Москва, 15 сентября, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В Пресненском суде г. Москвы проходят слушания по делу о хищении из бюджета Российской Федерации более 5 млрд рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Как выяснило следствие, 11 компаний, имевших регистрацию в налоговых инспекциях № 25 и № 28 г. Москвы, в течение 2009−2010 гг. получили более 5 млрд рублей в качестве возмещения НДС. Данные компании были зарегистрированы на номинальных учредителей и директоров — людей без определенных мест жительства и занятий. Бухгалтерская отчетность показывала доходы в сотни миллионов долларов, что и позволило рассчитывать на возмещение налога на добавленную стоимость в столь крупных размерах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Главным фигурантом данного уголовного дела следствие сделало аудитора Сергея Данилочкина, который известен как успешный предприниматель и человек, получивший весьма серьезное образование. Он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации по экономике, стал признанным экспертом и добился уважения и признания со стороны коллег. Но успешная карьера предпринимателя обрушилась в один миг, когда именно на него, бывшего тогда генеральным директором ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент», пало подозрение в организации многочисленных фирм-однодневок, зарегистрированных на социально дезадаптированных людей и незаконно возмещавших НДС.

Однако, по мнению экспертов и наблюдателей, проведенное следствие вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. Почему были буквально выведены из-под ответственности высокопоставленные руководители Федеральной налоговой службы г. Москвы, одобрившие перечисление миллиардов на счета фирм-однодневок? Обвинения или не предъявлялись вовсе или были сняты в ходе следствия со всех руководителей налоговых подразделений, замешанных в истории с возмещением НДС. В частности, не были привлечены к ответственности руководители ИФНС N28, ИФНС №25 и прочие должностные лица.

Почему Министерство финансов РФ не задаёт вопросов при перечислении миллиардов на счета «однодневок»? Почему такие крупные банки, как Сбербанк РФ, невольно способствуют отмыванию похищенных из бюджета денег?

Любому человеку, знакомому с коммерческой деятельностью в РФ, очевидно, что налоговые инспекции не могли не обратить внимания на подозрительную деятельность фирм-однодневок. Согласно действующему порядку, для возмещения НДС из бюджета первое, что делает инспектор, это проверяет юридический адрес. ФНС имеет свои базы данных по адресам массовой регистрации предприятий. Все компании, участвовавшие в преступной схеме, были зарегистрированы по таким адресам. Фактически фирмы с оборотом в сотни миллионов рублей располагались в комнате со столом и стулом. А в штате «успешных» компаний числился лишь директор. Тем не менее, сотрудники налоговой инспекции длительное время фактически покрывали преступные действия, имитируя необходимые проверки предприятий.

К примеру, перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по поручению налоговиков проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28). Они представляли документы о том, что фирмы проверены, функционируют, их склады полны товара, а руководители этих структур не подставные лица, а реальные бизнесмены. Позднее в ходе следствия эти сотрудники дали признательные показания о том, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими налоговиками. Специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Представители правоохранительных органов по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т.д.

Некоторые руководители ИФНС и вовсе обходились без дополнительных проверок с привлечением сотрудников УВД.

Аналогичные преступные схемы выявлялись неоднократно. Однако все расследования заканчивались ничем, а в ряде случаев загадочными смертями.

Кому было выгодно сделать именно оного единственным виновным по данному делу? В первую очередь тем, кто действительно стремился покрыть коррупционные схемы, в которых были замешаны высокопоставленные сотрудники налоговой службы. Отдельную роль в этой истории играли люди с криминальным прошлым.

Примечательно, что дело о хищении средств при возврате НДС вел один из высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, позже снятый с должности и арестованный за связи с вором в законе. Следователи, работавшие по делу, пришли к выводу о невиновности сотрудников налоговых служб. В конечном итоге по данному делу были осуждены два рядовых оперуполномоченных полиции из УВД ЮЗАО г. Москвы. От двух с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы получили два рядовых сотрудника «Волтер Волс Эстет Менджмент».

Что касается персонажа, то ему удалось покинуть страну. Однако он был заочно обвинен в мошенничестве и с лёгкой руки некоторых СМИ объявлен «королём однодневок». Надежда на более объективный подход к выявлению всех истинных обстоятельств этой запутанной истории невелика. Хотя, по иронии судьбы, под стражей теперь и сам следователь по делу. Суд пытается рассматривать дело, но расследование проведено некачественно, многие факты не доказаны. Общественные организации пытаются привлечь внимание к очевидным нарушениям, но их представители попросту удаляются из суда.

Новое более тщательное расследование было бы важно не только для преследуемого, которому это дало бы шанс вернуться на Родину и восстановить доброе имя профессионала и гражданина. Это важно для всех нас, кому надоело видеть тех, кому можно всё и кто всегда «на плаву». Борьба следствия со стрелочниками и назначенными злодеями не скроет сути: в России по-прежнему можно воровать миллиарды и уходить от ответственности. Как говорил в известном сериале вор в законе «Антибиотик»: «В наше время можно украсть велосипед и все здоровье отдать тюрьме. А можно воровать вагонами и всюду оставаться на плаву». Это уже не частный вопрос какого-то там аудитора, вопрос скорее госаппарата, который обязан организовывать обеспечения законопорядка и безопасности граждан России.