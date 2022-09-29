В 2014 году с воссоединением Крыма и Севастополя Россия получила 2,5 млн новых граждан, в основном русских. Воссоединение Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР с Россией добавит ей ещё несколько миллионов русских людей. Как такое прибавление русских с их трагическим опытом жизни на территориях б. УССР отразится на политической атмосфере в России? Об этом рассуждает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Виктор Васнецов. Богатыри. 1898

Присоединение Луганской и Донецкой Народных Республик — это вступление в российское гражданское сообщество миллионов людей, у которых уровень русского самосознания существенно выше, чем у абсолютного большинства россиян. Они познали, что такое [главенствующая на территории б. УССР антирусская идея], смогли организоваться на самозащиту и вернули себе историческую идентичность. И это в первую очередь их собственная заслуга. Их русскость выстрадана и оплачена большой кровью. Наверняка присоединение к России таких регионов существенно усилит русский народ в России и сделает тему его прав и положения, его влияния на государственную политику существенно более значимой.

Касательно других областей всё сложнее. Южное Запорожье и раньше было чуть ли не самым пророссийским регионом исторической Новороссии, и для него возвращение будет наиболее спокойным. А вот Херсонщина многократно показывала себя как самый бледный регион «синей» электоральной зоны на территориях б. УССР, и не стоит недооценивать силу прокиевских настроений среди части её жителей. Таких немало было и в Донбассе, но они в основном уехали или изменили своё мнение под долгими обстрелами ВСУ, а вот с Херсонщины такого сильного миграционного потока всё же не было, и сравнимого опыта противостояния киевскому режиму и его идеологии у неё пока что нет.

Да, большинство её жителей настроены пророссийски, но это гораздо более сложное и гораздо менее определённое в своих настроениях общество. И для того, чтобы оно стало органической частью единого народа, России нужно будет приложить немало довольно продолжительных усилий в сфере гуманитарно-культурной, информационной и образовательной политики. А если учесть, что фронт может двигаться и дальше, и расширение России продолжится, то этим России надо заниматься уже сейчас, по ходу военной операции, а не откладывать на будущее как часть послевоенного восстановления. Во многом то же касается и Запорожья, особенно если в России окажется центральный город области.

ИА REGNUM Новые границы Российской Федерации в Европе. 2022

Определённые признаки такого внимания уже есть, особенно в сфере программ и учебников всеобщего образования, но этого мало и это касается только небольшой части населения.

Нужно понимать, что простого переключения этого общества на российскую информационную повестку недостаточно, там нужен специальный подход, особенно в сфере работы с идентичностью. И без актуализации русского вопроса здесь уже не обойтись — если Россия не хочет обратить пророссийское население территорий б. УССР в антироссийское население России, ей нужно утверждать там идентичность и историческое самосознание, общее с основным народом России. И если Москва на это пойдёт, это очень заметно скажется и на внутриполитической повестке, и на настроениях общества во всей стране.