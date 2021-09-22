



Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Инфляция в России продолжает бить рекорды последних лет. В начале сентября ЦБ РФ оценивал годовую инфляцию по состоянию на август 2021-го в 6,74% в год. С учетом своеобразного метода подсчета инфляции нашим регулятором и нашими органами статистики можно смело полагать, что реальная потребительская инфляция, наблюдаемая гражданами, составляет уже никак не меньше 13,5−15%. Ключевые источники текущей инфляции приходят к нам из растущих издержек, связанных ценовым ралли на сырьевых рынках, а ралли пока не думает останавливаться. Если рынок металла немного успокоился, то всплеск цен на газ активно подхватил эту эстафету.

Вероятно, эти инфляционные волны пробьют институциональные преграды. И мы сможем увидеть инфляционное цунами, порождающее галопирующую инфляцию и на нашем рынке и на рынках других стран. Вероятность этого не стопроцентная, но весьма высокая. Такой сценарий, был заложен нашим ЦБ как один из вероятных стрессовых сценариев.

Реализация этого события может привести и к обнищанию граждан, особенно наименее обеспеченных, и к кризису на товарных рынках, вызванному разрушением цепочек поставок.

При этом реально располагаемые доходы жителей России и так не слишком растут в последние годы. В 2020 году, по данным Росстата, размер таких доходов упал на 3,5% и стал на целых 10% ниже уровня 2013 года. Хотя сейчас произошел некий восстановительный рост, пиковый уровень доходов пока не достигнут.

В случае реализации сценария резкого ускорения инфляции результаты для большинства наших граждан обещают быть очень жесткими, если не жестокими. Это заставляет и экономистов, и обычных людей особо внимательно следить за политикой правительства РФ и Центрального банка в этой области. 10 сентября 2021 года Центральный банк России в очередной раз в этом цикле поднял ключевую ставку до внушительных 6,75%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

То есть регулятор начал цикл жесткой кредитно-денежной политики. Несмотря на активную критику, связанную с тем, что поднятие ставки ограничивает в первую очередь инфляцию спроса, а не разворачивающуюся сейчас инфляцию издержек, нельзя не признать некую логику в работе регулятора. Ограничение со стороны спроса не позволит производителям переносить инфляцию с сырьевых на потребительские рынки в полном объеме.

Однако всё равно это выглядит полумерой. Рано или поздно резкий рост сырьевых цен, составляющий сегодня от 30 до 300% для разных рынков, либо прорвется на потребительские рынки, либо убьет производителей, что сократит предложение и остановит восстановительный рост.

В итоге ситуация выглядит цугцвангом. Какой бы ход ни выбрал регулятор, он приведет к ухудшению ситуации раньше или позже. Наш ЦБ выбрал вариант позже. И это, вероятно, правильное решение, если смотреть в его логике.

Причина такой «безвыходной» повестки — ограниченный взгляд на экономику со стороны правительства и регулятора денежного рынка. Правительство принципиально отказывается вмешиваться в базовые механизмы работы рыночной системы, считая это крайне опасными, разбалансирующимидействиями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом Правительства РФ

Кризисы, с которыми сталкивается наша экономика сегодня, носят системный характер и институциональную природу. Сама текущая система порождает такие ситуации, как резкий рост цен сегодня, и снижение располагаемых доходов вчера. Если государство хочет найти действенное решение, то ему следует вмешиваться в рыночные механизмы и активно их донастраивать.

Правительству России нужно отказаться от определения конкуренции только как торговых процедур и ценовых снижений. Получение информации — это не только дело исключительно самих участников рынка. Снижение транзакционных издержек в экономике, развитие продуктивной занятости и рост производительности труда — этими задачами следует заниматься правительству уже сейчас. Это нужно не только лишь предприятиям, это нужно всем нам. Для того чтобы доходы росли, а цены были стабильно управляемыми.

Именно на этих трех точках фокуса следует сконцентрироваться в первую очередь. Во-первых, государству нужно помогать создавать и развивать предприятия в низкоконкурентых сферах. Во-вторых, необходима системная прозрачность и доступность информации о рыночных альтернативах. Условно, как простой горожанин должен быстро узнавать, где подешевле ряженка, так и предприятия должны знать, где могут проще и дешевле купить сырье. Это будет значимым институциональным барьером для роста цен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

Необходимо резко изменить подходы к государственному планированию и поставить во главу угла снижение непродуктивных транзакционных издержек. Сегодня 70−90% от цены товара — это непродуктивные издержки на перемещения, посредников и прочие ненужные и не добавляющие ценности действия. Современные технологии позволяют нам резко продвинуться в этих вопросах, и правительство обязано этим заниматься для роста благосостояния всех.