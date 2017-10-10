Третьего октября президент РФ принял верительные грамоты у новых послов 20 государств в России, среди них посол Латвии Марис Риекстиньш.

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Как сообщает ряд иностранных и отечественных СМИ, в беседе с новым латвийским послом Путин заявил, что РФ готова выстраивать взаимодействие с Латвией в духе добрососедства, и выразил надежду на диалог касательно положения проживающих в Латвии русскоязычных.

«И, конечно, Вы, господин посол, знаете наше отношение к положению проживающих в Латвии сограждан, соотечественников. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога», — сказал Путин Риекстиньшу.

Таким образом, проблема дискриминации русских в Прибалтике не забыта и российское общество не будет выстраивать отношения с Литвой, Латвией и Эстонией поверх проблем русскоязычного населения. Москва не будет добиваться ликвидации института неграждан и сохранения русских школ путем увещеваний прибалтийского руководства: выбран жесткий курс с отчуждением от транзитных путей, закрытием российского рынка и давлением на международных площадках.

Kremlin.ru Верительную грамоту президенту России вручает посол Латвии Марис Риекстиньш

Слова Путина о положении русскоговорящих в Латвии не стали сюрпризом, заявил Марис Риекстиньш в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize:

«Эти пункты не стали для меня сюрпризом, потому что они находятся в повестке дня наших стран с прежних лет», — сказал латвийский дипломат.

При этом российский лидер указал латвийскому послу на положение русскоязычного населения Латвии. Посол Латвии в Москве, судя по его заявлениям в латвийских СМИ перед отъездом в Россию, понимал, что новая работа будет нелегкой. Говоря о предстоящей работе в России, посол отметил, что с латвийской стороны будут актуализированы вопросы, которые сложно решаются с Россией, например, об общей истории и доступе латвийских ученых к российским архивам. Марис Риекстиньш явно рассчитывал, что ему удастся успешно развивать экономические отношения Латвии с Россией, несмотря на существующие между странами противоречия в области международной исторической и гуманитарной политики.

«Есть вопросы, в которых даже при всей политике санкций Европейского союза и международного сообщества в отношении России (и мы находимся в этом едином обрамлении ЕС и НАТО) имеется достаточно большая гибкость для диалога и практического сотрудничества, в том числе и экономического, потому что санкции не включают в себя абсолютно всё. Нет ведь эмбарго на товары или полного бойкота», — говорил, например, Риекстиньш в интервью латвийской газете Diena. Дальнейшая динамика отношений между Россией и Западом зависит от того, какой путь выберет президент России Владимир Путин, считает посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

По его словам, причина, почему отношения между Западом и Россией достигли одной из низших точек, — действия России в Крыму и на Украине. Однако важно понять, что принудить государство к чему-либо крайне сложно, и ни одна международная организация не может принудить Россию изменить ее политику, отметил Риекстиньш в интервью с агентством LETA.

Запад должен стараться убедить Россию в том, что в ее долгосрочных интересах — прагматичный, рациональный диалог и сотрудничество с Западом. Попытка формировать это сотрудничество на фундаментальных ценностях — вот правильный путь, считает дипломат.

«Запад несколько раз демонстрировал свою готовность идти в этом направлении, и сейчас мяч на стороне России. В настоящий момент сотрудничество ограничено, и режимы санкций определены. Мне сложно представить, что санкции против России будут пересмотрены, если не будет прогресса по Минским соглашениям», — сказал Риекстиньш.

Он считает ошибкой позицию Запада в 2008 году во время войны в Грузии. Тогда Запад думал, что России как правопреемнице СССР трудно психологически преодолеть распад СССР, и войну следует воспринимать как побочный эффект. Как оказалось, эта оценка Запада была неверной, и, вероятно, в тот момент Запад был не готов говорить с Россией открыто. Ситуация на Украине стала подтверждением, что Россия выбрала путь, неприемлемый для Запада, заявил посол.

NATO North Atlantic Treaty Organization Марис Риекстиньш

В другом интервью новый латвийский посол заявил, что его приоритетом в развитии двусторонних отношений будут в первую очередь вопросы, по которым достигнуты договоренности в рамках Латвийско-российской межправительственной комиссии, которая занимается преимущественно экономическими связями Латвии и России. В первую очередь транзитом. Недаром с латвийской стороны Межправительственную комиссию возглавляет министр сообщения, а с российской — министр транспорта.

То есть миссия Мариса Риекстиньша в Москве достаточно очевидна. Продвигать российские товары на латвийский рынок, лоббировать сохранение для «ЛЖД» и портов Вентспилса и Риги хотя бы части российского грузопотока, чтобы не весь он уходил в Выборг и Усть-Лугу.

