По инициативе блогера Алексея Навального акции протеста 5 мая прошли в 94 городах России. Вне зависимости от того, согласованным или несанкционированным являлись митинг или шествие, количество людей, принявших в них участие, по данным региональных правоохранительных органов, в абсолютном большинстве городов оказалось в разы меньше заявленного организаторами.

Цитата из х/ф «Счастье». Реж. Александр Медведкин. 1934. СССР Невесёлый выбор

В Москве 5 мая, по данным правоохранительных органов, участие в несанкционированном митинге на Тверской приняли около полутора тысяч человек. При том, что были заявлены 15 тысяч.

Подобная картина наблюдается и в других регионах: в два раза меньше заявленного количества участников было в Санкт-Петербурге, более чем в два раза — в Нижнем Новгороде (900 вместо 2000), более чем в три раза — в Казани (300 вместо 1000) и Новосибирске (330 вместо 1000), в четыре раза — в Кургане (50 вместо 200), в 6,6 раза — в Иваново (150 вместо 1000), в семь раз меньше (70 вместо 500) — во Владимире, более чем в 10 раз — в Волгограде (95 вместо 1000) и Краснодаре (147 вместо 2000), в 20 раз — в Мурманске (50 вместо 1000), более чем в 30 раз — в Обнинске (8 вместо 250), в 66,6 раза — в Курске (15 вместо 1000), в 100 раз — в Магнитогорске (1 вместо 100) и так далее.

— HOGRE — Доверие исчерпано

Так в чём же дело? Что мешает сторонникам Алексея Навального выйти на протестные акции? Может быть, проблемой является сам блогер и глава ФБК, который из раза в раз вот уже который год исполняет один и тот же ритуальный танец — «призыв — провокация — задержание — освобождение»?

«Алексей Навальный проиграл последний политический год. На президентских выборах он надеялся сделать себе политические очки, но не получилось — акция по срыву голосования не удалась, а, наоборот, сыграла в обратную сторону. Теперь он хочет обострить свою популярность и на протестной теме сделать новые митинги. Но результаты очевидны — Алексей Навальный потерял лидерство в протестном движении. У него есть, конечно, свое ядро, но оно не такое уж и большое, а новых сторонников он не приобретает», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Bakster group, политолог Дмитрий Гусев.

«Алексей Навальный не попадает в актуальную повестку. В любом обществе есть два-три процента людей, негативно настроенных ко всему. И Алексей Навальный «окучивает» именно эту тему, и больше никакую другую, и новых сторонников у него не прибавляется», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

«Он не может расширить повестку, у него есть тысяч десять человек по всей стране, и они пойдут на любые митинги — «Раз Навальный сказал — надо идти. Всё». У этих людей нет другой мотивации. А остальные поддерживают темы, которые попадают в общество. При этом Алексей Навальный в эту повестку не попадает», — завершил свой комментарий политолог.

Brett L Головой об стену

При прочих равных, наблюдатели отмечают, что проблема Алексея Навального состоит не всегда в самом Алексее Навальном.

Протестная активность в целом по России за последние два года в принципе заметно упала, граждане не готовы нарушать закон, рисковать своим здоровьем и безопасностью, участвуя в несанкционированных акциях.

И, конечно, граждане не готовы больше протестовать «ради и за» Алексея Навального, для удовлетворения его собственного самолюбия и развития его собственного бизнеса на протестных акциях.

Алексей Навальный надоел.

Граждане готовы участвовать в обсуждении конкретных проблем, таких как блокировка Telegram или реновация, но больше не понимают риторики Алексея Навального.

А Алексей Навальный всем неприятен. От Алексея Навального все устали.

Алексей Навальный никому больше не нужен.

Pixabay.com Изгой

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