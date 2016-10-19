



Николай Бурляев Николай Бурляев

Стратегия государственной культурной политики стала первым серьёзным шагом президента России на пути к выводу всей сферы культуры из рынка, считает народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного кинофорума «Золотой витязь», заместитель председателя Общественного совета Минкультуры РФ, член Патриаршего Совета по культуре Николай Бурляев.

Почему вы считаете, что культуру надо выводить из рынка?

Ещё Пушкин говорил, что он огорчается тем, что вынужден брать по золотому за стих. Подлинная культура и рынок — несовместимые понятия. У них абсолютно разная направленность. У рынка задача — делание денег. Предназначение культуры — возвышение человеческой души, просветление, гармонизация и содействие исполнению промысла Божьего на Земле. Поэтому в истории остались лишь те, кто истинно верил, творил. А все эти чёрные квадраты и прочая бездарная мазня — развеятся как прах, и не останется их следа. Останутся Леонардо да Винчи, Рембрандт, останется наш современник Александр Шилов. Это и есть современное искусство, а не те подделки, которые сейчас, при поддержке государства, царствуют в нашем культурном пространстве.

Один из бывших министров культуры Российской Федерации говорил на коллегии министерства: «Культуру нужно подвинуть на панель». И он её туда подвинул. Сейчас наша задача — вернуть её оттуда. Это задача всех, кто озабочен тем, кому мы передадим Россию, какими вырастут наши дети.

Как можно об этом позаботиться, какие шаги приведут к этой цели?

Во-первых, общими усилиями, и общественности, и Минкультуры, где есть общественный совет, который поднимает эти темы, и Союза кинематографистов, который тоже заявляет об этом. Уже многие годы и я, и Никита Сергеевич Михалков говорим: бюджет министерства культуры должен быть равнозначным бюджету министерства обороны. Поскольку культура — это и есть оборона, оборона души человеческой. Если мы потеряем душу грядущих поколений — нашу страну можно брать голыми руками. Как сейчас и берут голыми руками Европу, по очень хитрому, лукавому сценарию. Там произошла практически полная дехристианизация, демонизация общества и культуры. Все заповеди Божьи и законы попраны.

Мы — Россия, мы удержимся, мы должны удержаться. Люди, жившие на Западе, говорили так: «Спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира». Санкции против России не прекращаются столетиями, мы практически всё время под санкциями. И сейчас, как это ни парадоксально, в режиме санкций, у нас есть шанс и самим подняться, и стать примером для планеты: вот, оказывается, как можно жить, вот каких детей растить, вот какую страну поднимать.

Но, если следовать к вашей цели, министерству культурыпридётся оставить за бортом значительную часть того, чем оно сегодня ведает.

Есть два пути — к Богу и к дьяволу, к возвышению души и к чему-то низменному. Эти направления пора разграничить. У нас уже есть указ президента страны о новой государственной культурной политике, подписана стратегия государственной культурной политики, ведётся работа над новым законом о культуре. Вот так, шаг за шагом, мы должны идти и думать, как этого добиваться, как разграничивать, что будет поддерживать государство, а что нет. Теперь, опираясь на указ, подписанный нашим президентом, наше министерство уже не сможет давать премии и деньги тому, чему давало ещё три года назад. Допустим, фаллосу на санкт-петербургском мосту, которому прежнее руководство министерства культуры давало Государственную премию. Не будут поддерживаться «произведения», расшатывающие межнациональные и межконфессиональные отношения, как постановка «Тангейзер» в Новосибирске.

Но, несомненно, волна возмущения поднимется невообразимая.

Когда лукавому прищемляют хвост, он естественно визжит. Мы потерпим этот визг — ради наших детей, ради России, ради гармонизации жизни нашего общества.

Ваше предложение — более чем смелое. Вы считаете, что оно действительно может быть воплощено?

Это абсолютная реальность. Лет пять тому назад я начал утрачивать чувство оптимизма. Возраст у меня уже солидный, я отмечаю семидесятилетие. Наш кинофорум четверть века упорно занимается возвышаем души человека, выполняет те духовные установки, которые заложены в Основах государственной культурной политики. Однако поддержка «Золотого витязя» на государственном уровне еле ощутима.

Перед президентскими выборами единым фронтом выступили «Золотой витязь», Патриарший совет по культуре, Союз кинематографистов, Общественная палата РФ, заявив, что нужно повышать роль культуры в жизни общества, нужна позитивная культурная политика. И президент услышал нас — дал задание по выработке стратегии государственной культурной политики. Вскоре был подписан указ — и я опять стал оптимистом. Если это удалось, то вполне возможно, что удастся доказать, убедить высшее руководство государства незамедлительно делать второй шаг — вывести культуру из рынка.

И не надо беспокоиться о том, где брать деньги, даже в кризис. Ведь если будет сделан этот шаг, культура будет выведена из рынка и будет увеличен бюджет министерства культуры, то вскоре мы будем пожинать плоды. Будет снижатьсяуровень преступности, наркомании, самоубийств, социальных пороков. Государственная казна начнёт получать доходы, каких раньше не было.

