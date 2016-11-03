Электроугли, Московская область, 3 ноября, 2016, 23:06 — ИА Регнум. В подмосковном городке Электроугли Ногинского района нет музея, но вот уже шестой год его жителей собирает передвижная фотовыставка «История малой родины в фотографиях и рассказах» — свидетельство не только богатой истории города, но и внимательного, бережного отношения людей к своему историческому наследию. И главное — рассказы взрослых о прошлом и старые фотографии собирают дети.

Фото КДЦ «Квант» Встречи на выставке «История малой родины»

В 2011 году трое горожан вдохновились фразой Николая Михайловича Карамзина: «История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Сперва хотели написать книгу о городе, но не решились. И остановились на формате фотовыставки с комментариями. Проект «История малой родины в фотографиях и рассказах» поддержал глава города. Возможно, трое энтузиастов справились бы с этой задачей и сами, тем более при помощи добровольцев. Но к проекту привлекли школьников. Под руководством журналиста Елены Тюменевой дети записывают рассказы родителей, бабушек, дедушек, собирают старые фотографии. Каждый год собранные материалы развешивают в фойе культурно-досугового центра «Квант». За несколько месяцев через фотовыставку проходят все желающие, от малышей до ветеранов. Школьников приводят на экскурсии классами. Но экспозиция понятна и информативна и без экскурсовода — текстов в ней больше, чем снимков.

Выставку легко перенести на другие площадки: ее можно увидеть в редакции газеты, на Станции юных туристов, в библиотеках. Через год экспозиция обновляется, и по её итогам выпускают каталоги, наборы открыток, слайд-фильмы. Выставка привлекает интерес краеведов, музейщиков, журналистов. Собранные материалы публикуют на страницах местных газет, в телеэфире, в интернете. Собрано уже более 700 уникальных фотографий и документов из семейных архивов. Значительная часть материалов посвящена истории семей, чьи потомки живут здесь сейчас.

«В первое время не у каждой бабушки можно было выпросить старую фотографию, даже на время, чтобы отсканировать. Но всё чаще на выставку приходят семьями — и просят разместить материалы об их родственниках, приносят фотографии и документы из семейных архивов. Дети, побывав на выставке, приходят в «Квант» работать с материалами о своих предках. Проект стал той средой, в которой наладилось общение разных поколений на такие темы, как «Семья как человеческая ценность», «Знание своих корней и истории родного края — неотъемлемая черта современного культурного человека», «Славен человек своим трудом», «Вклад земляков в дело Великой Победы», — рассказала Елена Тюменева.

Для местных школьников экскурсии проводят иначе, чем для ногинских. А приезжие, как правило, начинают с главного вопроса: откуда у города такое странное название? О том, что в 1899 году немцы построили здесь электроугольный завод, можно узнать и в Яндексе. Но только на выставке вам расскажут о том, как через полвека, в мае 1945-го, штурм Берлина прославился психической атакой при свете прожекторов, в которых горели те самые электроугли, но уже повышенной яркости.

Работая над проектом, дети проводят встречи с жителями и запись рассказов. Задачи взрослых — отбор и описание фотоматериалов и документов, сортировка и оцифровка материалов, составление экспозиций, подготовка фотографий к печати, вёрстка брошюр, каталогов, открыток, монтаж видеороликов, подготовка материалов для публикации.

«Опытом Электроуглей заинтересовались активисты из соседнего города Жуковского, в рамках всероссийской акции Общероссийского народного фронта «С чего начинается Родина», — рассказал ИА REGNUM руководитель подмосковного отделения ОНФ Алексей Даутов. — Познакомившись с выставкой и с её организаторами, жуковские педагоги, краеведы и музейщики пока ищут ответа на простой вопрос: почему в двадцатитысячном городке есть единая культурно-историческая среда, а в стотысячном наукограде её нет? Издаются сборники, монографии, газетные публикации по истории Жуковского и советской авиации, есть и музеи, и детские краеведческие работы, но всё это — разрозненная мозаика. Возможно, соединить её элементы воедино поможет общественный совет при главе города по наследию. Городские активисты при поддержке ОНФ сейчас работают с администрацией Жуковского над созданием такого совета. Такие же местные общественные советы планируют создать ещё в паре районов области».

В электроуглинский проект вложено 260 тыс. рублей из спонсорских и личных средств. Можно измерить проект затратами на полсотни фоторамок и ставкой методиста. Но настоящая его цена неизмерима, это инвестиция в десятилетия, в «человеческий ресурс». Заявки на губернаторскую премию «Наше Подмосковье» ни разу не увенчались ни финансовой поддержкой, ни вниманием областной прессы.