представленностью политических сил в регионах и парламенте. В частности, показательно, что такого мнения придерживается правая рука Коломойского, лидер партии УКРОП Геннадий Корбан: «Баланс сил может поменяться в парламенте сразу после местных выборов, которые являются предварительным взвешиванием политических сил. Может быть, какая то политическая сила еще выйдет из коалиции, и это сразу повлечет за собой изменения. У нас ведь парламентско-президентская республика, и коалицию можно сформировать и без президента. И ничего страшного не произойдет. Я считаю, что перспектива досрочных выборов в парламент есть. Она очень высока, и я не вижу здесь ничего дурного».

Таким образом, местные выборы показали, что Порошенко контролирует только столицу. Восток и Юго-Восток — под контролем Коломойского и, частично, Ахметова. Запад — контролируется «Самопомощью» и «Свободой». Юг — бывшими регионалами и «Оппоблоком». Следовательно, противоречия системы — не устранены. Более того, возвращение ЛНР и ДНР в украинскую орбиту может просто взорвать нынешний статус-кво, к чему явно не готовы основные политические силы на Украине.

В этих условиях ставка основных политических игроков на усиление своего влияния в регионах даже в ущерб влиянию в Киеве выглядит вполне логичной — при падении Киева только наличие мощной ресурсной и силовой базы в регионах поможет ведущим политическим силам Украины остаться на плаву. Отмена выборов в Мариуполе и Красноармейске показала, что неонацистская Украина не может инкорпорировать в себя Донбасс при нынешних базовых условиях, т.к. любая попытка инкорпорации будет практически автоматически сопровождаться переходом к насилию и гражданской войне.

Соответственно, итоги местных выборов показали, что мягкая федерализация остается основным сценарием развития ситуации на этой территории. Другим альтернативным сценарием является только угроза распада Украины на три-четыре территориальных анклава, которые в конечном итоге рано или поздно (скорее всего, рано) будут подтянуты более крупными политическими игроками в свою орбиту под различными предлогами (например, гуманитарная катастрофа) и инкорпорированы (через референдумы) в свою территорию.