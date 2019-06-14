Павел Проскурня
Последние публикации
Группа Kiss выступила в Петербурге. Прощальный поцелуй на память
Легендарные Kiss за годы существования успели завоевать сердца и заполнить плей-листы многочисленной аудитории. Культовые костюмированные рокеры впервые заявили о себе в 1973 году и с тех пор выпустили 20 студийных альбомов, почти каждый из которых получил золотой и платиновый сертификат. Всего в...
14 июня 2019
Группа Louna в клубе А2: 10 лет на сцене
Десять лет — это приличный срок. Особенно, если речь идёт о возрасте рок-группы. И, как положено, каждый уважающий себя коллектив всегда спешит отметить юбилей со своими поклонниками, стараясь сделать в этот день нечто знаковое. Вот и российская рок-группа Louna не оказалась исключением. Коллектив...
27 мая 2019