В таком случае слова Владимира Путина, сказанные при вручении верительных грамот, являются для латвийской дипломатии холодным душем.

Если президент России использовал протокольный обмен репликами на торжественной церемонии представления новых послов, чтобы напомнить о правах русскоязычного населения в Латвии, то это сигнал о том, что Москва не забыла о проблеме и отставлять ее в сторону при выстраивании отношений с прибалтийскими соседями не собирается.

От темы положения в своих странах русскоязычных Литва, Латвия и Эстония в отношениях с Москвой не отделаются, «конструктивным диалогом» о транзите и продовольственном эмбарго от нарушения прав человека в Прибалтике внимания не отвлекут. Россия в очередной раз обозначила, что она не забыла о дискриминации русских Прибалтики и поверх этой проблемы выстраивать добрососедские отношения с Литвой, Латвией и Эстонией не собирается.

При этом практические действия российского руководства в последние годы в отношении трех Прибалтийских республик не оставляют последним надежды, что Москва будет бороться за права русских Прибалтики, увещевая и задабривая прибалтийские правительства. Форумы диалога и согласия, инвестиции в прибалтийскую экономику, рассчитанные на то, чтобы националисты Латвии или Эстонии были терпимее и не закрывали русские школы, — всего этого нет и не предвидится.

Kremlin.ru На церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Москва, 3 октября 2017 года

В отношении Прибалтики выбран жесткий курс: ее буду бить, последовательно лишая всех возможных выгод от экономического сотрудничества с Россией, которые Литва, Латвия и Эстония привыкли считать чем-то неотъемлемым, как солнце и воздух. До недавнего времени страны Прибалтики не верили, что за русофобскую политику этих выгод их могут лишить.

Но сейчас так и происходит. Санкции против Литвы, Латвии и Эстонии никто в Москве отменять не торопится. Президент Путин и его доверенные лица ставят задачу в ближайшие годы полностью отказаться от транзита российских грузов через страны Прибалтики.

Взаимовыгодное прагматическое сотрудничество с Прибалтийскими государствами невозможно развивать, одновременно борясь за обеспечение базовых, фундаментальных прав русскоязычного населения. Это невозможно, потому что первое исключает второе.

В политическом отношении многолетнее присутствие Прибалтики на российском рынке было противоестественным явлением. Из тех денег, которые россияне платили Латвийскому государству и олигархам за перевозку своих грузов по железной дороге или обслуживание финансовых операций латвийскими банками, затем финансировались латышские ультраправые, призывавшие депортировать всех неграждан из Латвии в пломбированных вагонах.

Так, на российские деньги депутат Эдвин Шноре снимал свои антиисторические фильмы о равенстве коммунизма и нацизма и сравнивал латвийских русских со вшами. На российские деньги финансировалось его Национальное объединение ВЛ/ОС-ДННЛ, которое сейчас добивается ликвидации в Латвии русскоязычного образования.

OSCE Parliamentary Assembly Эдвин Шноре

Доходы от портов и железных дорог шли в бюджет Латвии, из которого оплачивается деятельность Полиции безопасности, ежегодно публично клеймящей русскоязычных общественных деятелей, политиков и правозащитников Латвии российскими шпионами, диверсантами и пятой колонной.

Первый шаг к отстаиванию прав русских в Прибалтике должен состоять в лишении всякой возможности получать выгоду от связей с Россией инициаторов дискриминационной политики по отношению к русскоязычному населению.

Никакого грузопотока, никаких инвестиций, никакой «молочки», шпрот и шоколадных конфет на российских прилавках, пока руководством Латвии и Эстонии не будет признана порочность решения их стран лишить абсолютное большинство русскоязычных гражданства.

Пока проблемой неграждан не озаботятся по-настоящему и не начнут ее решать.

Пока не будет гарантировано существование русских школ и неотъемлемое право детей из русскоязычных семей получать образование на родном языке.

Пока русский язык, на котором в Эстонии говорит более четверти, а в Латвии — больше трети населения, не получит, наконец, официального статуса.

До тех пор, пока всего этого нет, Россия должна последовательно отрезать страны Балтии от транзита, закрывать им путь на российский рынок и вводить новые санкции.

А параллельно усиливать международное давление на Литву, Латвию и Эстонию и говорить о нарушениях прав человека в Прибалтике на всех возможных международных площадках.

Дискурс прав человека не должен быть монополией Запада: прибалтийский опыт показывает, что хронические проблемы с правами человека могут существовать и в странах, которые полностью интегрированы в Западный мир и считаются его частью.