Ольга Пушкарёва
Последние публикации
Жива ли московская традиционная русская культура?
Жители подмосковного Подольска опасаются закрытия Центра традиционной русской культуры, хотя чиновники уверяют, что оснований для этого нет. Причиной тлеющей проблемы специалисты считают искреннее непонимание управленцами самой сути такого явления, как традиционная культура, и методов работы с ней...
18 февраля 2017
Летопись подмосковных Электроуглей пишут дети. Без губернатора
В подмосковном городке Электроугли Ногинского района нет музея, но вот уже шестой год его жителей собирает передвижная фотовыставка «История малой родины в фотографиях и рассказах» — свидетельство не только богатой истории города, но и внимательного, бережного отношения людей к своему историческому...
3 ноября 2016
Николай Бурляев: Российскую культуру надо выводить из рынка
Стратегия государственной культурной политики стала первым серьёзным шагом президента России на пути к выводу всей сферы культуры из рынка, считает народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного кинофорума «Золотой витязь», заместитель председателя Общественного совета Минкультуры...
19 октября 2016