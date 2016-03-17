Ольга Скопина
Последние публикации
Спасает ли беби-бокс новорожденных? Анализ статистики
Вот уже второй год мы наблюдаем и участвуем в информационных баталиях по поводу беби-боксов в нашей стране. Сторонники беби-боксов используют простую и эффективную формулу: «Беби-бокс спасает от смерти детей, которые должны были быть убиты матерью». Противники утверждают, что нет никакой...
17 марта 2016
«Беби-бокс» – сознательный обман или вопиющая некомпетентность?
В Москве 31 августа в мусорном контейнере возле жилого дома по улице Высокой местными жителями в полиэтиленовом пакете было обнаружено тело младенца мужского пола. ИА REGNUM опубликовало мои комментарии по поводу этой трагедии. Я писала, что женщина, совершившая преступление, не воспользовалась...
8 сентября 2015
«Беби-боксы» не спасают от убийства детей
Светлый Праздник знаний 1 сентября 2015 года омрачился трагической новостью о мёртвом младенце, найденном в Москве. Как сообщает РИА «Новости», «установлено, что 31 августа 2015 года, примерно в 18 часов в мусорном контейнере возле жилого дома по улице Высокой в городе Москве местными жителями в...
1 сентября 2015
«О, дивный новый мир» по ту сторону «беби-бокса»!
За это время нами было раскрыто много тайных и явных манипуляций, откровенной лжи и подлогов лоббистов и защитников проклятых детоприёмников. А ими самими многое было сказано в защиту того, например, что никакого криминала в использовании «беби-боксов» быть не может. «Не выдумывайте сказок...
26 августа 2015