Ольга Мишунькина
Последние публикации
Петербург залили пивом
В Петербурге состоялся уже третий фестиваль крафтового пива Craft Event. На этот раз местом действия было выбрано пространство Artplay на Красногвардейской площади — несмотря на удаленность от метро и привычный петербургский дождь, любители пенного напитка наводнили территорию комплекса уже с часу...
30 апреля 2018
В Санкт-Петербурге завершился Международный женский теннисный турнир
В Санкт-Петербурге завершился Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018. Финалы в одиночном и парном разрядах состоялись 4 февраля. В одиночном разряде победу праздновала чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финальном матче обыграла прошлогоднюю победительницу...
5 февраля 2018