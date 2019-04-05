В Санкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора появился баннер с изображением «надгробия Владимира Путина». Это уже не первый такой инцидент. Ранее такое «надгробие» уже появлялось в Набережных Челнах.

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Эти шокирующие выходки неизвестных молодчиков, казалось бы, еще больше будут способствовать мобилизации патриотически настроенных граждан. Потому что у нормального, психически здорового человека, любящего свою страну, такие «шутки» могут вызвать только оторопь. Радоваться таким формам экстремизма могут только откровенные маргиналы и весьма недалекие люди.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что всё отнюдь не так однозначно. Ведь, судя по всему, мы имеем дело с проектом, который, что называется, работает «вдолгую» и способен преподнести неприятные сюрпризы. Собственно, он для того и задумывался, чтобы внести разлад в общественное сознание. «Надгробия Путину» — это типичное «Окно Овертона».

Напомним, что «Окно Овертона» — это метод, с помощью которого в общество внедряют идеи, ранее казавшиеся немыслимыми. У «окон» есть конкретный алгоритм действий. На первом этапе вбрасывают идею, которая кажется немыслимой. Затем эту запретную тему подхватывают эксперты, которые «вынуждены» ее обсуждать, поскольку она, видите ли, появилась. На следующем этапе обсуждение темы в обществе уже так широко, что все к ней привыкли и не находят ее шокирующей. Затем население начинает верить в разумность этой идеи. После чего она становится общепринятым стандартом, и на заключительном этапе уже караются те, кто выступает против некогда неприемлемых для общества вещей.

Классическим примером насаждения через «Окна Овертона» является пропаганда гомосексуализма. В странах Западной Европы уже на законодательном уровне запрещена гомофобия и в школах идут уроки «толерантного воспитания».

Конечная цель тех, кто установил «надгробие Путина», заключается в том, чтобы привести общество к признанию «преступлений режима» и карать несогласных с этим ложным утверждением. Фигуру Путина хотят стигматизировать, превратив его в «исторического парию» наподобие Ивана Грозного или Сталина.

Это отдаленная перспектива с горизонтом в десятки лет, но разработчики плана уже приступили к его осуществлению. Одним из маркеров этого процесса стало появление экспертных рассуждений о «механизме транзита власти Путина». Особенно усилились эти голоса на фоне ухода Нурсултана Назарбаева с президентского поста в Казахстане. Например, публицист Кирилл Рогов принялся сравнивать «условия транзита» в России и соседней республике.

Таким образом, в пока еще мягкой форме пытаются инициировать дискуссию на тему похорон путинизма и его проклятия. По задумке авторов, на следующем этапе это должно получить широкое распространение и стать популярным. К обсуждению должны подключиться «звезды». Сначала маргинальные — вроде Ксении Собчак и Шнура, а следом попытаются захватить и мейнстримное общественное мнение.

Работа запущена, и если она получится успешной, то реальностью станет украинизация массового сознания, в котором власть десакрализована и каждый может запросто хамить президенту. К чему такие процессы привели на Украине, мы можем наблюдать каждый день. Но есть и пример Китая, который стал мировой державой за счет того, что у граждан страны сохранилось уважительное отношение к власти и национальным традициям.

Глядя на подобные акции, еще раз убеждаешься в том, что законы, предусматривающие наказание за оскорбление госсимволов, жизненно необходимы. Только запрет на экстремистскую «критику», запрет мата и оскорблений способен помешать «Окнам Овертона» сделать свое грязное дело.