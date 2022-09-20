Что представляет собой бывшая республика СССР, кто формирует настроения среди элит в б. УССР и кто управляет этой страной — в интервью ИА REGNUM ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

Кто в реальности управляет б. УССР? Какова в этом роль США и насколько оправдана точка зрения о том, что Зеленский и киевские элиты несубъектны и являются марионетками?

Это в принципе плохо управляемое государство, там единой системы элит и властной вертикали нет, её даже не строили. С этим были связаны огромные проблемы Запада в установлении надёжного внешнего управления Киевом. Они поняли, что без тотальной борьбы с влиянием крупного капитала подчинить Киев не получится, так как любой олигарх является естественным ограничителем внешних влияний. До СВО у них с этим как-то не задавалось. Так что к событиям этого года киевский режим подошёл ещё с довольно большими возможностями для проявления своей политической воли, хотя и не очень-то этим пользовался. Зато в условиях российской спецоперации всё упростилось.

Нынешнее положение б. УССР — это в первую очередь история о тотальном подчинении западным центрам силы. Проблема лишь в том, что единого хозяина у неё так и не появилось. В результате у Киева есть что-то вроде ситуационной субъектности — он может лавировать между Лондоном и Вашингтоном, где-то между Берлином и Парижем, если у тех наблюдается расхождение в интересах. Когда за управление марионеткой борются сразу несколько кукольников, у неё появляется своя политика.

Какова роль Британии в этом конфликте? Существует точка зрения, что на военные действия и вообще на конфликт с Россией б. УССР спровоцировала именно Британия. Так ли это?

Современный Лондон пытается играть ведущую роль в тех сферах, в которых присутствие Вашингтона ослабло. И в отношении бывшей УССР, особенно в условиях начала российской СВО, это было очень заметно. Лондон пытается играть в большую региональную игру, тесно работая также с Варшавой, а теперь и примеряясь ко всему т. н. «Триморью» — проекту, который делался именно под интересы США.

Но если оценивать глубокие причины нынешнего конфликта, то влияние Лондона не принципиально, как и всего Запада.

Основная причина — внутренняя логика развития, заложенная в [антирусской идеологии, созданной в начале XX века в Галиции], во всём политическом проекте Киева, который и формирует запрос на вражду с Россией и поиск западных хозяев. Ну а спрос рождает предложение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

Как развивается проект унии б. УССР с Польшей? Чем он чреват для России и для самой Польши?

Ну всё же об унии речи пока не идёт. Польша стремится играть первую скрипку в западной системе влияния на б. УССР, но нельзя сказать, что у неё это хорошо получается. Киев вообще предпочитает иметь дело напрямую с Берлином, Брюсселем, Парижем, Лондоном и Вашингтоном, а уж потом с Варшавой.

Да, Польша ведёт очень амбициозную политику по достижению статуса регионального лидерства, и кое-что у неё получается. Развивается и «Восточное партнёрство», и «Триморье», и «Бухарестская девятка», плюс в зачатке работает ещё целый ряд инициатив, как тот же «Люблинский треугольник» или недавняя «Киевская инициатива». Всё это проекты, идеологом и важнейшим игроком в которых является Польша, которая удачно использует для этого различные западные системы — и евросоюзные, и натовские, и статус ключевого союзника США в регионе.

Но заключать какой-то прямой союз (унию) с Польшей Киеву невыгодно. С этой девочкой гуляют гораздо более серьёзные и мускулистые парни. Роль Варшавы не маленькая, но не из-за того что она действительно определяет ситуацию, а просто потому, что ей больше всех надо. А пока что мы могли наблюдать, как западные партнёры раз за разом гасили её всё новые порывы напрямую вмешаться в идущий конфликт, и у них это получалось. Вот если Запад махнёт рукой на б. УССР, то он перепоручит её Польше, и это станет звёздным часом Варшавы.

Для России влияние Польши на б. УССР носит сугубо негативный характер. Не стоит тешить себя иллюзиями о возможности сотрудничества на основе общей ненависти к бандеровцам и тем более выступать с предложениями о разделе территорий бывшей УССР. В Варшаве твёрдо убеждены, что главный враг — это Россия, а на б. УССР смотрят как на потенциальный приз в этом противостоянии.