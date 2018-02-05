Санкт-Петербург, 5 февраля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершился Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018. Финалы в одиночном и парном разрядах состоялись 4 февраля.

Тигран Ширинян Лого турнира перед началом матча

В одиночном разряде победу праздновала чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финальном матче обыграла прошлогоднюю победительницу турнира француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

В финале парного разряда победили российская теннисистка Вера Звонарёва и швейцарка Тимеа Бачински. Они обыграли российско-словенсккую пару Аллу Кудрявцеву и Катарину Среботник. Судьба матча решилась на тай-брейке — 2:6, 6:1, 10:3.

А сразу после церемонии награждения победителей в парном разряде состоялся традиционный шоу-матч легенд. В составе команды России в нём приняли участие знаменитые российские теннисистки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, а также генеральный директор турнира Александр Медведев.

Тигран Ширинян Александр Медведев

Они играли против двух бывших первых ракеток мира швейцарки Мартины Хингис и бельгийски Ким Клейстерс, а также победительницы Открытого чемпионата Франции 1997 года Ивы Майоли из Хорватии.

В ходе матча команде мира удалось одержать победу над российской командой со счётом 2:4, 4:1, 10:6.

Тигран Ширинян Елена Дементьева. Финал LadiesTrophy 2018 WTA

После матча состоялась церемония награждения призеров и победителей этого матча. На корт вышла мастер спорта СССР по теннису и многократная чемпионка города-героя Ленинград Наталья Борисовна Ветошникова. Она поблагодарила всех спортсменов за участие в соревнованиях.