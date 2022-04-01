Пётр Заборцев
Последние публикации
Как помочь экономике России — дать свободу бизнесу или изменить систему?
С началом активной защиты Россией своих интересов и введенных в ответ на это санкций, в нашей экономике открылась новая глава. Сейчас, уже спустя более месяца с начала, мы еще не можем понять всех масштабов начавшегося кризиса. И того, куда он заведет все страны мира, включая Россию. Пока же...
1 апреля 2022
К чему ведут Россию угрозы и конфликты?
Сегодня Россия столкнулась с беспрецедентными для своей новейшей истории вызовами и угрозами. С отдельными угрозами — типа нашей демографической проблемы — наша страна не сталкивалась, наверное, никогда. Международное давление на экономику и общество со стороны стран Запада усилилось. Эти...
8 февраля 2022
Миру грозит стагфляционная спираль — обещают бедность и неравенство
На фоне набирающей темп инфляции все больше экономистов и правительств разных стран с опаской смотрят в будущее. Несмотря на в целом неплохие результаты по динамике выпуска в III квартале 2021 года, ужесточение денежно-кредитной политики ведущими Центральными банками мира может поставить под вопрос...
24 декабря 2021
РФ ждёт инфляционное цунами, порождающее галопирующую инфляцию — прогноз
Инфляция в России продолжает бить рекорды последних лет. В начале сентября ЦБ РФ оценивал годовую инфляцию по состоянию на август 2021-го в 6,74% в год. С учетом своеобразного метода подсчета инфляции нашим регулятором и нашими органами статистики можно смело полагать, что реальная потребительская...
22 сентября 2021