Мир всем! Мои слова обращены к друзьям Карабаха — к тем, кто уже отпраздновал Рождество Христово, и к тем, кто празднует его в эти дни. Господь рождается, и мы знаем Его дальнейший жизненный путь на нашей земле. Его детство, Его выход на проповедь, Его смерть и Воскресение. Каждому из этих циклов соответствуют празднества, установленные Церковью. Но началось все в зимнюю ночь в пещере, где Дева Мария родила Младенца, Который спас мир, отменив конец истории.

Nnao.ru

И прежде всего в этот рождественский вечер мне хочется сказать о солидарности. Деву Марию пришли приветствовать незнакомые люди — пастухи, находившиеся рядом. Они, скорее всего, не знали хорошо Семью, которой не нашлось места в гостиницах Вифлеема, не подозревали, кто такой Младенец, появившийся на свет. Однако вряд ли ошибусь, если скажу, что пастухами двигало уважение к жизни, чувство сопричастности с новым человеком, новым членом израильского общества. Такое же проявление солидарности с Карабахом, его жителями постоянно видим и мы, граждане Республики.

Я хочу выразить благодарность всем милостивым, которые принимают участие в благотворительных марафонах по сбору пожертвований в поддержку Карабаха. Блаженны они, ибо помилованы будут. Где бы не жили эти люди, в какой стране — эта ваша помощь велика не только своим материальным измерением, позволяющим помочь Карабаху в восстановлении потерпевших от войны районов, укреплении безопасности, содействующей защите мирного населения, обеспечении крова и хлеба для малоимущих и слабых. Но ваша лепта — это еще и проявление человеческой солидарности с людьми, которых вы, не зная лично, физически, считаете своими братьями и сестрами.

В этом году Карабах пережил страшную войну. В апреле в наши пределы вторгся противник. Христианство — вера в мир. Вместе с тем, христианство содержит в себе ответ, как отвечать на агрессию. Примечательно то, что во время апрельской войны ни один молодой человек, родившийся после провозглашения независимости, не уклонился от службы, не дрогнул. Апрельская война превзошла войну 1994 года, это феноменальное явление. Это говорит о великих возможностях нашего народа. Хвала Богу, что у нас такой народ и такая молодежь. Вся нация объединилась, пришли добровольцы, хотя к ним никто не обращался, они пришли сами, по своей воле, по зову сердца. В этом я вижу хороший Божий знак.

Война — это самая страшная вещь на земле. Какая может быть от нее польза? От войны бывает только вред, горе, несчастье, разрушения. Даже если победил, ты все равно понес потери. Но из войны нужно делать вывод. Каждый раз надо осознавать, что мир лежит во зле, как Христос сказал, а зло борется против всех народов мира, против всех людей, зло сталкивает нации, родственников, друзей. Всему человечеству приходится сталкиваться с этим злом. Эта война проецируется духовной сферой на земную сферу, об этом мы не должны забывать. Можно сказать, что мы находимся в двух измерениях войны: духовной и земной. Земная часто бывает проекцией высшей войны, и мы должны отстаивать свое как на небесах, так и в душе своей. Христос нам говорит: «Будьте бдительны и будьте всегда готовы».

В эти дни мы еще раз увидели своих друзей. Большой знак солидарности проявила к Карабаху материнская Армянская Апостольская Церковь. В апреле нашу Республику посетили Католикос Всех Армян Гарегин II и Киликийский Католикос Арам I. Они приехали поддержать своих чад, встретились с духовенством, верующими, военнослужащими, добровольцами, конечно, с властями НКР, президентом Бако Саакяном. Думаю, что Их Святейшества остались довольны моральным духом народа. А в сентябре мы принимали высокую делегацию — Высший духовный совет Армянской Апостольской Церкви во главе с Католикосом Гарегином II. В истории Карабаха впервые произошло такое событие как заседание Высшего духовного совета, для нас это и знаменательное, и исключительное, и историческое событие. А напутственные слова и благословение предстоятеля Церкви всегда несут нам всем особое вдохновение.

В этом году наш Карабах отметил 25 лет восстановления независимости, столь желанный праздник как для карабахцев, так и для всех армян. Но хочу напомнить, что отсчет государственности Арцаха — Нагорного Карабаха мы ведем еще с первой половины V века, после того как ниспала Армянская царственность, а в восточной Армении — в Арцахе, Утике, Пайтакаране и на левобережье Куры — была создана Армянская царственность со своим царем и католикосом. То, что называли когда-то Кавказским Албанским царством и Албанским католикосатом.

Что касается церковного строительства, то здесь, можно сказать, все идет своим чередом. Правда, не всегда наши желания совпадают с возможностями, так как планов по строительству и реставрации церквей много. Тем не менее, стараемся не сбиваться с ритма, усерднее работать, ибо предстоит сделать очень многое. Из-за апрельской войны нам пришлось приостановить на некоторое время сооружение кафедрального собора в Степанакерте — многие строители отправились на фронт защищать родину. Сейчас работы возобновились. Будем признательны за ваши молитвы и вашу помощь в этом деле.

Что касается строительства государственного, то мы благодарны за призывы к миру, которые слышим от друзей Карабаха. Все это крайне необходимо. Однако для привнесения мира, как минимум, надо признать независимость Нагорно-Карабахской республики и право армян свободно и безопасно жить на своей исторической земле. И здесь я хотел бы выразить сугубую благодарность государственным лидерам, поддерживающим суверенность Карабаха, считающих, что национальным интересам их стран споспешествует признание независимости Нагорно-Карабахской республики, отстаивающих эту идею.

У всего человечества на сегодняшний день есть общий вызов, именуемый глобализацией. Метод борьбы для каждого из нас — это сохранение идентичности, что есть самое лучшее оружие для сохранения культуры, у которой нет границ. Урок у нас один: выстоять, защитить свою независимость и культурную самобытность, приумножая ее, твердо храня свою веру, традиции и постоянную тягу к миру. В этом заключена истина. Еще раз поздравляю друзей Карабаха с Рождеством Христовым, говорю вам: да благословит Господь всех наших друзей и тех, кто симпатизирует Карабаху. Да сохранит Господь их от всех искушений и испытаний! Аминь!