Стартовала, пожалуй, главная избирательная кампания 2019 года — на выборах губернатора Санкт-Петербурга потенциальные кандидаты уже вовсю заявляют о своих намерениях. Уже с первого июня политики несут документы в горизбирком. И первым это сделал врио губернатора Александр Беглов — очевидный фаворит губернаторской гонки. Но не сильно отстали и конкуренты.

Tek-spb.ru Битва за Петербург: начало

Уже через декаду, к 11 июня, количество граждан, желающих лично поучаствовать в выборах, достигло 22 человек. Самое время посмотреть, кто же решил побороться за пост руководителя северной столицы России.

Некоторые кандидаты довольно экзотичны, и всерьез не то что в победу, но и в регистрацию даже сами не верят, надо полагать. На что может надеяться активист движения обманутых дольщиков Александр Головко или уличный художник Анатолий Оброско? Пожалуй, ровно на то же, на что и не известный никому, кроме своей семьи и коллег Владимир Кузнецов, о котором удалось однозначно выяснить только то, что он — мужчина. Никакой другой информацией об этом кандидате рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами, не располагает. Впрочем, безвестность Кузнецова осталась в прошлом — он уже громко заявил о себе и бесплатно получил толику хайпа. Можно предположить, что у того же Александра Головко и Анатолия Оброско цели не сильно отличаются от аналогичных у Кузнецова.

Многие кандидаты собираются идти на выборы как самовыдвиженцы. Это означает, что для включения в избирательный бюллетень они должны собрать 76 тысяч подписей избирателей Санкт-Петербурга в свою поддержку, а также не менее 155 подписей городских муниципальных депутатов. Кандидатам от партий, в отличие от самовыдвиженцев, не придется собирать подписи петербургских избирателей, но всё равно необходимо пройти муниципальный фильтр. И сбор подписей, и фильтр успешно страхуют петербуржцев от участия в выборах городских сумасшедших. Так что этот этап представляется очень важным — преодолеть его смогут только реально располагающие политической и общественной поддержкой.

Всего в Петербурге 111 муниципальных образований. Суммарное количество депутатских мандатов — 1565. Однако на момент назначения выборов насчитывалось лишь 1412 действующих депутатов. Если бы не было требования собрать подписи в ¾ муниципальных образований, то подписей могло бы хватить максимум на 8 кандидатов. Однако в 68 из 111 муниципальных образований работают от 6 до 10 депутатов. То есть всем 22 гражданам, что изъявили желание участвовать в выборах, пройти муниципальный фильтр точно не удастся — просто по арифметическому принципу.

Kremlin.ru Александр Беглов

Самовыдвиженцам еще сложнее — со сбором подписей граждан уже были эксцессы исполнителей, которые не обошли стороной даже действующего врио! Сторонник Алексея Навального обвинил Беглова в том, что якобы в одном из детских садов города собирали подписи в поддержку последнего. В штабе Беглова предположили, что это «дурная личная инициатива руководства» организаций. С этим можно было бы и согласиться, закрыв тему, но есть здесь еще один нюанс. Учитывая репутацию сторонников Навального — этой политической секты «непримиримых борцов с режимом» — можно быть уверенным, что скандал оказался как минимум искусственно раздут, а как максимум — срежиссирован. Тем более что ранее сам Навальный объявлял «битву за Петербург» — то есть фактически войну персонально Беглову. А на войне, по логике Навального, все средства хороши, в том числе и откровенный подлог и провокация.

На деле, разумеется, проблем со сбором подписей как жителей Петербурга, так и муниципальных депутатов у Беглова быть по определению не должно. Уровень поддержки врио, по самым негативным и ангажированным оценкам, находится выше 50 процентов. Это легко объяснимо — работа власти хорошо видна, тогда как значительная часть оппозиции ассоциируется (и не без оснований) лишь с пустой болтовней. При столь высоком уровне поддержки и граждан, и мундепов Беглов легко преодолевает все барьеры перед выдвижением и станет главным кандидатом на пост губернатора.

Но всё же стоит присмотреться к представителям оппозиции повнимательнее. Уже сегодня можно уверенно говорить, что основную конкуренцию врио губернатора Александру Беглову составят четыре человека: Владимир Бортко от КПРФ, а также три депутата заксобрания Петербурга — Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Олег Капитанов.

Владимир Бортко среди них — самый серьезный и заслуженный. Во-первых, он узнаваем: почтенный 73-летний режиссер, петербуржец, депутат Госдумы, медийный и популярный, по меньшей мере среди коммунистов, человек и политик. У КПРФ в Питере — довольно сильная региональная организация, серьезное представительство в муниципальных собраниях. Потому с преодолением муниципального фильтра у Бортко не должно возникнуть особых проблем. Если что, «Единая Россия» подставит плечо парламентской партии.

Как кандидат Бортко, безусловно, выигрывает у многих, но есть у него и серьезные недостатки. Режиссер — деятель культуры, который никогда не управлял ни городом, ни районом. Конечно, стаж политической деятельности у него немалый — всё же возраст 73 года позволяет говорить о том, что он — многоопытный человек. Но тот же возраст не позволяет рассчитывать, что он будет эффективно управлять мегаполисом, которому нужны стремительные перемены, кардинальные реформы, с одной стороны, и монотонное рутинное, но от того не менее важное ежедневное исполнение обязанностей — с другой.

