Пётр Оградов
Автор
Родился и вырос в Твери. Окончил исторический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова, занимался бизнесом с сфере финансов и недвижимости. В настоящее время - публицист, политолог.
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