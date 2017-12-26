Паргев Мартиросян
Последние публикации
«В 2018 году откроем в столице Карабаха новый кафедральный собор»
Уходящий 2017 год для Арцаха и нашей епархии в целом был неплохим. Еще несколько штатов США признали независимость нашей Арцахской Республики, были перевыборы нашего президента, им снова стал Бако Саакян. В энергетическом плане мы себя обезопасили. Восемь лет назад 50% электроэнергии мы покупали в...
26 декабря 2017
Воскресение Господа загоняет терроризм в ад – там ему и место!
16 апреля мы будем праздновать Святое Воскресенье Христово. В этом году оно совпало в календарях, которые используют христиане разных Церквей. Я хотел бы поздравить всех, кому дорога Пасха, и принести им благую весть — «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!» — дабы и мы все были...
12 апреля 2017
«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
Мир всем! Мои слова обращены к друзьям Карабаха — к тем, кто уже отпраздновал Рождество Христово, и к тем, кто празднует его в эти дни. Господь рождается, и мы знаем Его дальнейший жизненный путь на нашей земле. Его детство, Его выход на проповедь, Его смерть и Воскресение. Каждому из этих циклов...
5 января 2017