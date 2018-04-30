Чемпионат по боксу среди спортсменов-непрофессионалов традиционно проводится Лигой бокса России.

Лига Бокса России Многократный чемпион среди боксёров-непрофессионалов Евгений Юрищев одерживает очередную победу

В турнире сильнейших спортсменов сезона приняли участие команды Лиг бокса Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири, Воронежа, Краснодара, городов Золотого кольца России, Татарстана, Курска. По результатам чемпионата формируется сборная команда России, которая примет участие в чемпионате Европы среди клубов по боксу непрофессионально занимающихся спортсменов-боксеров.

О результатах соревнований, а также о настоящем и будущем российского непрофессионального бокса корреспондент ИА REGNUM побеседовал с председателем Лиги бокса России Владимиром Сурковым и чемпионом России по боксу среди спортсменов-непрофессионалов, многократным чемпионом Лиги бокса Москвы Евгением Юрищевым.

Владимир: Под непрофессиональным боксом мы в Лиге бокса России понимаем всех тех, кто занимается боксом для себя, с большим желанием совершенствоваться, в свободное от работы время. Чемпионат России Лиги бокса и все соревнования, которые мы проводим — для них.

В нашей стране привыкли непрофессиональными боксерами называть и тех спортсменов, которые боксируют в олимпийском боксе. Это члены олимпийской сборной, которые 365 дней в году находятся в тренировочном режиме и на сборах. Мы считаем их профессиональными боксерами, которые борются за олимпийские медали. Они не участвуют в турнирах Лиги бокса. В этом различие двух понятий непрофессионального бокса в России. И есть профессиональный бокс, где боксируют не за медали, а за деньги, за гонорар. Профессионалы также не участвуют в наших чемпионатах.

Лига Бокса России Бой

Мы создали систему соревнований для самой первой категории боксеров-непрофессионалов. Сделали рейтинговую систему, по которой они набирают баллы и выходят на чемпионат страны, на турнир сильнейших боксеров Лиги бокса России.

Владимир: Лига бокса России состоит из нескольких Лиг бокса из разных регионов. Сегодня их 15. В новом сезоне присоединятся еще 5. Некоторые Лиги объединяют несколько городов — например Лига «Золотое кольцо» объединят 12 городов. Все они боксируют по нашему общероссийскому рейтингу. У нас 3 возрастные группы: 19−30 лет, 30−40 лет и 40−50 лет. В каждой группе есть все весовые категории. В нашем движении сегодня участвуют несколько тысяч спортсменов по всей стране. Только московская Лига бокса за пять лет провела более тысячи боев, и это зафиксировано на Ютубе.

Евгений: Я начал заниматься боксом более 10 лет назад в боксерском клубе «Торпедо Москва». Ты годами тренируешься, совершенствуешь свое мастерство и появляется потребность проверить себя: насколько ты готов к настоящему бою. Раньше соревнований такого уровня для непрофессиональных боксеров не было. О единичных боксерских турнирах информация передавалась по сарафанному радио, о них мало знали даже участники боксерских клубов.

В 2013 году стартовала Лига бокса. Сам формат соревнований на регулярной основе, плюс рейтинговая составляющая — все это сразу подняло интерес к турнирам Лиги. На протяжении всего сезона — с октября по апрель — ты можешь планомерно готовиться к выступлениям, следить за результатами, анализировать свои бои на видео, видеть все ошибки и нюансы, которые в обычном тренировочном процессе ты оценить не можешь. Это крайне важно для непрофессиональных спортсменов — личных тренеров или консультантов у нас нет.

Лига Бокса России Бой

Формат Лиги бокса до сих пор остается уникальным всероссийским форматом для непрофессиональных боксеров. Поэтому интерес к этому движению такой высокий.

Владимир: Формула боя в Лиге бокса — 3 раунда по 2 минуты. Почему? Даже для подготовленного непрофессионального боксера выдержать нагрузку 3 по 3 очень сложно. Надо тренироваться не 3 раза в неделю, а каждый день. Наша задача — чтобы люди выходили на ринг, получали позитивные эмоции и не травмировались как физически, так и психологически.

Евгений: Пять лет назад все начиналось с формата 3 раунда по 1,5 минуты. Это было оправдано: в турнирах участвовали люди, которые первый раз в жизни вышли на ринг. Но мастерство участников Лиги бокса растет. Поэтому формула боя изменилась. Это правильно. 3 раунда по 2 минуты — формула, близкая к олимпийскому бою. И для непрофессионального боксера на турнирах Лиги выдержать раунд в 2 минуты не составляет проблемы. 3 раунда по 2 минуты пролетают очень быстро. Конечно, ты устанешь и третий раунд будет тяжелым, но за этим ты и выходишь на ринг.

Евгений: Да, есть мнение, что бокс — жесткий вид спорта. Но я более 20 лет активно занимался футболом и еженедельно участвовал в матчах любительских лиг. Поэтому могу сказать объективно: травм различной тяжести в футболе несравнимо больше, чем в боксе. Как проходят тренировки непрофессионального боксера в клубе «Торпедо»? Это обязательная защита: шлем, капа, специальные мягкие перчатки для спаррингов и постоянное внимание тренера, который следит за тем, чтобы спортсмены не увлекались и не наносили травм. Всё четко контролируется. Конечно, бывает всякое — но это единичные случаи.

