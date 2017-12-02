Пол Родин
Последние публикации
Бизнес в России: правосудие или произвол
29 октября 2016 года Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточение ответственности сотрудников правоохранительных органов за незаконное преследование бизнеса. Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении осенью 2016 года одобрила этот...
2 декабря 2017
Рига надеялась зря: Путин помнит о русских в Латвии
Третьего октября президент РФ принял верительные грамоты у новых послов 20 государств в России, среди них посол Латвии Марис Риекстиньш. Как сообщает ряд иностранных и отечественных СМИ, в беседе с новым латвийским послом Путин заявил, что РФ готова выстраивать взаимодействие с Латвией в духе...
10 октября 2017
Москва: дело о хищении НДС на 5 миллиардов
В Пресненском суде г. Москвы проходят слушания по делу о хищении из бюджета Российской Федерации более 5 млрд рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Как выяснило следствие, 11 компаний, имевших регистрацию в налоговых инспекциях № 25 и № 28 г. Москвы, в течение 2009−2010 гг...
15 сентября 2017
Бизнес по-полицейски
Некоторое время назад газетой «Труд» были опубликованы материалы о криминальном притеснении со стороны группы «авторитетных» лиц российских граждан, имевших смелость вести бизнес не территории нашей страны. Если коротко речь идёт о деятельности (широко освещено российскими СМИ) организованного...
3 августа 2017
Коррупция в центральном аппарате ФСБ РФ. Что это было?
Средства массовой информации сообщили, что по обвинению в вымогательстве взяток были арестованы два высокопоставленных сотрудника центрального аппарата ФСБ РФ Андрей Кутернин и Алексей Костенков. Военнослужащие имели непосредственное отношение к обеспечению деятельности Министерства иностранных дел...
19 июля 2017