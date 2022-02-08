Сегодня Россия столкнулась с беспрецедентными для своей новейшей истории вызовами и угрозами. С отдельными угрозами — типа нашей демографической проблемы — наша страна не сталкивалась, наверное, никогда.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

Международное давление на экономику и общество со стороны стран Запада усилилось. Эти современные хозяева международных институтов и финансовой системы полны решимости исключить нас из глобальной торговли и мировых финансов.

Более того, страны Запада активно подталкивают нас к конфликту с соседями. Провоцируя конфликт, они стремятся навсегда загнать нас в разруху и бедность. Страны Запада, провоцируя у нас панику и страх, хотят, чтобы мы не думали о развитии, а только о выживании.

Всё это происходит одновременно с усилением наших внутренних проблем. Демографическая катастрофа, когда население стареет и уменьшается более чем на 1 млн человек в год, уже породило дефициты на рынке труда. Более чем в 2 млн работников оценивался дефицит кадров для отечественных предприятий осенью 2021 года.

В этой связи интересен факт, что председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на последнем Гайдаровском форуме высказалась о том, что наша экономика не будет серьезно расти, поскольку была достигнута полная занятость. Регулятор нашей экономики не ждет и не планирует развитие.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

А предсказанные многими экономистами, в том числе и мной, волны инфляции разрушают благосостояние значительной части наших граждан. Беднеют и пенсионеры, и работающие. А структурные проблемы в нашей экономике ведут к тому, что рост сырьевого экспорта приводит лишь к росту оттока капитала. Наша экономика сегодня не делает нас богаче.

В этих условиях всё громче звучат голоса тех, кто считает, что современная экономическая система себя исчерпала. В 2021 году наш президент прямо высказался на эту тему, заявив, что современный капитализм подошел к пределу своих возможностей.

Наши экономисты и аналитики наперебой заявляют о необходимости масштабных изменений в социально-экономической системе, о необходимости нового образа будущего для России.

Нашей стране действительно нужно меняться. И внешние, и внутренние условия прямо указывают, что так дальше нельзя.

К сожалению, ни правительство, ни крупные экономисты и политики не дают нам представления о том, каким должно быть наше будущее. Каким должна быть система, которая приведет нас к успеху.

Очень часто мы видим абсолютно ложные утверждения, что если не капитализм, то социализм. Те, кто говорит это, чаще всего стремятся оттолкнуть нас от развития и закрыть нам перспективы. Указывая на обанкротившуюся советскую версию социализма, эти люди хотят, чтобы мы перестали думать и искать. Чтобы не искали альтернативных капитализму вариантов развития.

Капиталисты на горбу пролетариев

А эти варианты есть. И их можно и нужно искать, находить и воплощать в реальность.

Какой должна быть наша новая система?

Первая часть ответа в том, что современный мир — это мир технологий. Наука и инновации — это основа перспективного движения вперед в экономическом развитии. Именно наукократия, технократия, система, когда наука и научный метод являются основным инструментом решения проблем, очевидно станет более продуктивной альтернативой современному капитализму.

Но многие боятся технократии. И боятся оправданно. Эти люди полагают, что технологии станут новым средством угнетения. Что «цифровой ГУЛАГ» будет фиксировать богатство одних и рабское положение других.

Именно поэтому мы должны дать вторую часть ответа. Нам нужна не просто технократия. Нам нужна система, которая бы отражала созидательный дух нашего народа. Нашу тягу к справедливости, наши ценностные и духовные устремления. Нашу потребность в национальном единстве.

В 2021 году во время ответов на вопросы наш президент Владимир Путин высказался в том русле, что новая система должна ставить в центр человека и служить интересам людей. Именно это и является второй и недостающей частью ответа.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Большой брат

Наша новая экономика должна не только опираться на науку и технологии. Главное, чтобы цели и интересы людей, цели и интересы нашего общества были отправной точкой. А созидательное достижение их стало бы залогом оценки успешности и прогресса.

Нам сегодня как никогда нужно думать о нашем будущем. Пора принимать решение — предложить новую систему, отражающую чаяния наших людей и реалии современности. Нужна созидательная технократия. Я уверен, что эта детально описанная система с существующим структурированным планом ее создания будет самым лучшим ответом на наши внешние и внутренние проблемы.

Пора перестать топтаться на месте и начать создавать общество возможностей для каждого, для всех нас.