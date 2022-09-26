Есть такой древний способ гадания: в решето насыпают разноцветные бобы, сильно встряхивают его и по расположению упавших на дно зерен предсказывают будущее. Чтобы придать гаданию большую магическую силу, гадальщики тихо нашептывают заклинания, истошно кричат и оживленно жестикулируют руками. Главное же, они рассказывают сладкие истории о прекрасном будущем, которое ожидает простодушных слушателей — обещают им неимоверные чудеса. Такие немудреные практики позволяют вытащить немалые деньги у всех тех, кто поддается влиянию бесстыжих шарлатанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Отсюда и поговорка такая пошла: «Чудеса в решете — дыр много, а выскочить некуда». В том смысле, что публике деться некуда от прожженных жуликов, её все равно облапошат.

Необычный сеанс шарлатанства мы наблюдаем сейчас в Латвийской республике.

5 апреля этого года руководители республики громко заявили, что не будут покупать российский газ за рубли. Поскольку этот газ очень плохой, а рубли еще хуже и пользоваться ими они принципиально не будут. Президент Эгилс Левитс, премьер Кришьянис Кариньши и иже с ними стали тихо нашептывать заклинания, громко кричать и оживленно жестикулировать руками, а главное рассказывать почтенной публике о неимоверных чудесах, которые ей помогут пережить холодную зиму.

(сс) Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Эгилс Левитс

В подтверждение этим своим гаданьям государственные мужи регулярно озвучивали данные о том, что закрома родины, по имени Инчукалнское газохранилище, всё больше и больше наполняются голубым топливом. Откуда и чем наполняются, не поясняли. Чудеса — они на то и есть чудеса, что не требуют рационального объяснения.

Из задних рядов собравшейся вокруг шарлатанов латвийской публики изредка доносились недовольные возгласы, что накапливаемый газ латвийскому государству не принадлежит, что купила его какая-то частная компания, которая просто проконвертировала яркие и добрые евробанкноты в серые и недобрые рубли, а потом закачала газ в подземное хранилище.

Что за замечательная компания закупает российский газ, кому она принадлежит, никто не объяснял: ни президент, ни премьер, ни министр юстиции Янис Борданс, ни глава компании «Латвияс газе» Айгарс Калвитис, что вокруг решета с теми цветными бобами тесно толпились и громким криком кричали.

Доверчивую латвийскую публику эта таинственная частная компания знатно надула. Она закупала российский газ по низкой контрактной цене «Латвияс газе», поскольку имела соответствующую доверенность от компании, а потребителям закупленный газ отпускала по рыночной, в три раза дороже.

Прибыль, получаемую в результате игры на разнице цен, владельцы той частной компании делили между собой: что в личный карман, а что на партийные нужды отряжали. Как тут не нашептывать заклинания, не кричать громко и не размахивать оживленно руками? В сговоре участвовали все партии правящей коалиции республики. Оппозиция была не удел.

Шарлатанство выходило знатное. Для его прикрытия правительство подало в сейм законопроект, по которому населению полагались компенсации роста цен на энергоносители, прежде всего, на газ. Однако реально по принятому на днях закону компенсировалось всего 10−15% от роста цены энергоносителей.

Правящая коалиция вообще хотела без компенсаций обойтись, ссылаясь на то, что на Украине идет война и надо всем потуже затянуть пояса. Однако на 1 октября назначены парламентские выборы, и поэтому решили по традиции обещать чудеса, заявляя, что компенсации спасут от нищеты, голода и холода. Доверчивая публика не заметила подвоха с цифрами, а кто заметил, того обвинили в том, что он агент России и клевещет на родину.

Но что-то пошло не так. 30 июля Газпром прекратил поставки газа в Латвию, сославшись на то, что нарушены условия оплаты.

Возникают большие подозрения, что мастера гаданий на бобах просто не донесли оговоренную часть прибыли, полученную той таинственной частной компанией, до заинтересованных лиц в России. Те вентиль на газовой трубе и перекрыли.

Наши гадальщики на бобах действовали решительно: они быстро отправили утаенную долю прибыли тому, кому задолжали, мгновенно согласовали с ними интересы и учредили новую таинственную компанию-посредник по торговле газом.

5 августа Газпром возобновил поставки газа в Латвию. Газовый вентиль был оперативно откручен.

На все эти шалости газового монополиста Кремль мог бы закрыть глаза, как делал это неоднократно. То прощал шалости РАО ЕЭС, поставлявшей электроэнергию через фирмы-прокладки в Латвию. То игнорировал поддельные накладные на экспорт через Латвию нефти избранными российскими компаниями.

Однако шарлатаны с обеих сторон забыли, что между ЕС и Россией идет необъявленная, но самая настоящая война. И каждая торговая сделка имеет не только экономическое, но и политическое измерение.

Например, сейм Латвии 11 августа официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а её действия на Украине — «терроризмом». Латвийская республика сделала такое заявление первая в Евросоюзе. Обычно после таких деклараций необъявленную войну переводят в разряд объявленной.

Откуда такая смелость у карликовой страны? Не от уверенности ли, что российских санкций на поставки газа ей удастся избежать, поскольку проплачено кому надо и сколько надо?

На 23 августа намечен снос монумента Солдатам-Освободителям в Риге. Того самого монумента, вокруг которого ежегодно сто тысяч русских рижан собиралось, чтобы отдать дань памяти своим героическим предкам.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

Взрыв памятника приурочен к очередной годовщине заключения пресловутого пакта Молотова-Риббентропа. Этакая мелкая символическая месть всему антифашистскому и всему русскому. Этакое торжество идеалов господства высшей расы над низшей расой. Не только говорить на родном языке не будете, не будете учить на нем своих детей, мы еще и над могилами ваших предков глумиться будем!

А русских активистов, которые могли бы возглавить протесты против сноса памятника, мы уже всех в тюрьму отправили! И Москва всё это проглотила.

Почему президент, премьер, министры, депутаты, чиновники Латвийской республики чувствуют полную безнаказанность, когда нарушают все международные договора по правам человека? Не потому ли, что уверены — проплачено кому надо и сколько надо в российской правящей элите? Она ограничится 101 предупреждением о недопустимости нарушения прав её граждан.

Это мне одному кажется, что всё описанное подходит под определение государственной измены? Это я один считаю, что нельзя прощать глумление над прахом предков? Это мне одному не хочется верить в чудеса в решете, которые обещают не только латвийские, но и российские элиты?