Олег Неменский
Автор
Российский политолог и историк. Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН.
Последние публикации
На новых территориях нужно последовательно утверждать русскую идентичность
В 2014 году с воссоединением Крыма и Севастополя Россия получила 2,5 млн новых граждан, в основном русских. Воссоединение Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР с Россией добавит ей ещё несколько миллионов русских людей. Как такое прибавление русских с их трагическим опытом жизни на территориях б. УССР...
29 сентября 2022
Олег Неменский: сама суть б. УССР требует для неё западного хозяина
Что представляет собой бывшая республика СССР, кто формирует настроения среди элит в б. УССР и кто управляет этой страной — в интервью ИА REGNUM ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского. Кто в реальности управляет б. УССР? Какова в этом роль США и...
21 сентября 2022
Олег Неменский: Украина всегда мечтала о войне с Россией
О судьбе национальных меньшинств на Украине, политике Вашингтона и Брюсселя в отношении Киева, «культуре отмены» и еврооптимизме граждан Украины даже в условиях СВО — в интервью ИА REGNUM ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского. ИА REGNUM Часто, упоминая...
17 августа 2022
Новая война в Донбассе как самосбывающееся пророчество
В последние дни мы видим, что Киев перестал опровергать американские заявления о подготовке Россией масштабного наступления на Украину. Более того, всё больше ответственных лиц начинают говорить что-то подобное. Но удивление вызывало скорее прежнее желание Киева опровергать своих патронов из США...
29 ноября 2021