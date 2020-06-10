Олег Корнев
Последние публикации
Губернаторы на своем месте — продолжение кадровой политики государства
В последние дни президент РФ Владимир Путин одобрил участие в губернаторских выборах 13 сентября 2020 года Натальи Комаровой и Василия Голубева, что дало повод оппонентам внутриполитического блока администрации президента утверждать, что губернаторы нового призыва якобы справляются с управлением...
10 июня 2020
Петля несуществующей повестки для Навального затянулась. Вариантов нет
По инициативе блогера Алексея Навального акции протеста 5 мая прошли в 94 городах России. Вне зависимости от того, согласованным или несанкционированным являлись митинг или шествие, количество людей, принявших в них участие, по данным региональных правоохранительных органов, в абсолютном...
6 мая 2018
Лига бокса России: каждый мужчина хоть раз в жизни должен выйти на ринг
Чемпионат по боксу среди спортсменов-непрофессионалов традиционно проводится Лигой бокса России. В турнире сильнейших спортсменов сезона приняли участие команды Лиг бокса Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири, Воронежа, Краснодара, городов Золотого кольца России, Татарстана, Курска. По...
30 апреля 2018
Курорты СКФО — кто тормозит развитие региона?
«Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать одно — не дождетесь…» Президент РФ Владимир Путин, «Россия: национальный вопрос «Что мы имеем на сегодняшний день? Начнем с диагноза. Ибо без...
7 декабря 2017