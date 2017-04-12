16 апреля мы будем праздновать Святое Воскресенье Христово. В этом году оно совпало в календарях, которые используют христиане разных Церквей. Я хотел бы поздравить всех, кому дорога Пасха, и принести им благую весть — «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!» — дабы и мы все были удостоены воскресения и вечной жизни в любви и в гармонии.

Nnao.ru

Непрестанно молюсь о мире во всем мире. Сегодня человечество переживает сложный период в своей жизни. Наступили очень тревожные и судьбоносные времена для всех нас. Сегодня самая страшная угроза — это расползание терроризма по всему миру, который несет хаос и смерть. Беда ждет человечество, если заигрывание с терроризмом продолжится, ни к чему хорошему такое не приведет. Слишком много стало в последнее время того, что поражает ум, огорчает сердце и заставляет задаваться вопросами. Нападения на мирных людей ради преследования своих политических целей — не новость. И раньше человечество сталкивалось с тем, что кому-то казалось возможным, сея ужас и разрушения, навязать собственные убеждения и взгляды обществу. Люди в массе своей добрые и хотят стабильности, предсказуемости в повседневной жизни. Терроризм лишает их этого. Есть сегодня и нет завтра, потому что непонятно, кто окажется следующей жертвой.

Однако тот «старый» терроризм все же имел некую логику. Он зарождался и распространялся на разломах социальной и политической напряженности, будучи часто уродливым следствием отчаяния слабых перед невозможностью защититься от сильных. Насилие казалось единственным способом сделать так, чтобы тебя услышали. Сейчас терроризм существенно изменился, в ряде случаев он выглядит бессмысленным. Что хотел доказать человек, который в прошлом году под Рождество Христово направил грузовик на обычных посетителей рождественского базара в Германии? Что хотел доказать его последователь в Стокгольме накануне Страстной недели в апреле этого года? Нет требований, нет послания, над которыми можно было задуматься и на которые ответить. Террористы прикрываются борьбой религий, но все ли погибшие от их рук были верующими, были христианами? Невозможно такое утверждать. Значит, цели преследовались другие. Выглядит со стороны так, будто кто-то хладнокровно тестирует дьявольские технологии слома базового человеческого инстинкта — воли к жизни.

Конечно, доподлинно это знают организаторы террора. Но и мы можем понять преследуемые ими цели. Календари важны, потому что размечают течение людского существования нашего пакибытия. Церкви на протяжении многих веков наполняли дни человеческие осмысленным содержанием. Ныне у религии есть конкуренты в лице светских идеологий, но и они декларируют желание сделать общество лучше, здоровее, успешнее, пусть мы даже не вполне с ними бываем согласны в методах и задачах. Лишь один терроризм изначально настроен на разрушение и привнесение бессмысленности в жизнь конкретного человека, наций и государств. Как сатана постоянно маскируется, чтобы нанести удар из пустоты, так и эти злодеи прячутся в темноте, задумывая и реализуя свои черные планы. Они пытаются дезориентировать людей, внушив им, что их вожди слабы и не способны обеспечить безопасность народную. Так недавно хотели сделать в Санкт-Петербурге в день посещения своего родного города президентом России Владимиром Путиным. Но пастырь добрый заботится об овцах и не дает их расхитить. Сил российскому президенту в исполнении его обязанностей! Террористы желают показать вождей слабыми, в Вербное воскресенье они устроили теракты в храмах Египта накануне запланированного на конец апреля посещения этой страны папой Римским Франциском. Отдаю должное Святейшему отцу, который не поколебался в своем решении навестить египтян.

Мы, карабахцы, тоже и не понаслышке знаем, как смертельно опасен бывает терроризм. Посмотрите на карту. Что есть Арцах? Маленькое государство, зажатое между могучих геополитических льдин. Но что дает нам надежду? Вера в человеческую порядочность и исполнение заветов. Я много лет потратил, чтобы найти старые пророчества о будущих временах, где как в христианских, так и в исламских откровениях, говорится об угрозе крайнего исламистского радикализма, который будет нести ужасающие разрушения. Согласно всем этим откровениям, дети Исмаила (экстремистская часть) приведут Израиль к исходу, разрушат юг Европы, а в конце разрушат и Персидскую империю. Это третья империя, которая будет разрушена, согласно пророчеству Даниила. Четвертая империя будет разрушена уже во времена Антихриста, это уже будет Римская империя — Европа. Та жестокость, которую проявят крайние радикалы-исмаилиты, будет настолько ужасающей, что доселе человечество ее не испытывало.

Однако я призываю всех христиан молиться непрестанно о милости Божьей и взвываю к политическим лидерам всего мира: пора призадуматься и предпринять экстренные шаги во имя спасения всего человечества. Детально об этом я написал в своем скромном труде под названием «Армяне и Эсхотология». Надеюсь, мой голос будет услышан, и Господь, Воскресший из мертвых ради нас, не оставит нас всех. Помнить надо только о том, что Слово Божие — твердое, это не прогнозы аналитических центров и разведок. И когда Господь что-то обещает, то Он всегда выполняет обещанное, пусть и долго терпит, желая спасти всех людей. Молюсь о мире и гармонии на Земле для всех чад Адама и Ноя.