С либерального фланга критикуют новых врио в основном по двум направлениям. Первое: губернаторы якобы не имеют связи с регионами назначения. Второе: в Калмыкию отправлен Бату Хасиков — в прошлом чемпион по кикбоксингу.

Иван Шилов ИА REGNUM Бату Хасиков

Второй кейс получился действительно ярким, потому с него уместнее начать, чтобы потом проследить четкую логику и иных назначений. Во-первых, следует сказать, что Хасиков не только и не столько спортсмен. Еще в 2008 году Хасиков был избран депутатом парламента Калмыкии, где работал в комитете по делам молодежи и спорта. В 2012 году он стал представителем республики в Совете Федерации — то есть имеет и федеральный политический опыт. С июня 2017 года является советником руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александра Бугаева. Занимается Хасиков и общественной деятельностью — он лидер организации «За спортивную страну». Иными словами: разговоры про «простого кикбоксера» как минимум натяжка, а как максимум — политизированная и фиктивная оценка. Иные деятели ставили Хасикову в вину его молодость, хотя он не так уж молод — 1980 года рождения. Бывали у нас и федеральные министры помоложе, и вполне справлялись. К тому же молодость в случае Калмыкии является, скорее, низовым запросом, ведь в республике велика доля молодежного электората.

Стоит присмотреться повнимательнее к биографии Бату Хасикова, и «обычный кикбоксер» исчезает, а появляется человек с довольно большим политическим опытом. Спортивное прошлое вообще странно ставить человеку в вину. Бывшие спортсмены часто становились талантливыми и способными политиками. Борец Александр Карелин и конькобежка Светлана Журова — лишь самые очевидные и известные примеры. И претензий к их работе в Госдуме ни у кого не возникало: оба являлись и остаются одними из самых активных парламентариев и заметными людьми в политической жизни страны. Если у них всё получилось, то почему не получится на губернаторском посту у Бату Хасикова?

Строго говоря, критерии отбора новых кадров на губернаторские посты не являются секретом. На днях журналистам базовые критерии озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, «общая система отбора — они все так или иначе участники или последней, или предпоследних волн общей практики по формированию президентского резерва. Все были, что называется, «в обойме» президентского резерва». И, как добавил он, «дополнительный критерий — опыт работы, в том числе руководящей, в федеральных или региональных органах власти. В данном случае все назначенные исполняющими обязанности руководителей регионов этим критериям соответствуют». Такого типа опыт действительно есть у всех новых назначенцев.

Kremlin.ru На встрече с президентом

А вот привязка к конкретному региону рассматривается при отборе, но не выступает дисквалифицирующим принципом. В случае Хасикова, как отметил Песков, эта связь была очень важна. А вот Андрей Чибис исторически с Мурманской областью никак не связан. Зато имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ и был федеральным замминистра. Как и Денис Паслер — его карьера связана с родным Североуральском и Свердловской областью. Однако там его карьера также впечатляет — в 30 с небольшим лет он уже возглавил правительство этого непростого и стратегически важного региона. Надо полагать, что и на Оренбуржье у него всё сложится.

Обращает на себя внимание и тот факт, что трое из пяти новых назначенцев — участники программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Через эту программу прошли врио главы республики Алтай Олег Хорохордин, новый глава Челябинской области Алексей Текслер и Андрей Чибис.

В целом картина отбора вырисовывается ясно. Кандидаты подбираются с учетом потребностей конкретного региона. У каждого из кандидатов имеются навыки, которые помогут справиться с проблемами конкретного региона. Персональные и профессиональные качества новых губернаторов еще и отвечают ожиданиям граждан регионов, куда их назначили. Россия — большая и разнообразная страна, и запросы жителей везде разные. Где-то люди ждут эффективного технократа, а где-то публичного политика. Где-то критичной является проблема ЖКХ, а где-то — молодежная политика или здравоохранение.

Известная российская экономист Наталья Зубаревич когда-то выступила с тезисом о существовании «четырех Россий». Согласно Зубаревич, Россия распадается на четыре России, каждая из которых имеет свой уровень и свою скорость социальной модернизации. Это центры — с наиболее активным, модернизированным населением (города-миллионники, а также города с населением свыше 500 тысяч), где преобладают ценности постиндустриального общества; полупериферия, где преобладают «советские» ценности; периферия с традиционалистским, пассивным, склонным к патернализму населением мелких городов, поселков и сельской местности. И 4-я Россия жителей — республики Северного Кавказа, Тыва и Алтай, для них — по Зубаревич — характерна высокая степень традиционализма и архаики, и они нуждаются в постоянной поддержке центра. Можно считать эту классификацию условной, как любое обобщение подобного рода, но очевидно, что для Мурманска или Челябинска — крупных промышленных регионов и транспортных хабов — нужны управленцы слегка иного типа, нежели чем для «проблемного» Алтая или слабонаселенной Калмыкии.