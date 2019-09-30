Национализм несет в себе угрозу любой государственности. Именно национализм сыграл решающее значение в развале Советского Союза, практически став его могильщиком. До 1991 года, момента подписания Беловежского соглашения, ознаменовавшего распад СССР, в советских национальных республиках то и дело вспыхивали националистические митинги, делались яркие заявления «творческой национальной интеллигенции». Весь этот процесс повсеместно сопровождался искусственно нагнетаемой истерией против «советской оккупации» и «оккупации русских». Республиканские элиты, они же и «коммунисты на местах», заботясь лишь о своей собственной власти, из интернационалистов превращались в националистов и активно разыгрывали сепаратистскую карту…

Burkprf.ru Митинг 29 сентября 2019 года в Улан-Удэ

В результате всё это привело к гигантской геополитической катастрофе — распаду СССР и многолетним братоубийственным войнам по всему периметру России, а потом и глубже — особенно на Кавказ… Сколько было пролито крови в Чечне и Дагестане, сколько потребовалось усилий, чтобы обуздать центробежные местнические элиты 20 лет назад! Межнациональный мир дался дорогой ценой. И именно поэтому ни одна, тем более крупная политическая сила на этот мир не покушалась. Последний эпизод — партия «Родина», на тот момент парламентская, со своими «арбузными роликами» на выборах в Мосгорсуду в 2005 году… За что была наказана, и справедливо. Никто не ожидал, что национальную тему парламентские партии начнут эксплуатировать снова, и не кто-нибудь, а интернационалисты-коммунисты. Примера развала Советского Союза им показалось мало, и уже сейчас в погоне за сиюминутной властью они готовы поступиться и принципами, и интересами целых народов.

Яркий тому пример — Бурятия, где национальную карту начали разыгрывать со всеми ранее известными атрибутами конфликтов: заявлениями о «чистоте крови», «русском грабеже», несанкционированными митингами… Впрочем, обо всём по порядку.

8 сентября в Улан-Удэ состоялись выборы мэра. Подавляющим большинством голосов им стал самовыдвиженец Игорь Шутенков, получивший 52% голосов избирателей. Его основной соперник — коммунист Вячеслав Мархаев — проиграл выборы со значительной разницей, получив лишь 36%. Выборы в городе, не в отдаленных районах, всё под носом, наблюдателей — множество, поэтому говорить о фальсификациях и непонятности итогов выборов не приходится, разрыв не в 2−3% и даже не в 5−10. Казалось бы, КПРФ должна признать поражение…

Gov.ru Вячеслав Мархаев

И вот в республике, где никого не волновало, бурят твой губернатор или не бурят, где с 2007 по 2017 год главой работал Вячеслав Наговицын, бурятом не являющийся, вдруг затевается некое «национально-освободительное движение». И кем? Правильно! Проигравшим Мархаевым, который является еще и сенатором Совфеда от Иркутской области. А в соседней Иркутской области, как мы знаем, руководит губернатор-коммунист Левченко, который спит и видит, как заполучить под контроль еще и Бурятию. И вот Мархаев, финансово поддерживаемый Левченко, уже устраивает на территории своей республики националистический шабаш.

Вечером 9 сентября в Улан-Удэ стихийно собирается митинг, несколько сотен протестующих потребовали переизбрать мэра города. К ним присоединяется Мархаев и депутат Народного хурала, местный лидер КПРФ Баир Цыренов. На следующий день они выступили перед протестующими на площади, после чего начались столкновения между участниками незаконной акции и полицией. В последующие дни протест, подогреваемый коммунистами, усилился, и его не смог успокоить глава республики Алексей Цыденов. Акция переросла в митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы», на который пришло до тысячи человек.

По всей видимости, любой протест заставляет коммунистов потирать руки. В разгоряченных массах другая логика, для организаторов главное — завести людей, делая это сознательно, разыгрывая уже национальную карту. Ни много ни мало «оккупационная власть не дает развиваться национальным республикам»! Но и этого оказывается недостаточно. И вот уже режиссёр Баир Дышенов обвиняет главу республики Алексея Цыденова в «геноциде бурятского народа»! В открытом письме губернатору он заявляет, что митинг не был акцией коммунистов, а собрал «бурятский народ, который лишен возможности распоряжаться природными богатствами родной земли…». Вот оно как!

