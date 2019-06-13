Павел Данилин
Последние публикации
Битва за Петербург: начало
Стартовала, пожалуй, главная избирательная кампания 2019 года — на выборах губернатора Санкт-Петербурга потенциальные кандидаты уже вовсю заявляют о своих намерениях. Уже с первого июня политики несут документы в горизбирком. И первым это сделал врио губернатора Александр Беглов — очевидный фаворит...
13 июня 2019
Теория губернаторского отбора
С либерального фланга критикуют новых врио в основном по двум направлениям. Первое: губернаторы якобы не имеют связи с регионами назначения. Второе: в Калмыкию отправлен Бату Хасиков — в прошлом чемпион по кикбоксингу. Второй кейс получился действительно ярким, потому с него уместнее начать, чтобы...
27 марта 2019
Третий путинский консенсус
Президент Владимир Путин вот уже на протяжении 20 лет сохраняет высочайший уровень поддержки населения России. Одобрение политики главы государства является одним из важнейших факторов, сказавшихся на состоянии и развитии нашей политической системы. Тем не менее сегодня идут разговоры о том, что...
18 марта 2019