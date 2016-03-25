Южная редакция ИА REGNUM
Последние публикации
Крым полностью возродит энергосистему к 2021 году
Веерные отключения в Крымском федеральном округе закончатся после запуска на полную мощность ещё строящегося энергоперехода с Кубани по дну Керченского пролива в мае 2016 года. Однако энергомост — не панацея, проекты по увеличению собственной генерации в Крыму будут реализовывать в ближайшие пять...
25 марта 2016
Живые люди находятся внутри затонувшего теплохода в Китае
Живые люди остаются в трюмах китайского судна «Восточная звезда», которое затонуло 1 июня в 16.28 по мск. Как сообщает РСН, водолазы, постучавшие по корпусу судна, услышали ответный стук изнутри. Как говорится в официальном сообщении минтранспорта КНР, на данный момент с затонувшего в реке Янцзы...
2 июня 2015
Жульничество крымчан и День пионерии
Вклады в украинских банках Некоторые крымчане сжульничали, вернув свой вклад весной 2014 года из украинского банка и получив на него же в Фонде защиты вкладчиков Крыма возмещение, как с невозвращённого украинским банком. Теперь Фонд подозревает их в мошенничестве и намерен подавать на них в суд...
19 мая 2015
Кризис электротранспорта и нашествие клещей — Адыгея 5 мая
Основные события минувшего вторника в Адыгее — в обзоре ИА REGNUM Кризис электротранспорта Рост цен на электроэнергию, существенное снижение пассажиропотока, острый кадровый дефицит водительского состава — всё это привело к тому, что старейшее в Адыгее транспортное предприятие — Майкопское...
6 мая 2015
Благодатный огонь и памятники Гагарину — Кубань за выходные
Христос воскресе! Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главное событие года для христиан и самый большой православный праздник отмечали и в Краснодаре. В канун светлого праздника многие церкви едва смогли вместить всех желающих. И с каждым годом на главное в году богослужение приходит...
13 апреля 2015
Защита прав и пожелания народа — Адыгея за 6 апреля
Скандал в одном из родильных домов, поимка «цветочного» грабителя и общественные рекомендации для главы республики — главные события прошедшего дня в Адыгее. В роддом — с туберкулёзом Жительница Адыгеи вместе с новорождённым ребёнком в течение трёх дней находилась в контакте с больной туберкулёзом...
7 апреля 2015