Egov-buryatia.ru Дом правительства Республики Бурятия

Цыденов ему отвечает, что только за последние два года за счет всех источников отремонтировано 183 дома культуры, построено шесть новых сельских домов культуры в с. Жаргаланта, Кусоты, Озерный, Ширинга, Гунда, Сорок, в том числе с участием самих жителей. Проведена реконструкция дома культуры им. Вагжанова г. Улан-Удэ. Начаты работы по реконструкции музыкального гуманитарного лицея им. Аюшеева, где учат играть, в том числе и на бурятских народных инструментах. Начато строительство большого центра культурного развития в с. Саган-Нур, чтобы Бурятский драматический театр мог гастролировать по районам республики и давать качественные постановки с хорошими декорациями. И еще много что делается хорошего для развития культуры и традиций коренного народа.

Но все эти аргументы летят мимо протестующих. А всё потому, что не ради аргументов или здравого смысла затевался весь этот «протест с национальным подтекстом». Не было у его вдохновителей-коммунистов нацеленности на справедливость и здравый смысл, не было никакой заботы о бурятской культуре и языке, как изначально не было и нацеленности на компромисс. Ведь главное для них — поднять бунт! А что там дальше — их совсем не волнует. Как гасить разгоряченные головы, которые выходят бороться уже не за итоги выборов, а за свой «обижаемый народ» — они не знают, во всяком случае, при крушении СССР коммунисты с национальными бунтами справиться не смогли.

А волнует их лишь собственная сиюминутная выгода. Ради нее они готовы стравливать людей разных национальностей, кричать, нарушать закон и, что самое отвратительное, — рушить свою же страну. И для этого — использовать любые способы, маскируя их под «рост национального самосознания».

Вот, смотрите: сначала режиссер Дышенов обвиняет главу Бурятии в том, что он не ходит в театры, в музеи и на концерты в республике, а затем известная в узких кругах либеральная журналистка бурятка Александра Гармажапова заявляет: «Если читать открытое письмо Дышенова между строк, то можно понять, на какой вопрос он хотел услышать ответ, а именно: вы бурят?».

Вы чувствуете этот приторный вкус во рту и холодок в солнечном сплетении? Чувствуете, как подул этот ветерок из 1990-го? Ведь в национальных республиках СССР от Прибалтики до Средней Азии всё так и начиналось.

Аркадий Зарубин Мистерия Цам

То есть не важно, сколько делается для развития национальной культуры, главным становится: бурят ты или не бурят. Это обычный фашистский подход — уже, казалось бы, известный во всём мире, после того, как нацисты замеряли черепа, проверяя расовую полноценность. Но если бы национализму поддакивали либералы (как на Украине сейчас или как в России во время войны на Кавказе), то это было бы понятно. Либералы всегда отличались тем, что поддерживали кого угодно, ведь главное для них — развалить Россию.

Но коммунисты! Они же со времен Манифеста на всех своих знамёнах писали только об интернационализме… Похоже, сейчас российские коммунисты «пустились во все тяжкие». Они прилюдно обнимаются с Навальным. Где коммунисты и где Навальный — друг олигархов Браудера и Ходорковского, выпускник Йельского университета, либерал, который ненавидит Сталина? Но современным «коммунистам» это никак не мешает. Сталин, с которым КПРФ тут же носятся, как с писаной торбой, говорил, что «националисты — это враги собственных народов». И вот коммунисты ради власти, ради проигравшего выборы Мархаева, на которого они сделали ставку, сейчас начали обниматься с националистами. Это, к сожалению, было в конце 80-х, когда коммунисты в республиках на ходу «переобулись», превратившись из интернационалистов в ярых националистов, став катализаторами развала страны.

Ситуация в Бурятии лишний раз говорит о цинизме КПРФ, которой не нужны ни Ленин, ни Сталин, ни идеологические принципы. Ради сиюминутной власти они готовы обниматься хоть с Навальным, хоть с Мальцевым. Создаётся такое впечатление, что если встанет вопрос получения власти ценой распада и сдачи части страны, то коммунисты, не задумываясь, это сделают, как это сделал когда-то Ельцин, подписавший Беловежский договор, и даже, к удивлению Кравчука, не спросивший, чей будет Крым… Если можно получить власть только в России, а не во всём СССР, то пусть лучше не будет СССР — так рассуждал Ельцин тогда, и так рассуждают коммунисты сейчас. Пусть ценой распада России и гражданских войн — но к власти.

Мне кажется, что почувствовавшие вкус крови после нескольких региональных побед коммунисты сошли с ума и утратили право на то, чтобы именоваться конструктивной и системной оппозицией. Хищников, вкусивших человечину, пристреливают. КПРФ в нынешнем виде, опустившаяся до союза с навальнистами и националистами, прямыми врагами страны, питаемыми зарубежными разведками — это партия, которая подлежит если не ликвидации, то серьезной санации.

Олег Матвейчев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»