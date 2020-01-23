Олег Матвейчев
Последние публикации
Доклад «Миссия Путина». То, о чём молчат другие
ИА REGNUM публикует доклад профессора НИУ «Высшая школа экономики» и группы авторов ( Павел Данилин, Алексей Мартынов, Анатолий Беляков, Александр Роджерс, Артём Акопян ) «Миссия Путина». В нём авторы рассказывают о том, кто такой Владимир Путин, о его деятельности на посту президента, об...
23 января 2020
КПРФ опустилась до этнического национализма
Национализм несет в себе угрозу любой государственности. Именно национализм сыграл решающее значение в развале Советского Союза, практически став его могильщиком. До 1991 года, момента подписания Беловежского соглашения, ознаменовавшего распад СССР, в советских национальных республиках то и дело...
30 сентября 2019
Нам открывают новые «Окна Овертона»
В Санкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора появился баннер с изображением «надгробия Владимира Путина». Это уже не первый такой инцидент. Ранее такое «надгробие» уже появлялось в Набережных Челнах. Эти шокирующие выходки неизвестных молодчиков, казалось бы, еще больше будут способствовать...
5 апреля 2019