Council.gov.ru Владимир Бортко

Главный кандидат от либеральной части политического спектра, 60-летний Михаил Амосов — также настоящий ветеран петербургской политики. Многолетний член «Яблока» и депутат в ЗакСе, он уже как-то баллотировался в градоначальники в 2003 году, набрав 7,6% голосов. Интересно, что много лет помощником Амосова был Борис Вишневский. Однако после того, как Вишневский сам избрался в ЗакС, отношения у Амосова с ним складываются отнюдь не просто, равно как и с бывшим главой питерского «Яблока», а ныне депутатом от «Партии Роста» Максимом Резником. Эти два либерала также высказывали желание участвовать в губернаторских выборах, однако документы в Горизбирком из них двоих подал только Вишневский. Как бы там ни было, но буквально все наблюдатели отмечают, что если у Амосова шансы на преодоление муниципального фильтра еще имеются, то у Вишневского никаких шансов нет. И единственное, что он может сделать — это испортить игру своему бывшему патрону.

Пока же в борьбе за кресло главного либерала Северной Пальмиры и «главного демократического кандидата» Амосов откровенно объявляет, что он обладает большим политическим опытом, чем Вишневский, а также гораздо большим активом сторонников. Кстати, на лукавый вопрос одного из журналистов о том, сколько же всего этих сторонников, Амосов прямо и гордо ответил: «Меньше сотни», подразумевая, что у Вишневского число активистов вряд ли переваливает за два десятка. Всё это хорошо иллюстрирует раздрай и высокую конкуренцию внутри групп либеральной интеллигенции в северной столице. И одновременно — хоронит их шансы на серьезный результат.

Уже сейчас по выступлениям либеральных лидеров общественного мнения на радио «Эхо в Петербурге» можно легко понять: всю кампанию сочувствующая им публика будет преимущественно обсуждать не то, как должно проходить развитие города после выборов, и что для этого необходимо сделать, а то, допустимо ли по этическим соображениям голосование за Амосова, если на выборы не смог выдвинуться Вишневский. Или наоборот. При такой постановке вопроса — вообще сложно говорить о каких-то шансах на победу.

Идем далее: перед нами 40-летний бизнесмен, спортсмен и многодетный отец (четыре дочери) Олег Капитанов. Он — кандидат от ЛДПР и самый молодой участник текущей избирательной кампании. Как и прочие либерал-демократы, своей карьерой он обязан Владимиру Жириновскому, что прекрасно понимает и постоянно подчеркивает. Больше о Капитанове и сказать-то нечего — типичный жириновец в регионе, где партия ВВЖ и в лучшие для себя годы не показывала высоких результатов. Так что на какой-то значимый успех Капитанов вряд ли может рассчитывать — ведь даже пройти фильтр без помощи мундепов от «Единой России» не сможет.

Nadezhdatikhonova.ru Надежда Тихонова

Наконец, последняя из кандидатов, но не в последнюю очередь. Депутат городского парламента от эсеров Надежда Тихонова. Дама родилась в 1973 году, она инженер-оптик по образованию. С 2009-го избиралась депутатом МО «Полюстрово», а в 2016-м прошла по партийным спискам «Справедливой России» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Надежда, впрочем, известна не своей бескомпромиссной политической позицией, а прежде всего тем, что является племянницей лидера партии Сергея Миронова. Чего отнюдь не скрывает. Да и нет сомнений, что этот факт во многим обусловил выдвижение госпожи Тихоновой на выборы главы Питера.

Тихонова говорит о своих перспективах: «Победа или второе место». Но тут же добавляет: «Я понимаю всю сложность, понимаю, что надо будет, скорее всего, бороться с Коммунистической партией. У нас социальная повестка, мы, в общем-то, одно поле с коммунистами делим. И я думаю, что мы поборемся здесь за голоса избирателей». Не очень, правда, понятно — если бороться она собирается с коммунистами, то о какой победе может идти речь? Или она полагает, что за первое место она будет конкурировать с Бортко? Святая простота. Правда, за голоса муниципальных депутатов Тихонова особо бороться не собирается и рассчитывает … на голоса своих политических противников. «Меня не коробит от того, что «Единая Россия» даст мне подписи. Мы и работаем с муниципалитетами, просим об этом», — говорила она в интервью. Что ж, может, звучит не амбициозно, зато — честно.

Такой вот выходит предварительный расклад по кандидатам. Безусловно, впереди еще активная фаза кампании, и всё может поменяться. Но уже по стартовым заявлениям потенциальных участников гонки более-менее понятно, что даже самые громогласные оппозиционеры пока не готовы ввязаться в серьезную борьбу с властями города и с врио губернатора Александром Бегловым. Большинство из них и вовсе вынуждены идти за поддержкой к депутатам от «Единой России». Что тоже ставит их в не совсем удобное положение по отношению к своим избирателям. Но тут оппозиционерам не на кого жаловаться, кроме самих себя — надо было лучше бороться на муниципальных выборах в прошлый раз.

Павел Данилин

директор Центра политического анализа