А вы уверены, что у нас найдётся достаточное количество талантливых художников, творцов?

Талантов у нас гораздо больше, чем видимой сегодня на поверхности «подзаборной плеяды», которую так поддерживают СМИ и «эксперты» нашей культурной «пятой колонны», по несколько лет подряд пропихивая на национальные премии патологию серебренниковых и богомоловых.

А толковых управленцев в области культуры хватит сегодня на такую задачу?

Хватит. Минкультуры России начал процесс обновления и выздоровления. Тот же «Золотой витязь» собрал целую армию. Мы учредили Славянский творческий союз, куда входят талантливые деятели культуры России, Белоруссии, Украины и других стран славянского мира, в наших рядах 11 тыс. членов из 15 стран. Это серьёзная армия: есть драматурги, режиссёры, актёры. Их надо переориентировать и выводить из унизительного положения, когда они должны для выживания писать, ставить и играть всякую рыночную чушь.

А можно ли ориентироваться на советский опыт? Тогда культура была вне рынка?

Да. Если фильм окупался — замечательно, но это не было целью. Например, «Военно-полевой роман» быстро окупился. А «Андрей Рублёв» Тарковского, входящий в десятку лучших фильмов всех времён и народов, наравне с Чарли Чаплиным, не смог окупиться очень быстро. Он лет семь пролежал на полке под запретом, а потом начал шествие по миру. И сейчас, ровно за полвека, я могу констатировать, что этот фильм побил все кассовые рекорды. Но — за пятьдесят лет. А сегодня минкультуры, потакая прокатчикам, превратившим российский кинопрокат в филиал американского кинопроката, ориентирован на «успех в первый уикенд». Телереклама обманывает народ, зазывает: «Иди, смотри Россия!» И зрители идут и смотрят эти подделки.

В России нужно измерять успех не первым уикендом, а Вечностью. Нужно выводить культуру из рынка. Вот мы выпустили какой-то потрясающий патриотический фильм — и на нём будет воспитываться нация. Как она воспитывалась на «Рублёве». Люди, глядя фильм, открывали для себя и это имя, и историю Отечества. Думаю, что Рублёва и канонизировали отчасти благодаря этому фильму. Многие люди воцерковлялись благодаря этому фильму. Это процесс долгоиграющий.

Пользуясь случаем, за «Рублёва» вам как участнику съёмочной группы низкий поклон, огромное спасибо.

Благодарю вас, это — в адрес Андрея Тарковского, я ему просто помогал.

Но советское кино часто упрекали в «засилье серятины»: множество, если не большинство снятых фильмов были откровенно слабыми. Не грозит ли ваша инициатива возвратом к растрате бюджета на ерунду?

Да, много было серенького. Более того, даже фильмы Гайдая критиковали как несерьёзный жанр. Но видите, как долго живут эти добрые комедии? И было много поделок, это правда. Я снялся в 70 фильмах. Из них на памяти 20−25. Всё прочее где-то растерялось, и я не жалею об этом. Но 95% советских фильмов были по сути христианскими, хотя их делали люди с партбилетами в кармане. Ростоцкий, Ромм, Бондарчук, Шукшин были членами партии. Но все они делали христианские фильмы. А сейчас кино сдвинулось в рыночную сторону, где царствуют безграмотные продюсеры, которым главное — деньги выбить из народа в первый уикенд.

Значит, художественный уровень менее важен, чем чистота идеалов, показанных художником? Даже если 90% «бюджета обороны» потратят на что-то бесталанное?

Нет, всё-таки соотношение было не таким. Плохого кино было далеко не 90%, а меньше. Талантливы были не единицы.

Вот сейчас у нас Год кино. В отличие от наших чиновников, я не испытываю эйфории от такого «праздника». Я, отдав кино 60 лет своей жизни, считаю, что мы пришли к катастрофе российского кинематографа. Прежде всего, к духовной катастрофе. К предательству наших традиций, к предательству кино как искусства. Мы сделали его доходным промыслом, пытаясь идти вслед за Америкой. Наши крупнейшие кинотеатры построены на западные деньги, обслуживают их интересы. Увеличивают они не российскую мощь, а мощь Голливуда, транслируя всю эту галиматью.

А можете ли вы прокомментировать сбор денег в интернете на «народное кино» про 28 панфиловцев?

Подробностей я не знаю. Но это унизительно. Разве это правильная государственная политика? Америка-то ведь заботится об американском патриотизме. Пентагон и ЦРУ вкладывают огромные деньги в кино.

Наш минкультуры тоже дал денег, добавив к тому, что собрал народ.

У минкультуры должны быть деньги для того, чтобы создавать достойное кино. Как говорил Тарковский, надо делать шедевры.

В 1914 году, когда Сербию в очередной раз поставили на грань уничтожения, один сербский воевода бросил клич: «Нам нет спасения. Мы победим!»