Лига Бокса России На ближней дистанции

Владимир: В Лиге бокса введены более объемные антинокаутные перчатки, смягчающие удар. Они существенно изменили манеру ведения боя и обезопасили наших участников, которые боксируют без шлемов и не получают травм. Бои получаются более плотные и интересные. Конечно, бокс — это вид единоборств. Тем не менее у нас очень мало нокдаунов, а тем более нокаутов. У нас другой подход — здоровый образ жизни, бокс без травм. Девиз Лиги бокса: «Каждый мужчина хоть раз в жизни должен выйти на ринг». Тот, кто попадает в ринг — это уже победа над самим собой. Это то, что должно быть у настоящего мужчины, даже если он проведет один бой.

Владимир: Бой, который провел Евгений на чемпионате России, был для меня, как для организатора и специалиста, очень сильным удивлением. Я знаю его более четырех лет, он боксирует в Лиге бокса Москвы. Он боксер техничный — не нокаутер. В данном случае Евгений сделал правильное действие в нанесении удара и попал именно в ту точку, где противник действительно получил нокдаун. Какая бы перчатка ни была — при прямом попадании в челюсть, где сила удара чуть больше пяти килограмм, боксер попадает в нокдаун. В данном случае это и произошло. Повреждений у соперника не было. Он встал и довел бой до логического конца. И это нормально. Уровень Евгения как боксера на этом уровне соревнований очень высокий. И он сделал всё правильно. Тем самым одержал победу и стал чемпионом.

Лига Бокса России На ближней дистанции

Евгений: Безусловно. Крайне важно правильно выстроить стратегию и тактику боя. Я знал, что финальный бой чемпионата России будет конкурентный. Мой соперник — опытный боец из Воронежа. Я проанализировал противника заранее — формат Лиги бокса позволяет это делать, так как видео всех поединков выкладывается в открытый доступ. Но знать одно, а сделать — другое. Я психологически себя настроил на то, чтобы максимально взвинтить темп в первых двух раундах, постараться их выиграть и заработать максимальное количество очков.

Боксеры разделяются на две категории. «Ударники» побеждают нокаутами и нокдаунами, делают упор на силу удара. Преимущество «технарей» — в технике и скорости. Я — техничный боец, и мой финальный бой — первый в моей практике, когда соперник падает на ринг. Я не представлял, что могу ударить так точно и сильно, что будет нокдаун.

Евгений: К турниру сильнейших боксеров-непрофессионалов России спортсмены готовятся в усиленном режиме. К любым соревнованиям нужно подходить серьезно. Особенно к финалу сезона, к всероссийскому чемпионату. Это ежедневная система тренировок, режим питания, здоровый образ жизни. Для боксера курение неприемлемо. С этой привычкой придется точно расставаться.

Если человек занимается 2−3 раза в неделю, он хочет видеть результат, хочет понимать, что он не зря тратит столько усилий и времени. Понятно, мы это делаем, потому что нам это нравится: преодоление себя — удовольствие, и от тренировочного процесса ты получаешь положительные эмоции.

Лига Бокса России Нокдаун

Конечно, в истории Лиги бокса были случаи, когда человек пришел в боксерский клуб и через месяц решил выйти в ринг. Но это огромный риск для здоровья спортсмена — не помогут ни антинокаутные перчатки, ни судьи, ни организаторы.

Евгений: Сильнейшие! Ты к этому шел весь сезон. 12 отборочных турниров. Необходимо набрать нужное количество очков, чтобы попасть в финальную часть турнира. Ты постоянно анализируешь бои. Ты проделал огромную работу — но в финале тебе еще предстоит поединок с одним из сильнейших боксеров страны, пусть и непрофессиональным. Надо пройти полуфинал, выйти в финал и победить! И это чисто спортивный принцип, участие в котором для нас, непрофессиональных спортсменов, представляет колоссальный интерес. Я давно занимаюсь боксом, но у меня соревнований такого уровня в жизни не было. И для меня выйти в ринг на чемпионате страны — это колоссальный заряд позитива.

Владимир: Я бы назвал наше судейство более внимательным. Наша задача — чтобы спортсмен получил спортивную практику, опыт соревнований. У нас судьи более лояльные и не дают возможности закончить бой ввиду явного преимущества. Судья останавливает бой и делает предупреждение, что на ринге надо именно боксировать — а не драться. Это разные вещи. Участие в чемпионате России Лиги бокса — серьезный стимул для любого спортсмена, который даже никогда не подозревал, что сможет попасть на турнир сильнейших российских боксеров-непрофессионалов.

Евгений: Категория судей каждого турнира Лиги — высочайшая. Они также судят отборочные соревнования спортсменов-олимпийцев, профессиональные боксерские поединки. Участие судей такой квалификации — гарантия того, что спортсмен не получит травму во время поединка.

Лига Бокса России Рефери открывает счёт

Владимир: Коммерческой составляющей у соревнований нет: нет денежных призов, гонораров. Наша мотивация — здоровый образ жизни, получение разряда в том возрасте, в котором человек никогда бы его ни получил. Как только появляются призовые деньги — ломается вся схема. Будут приходить более подготовленные спортсмены, скрывать свои разряды. Денег в нашей Лиге не должно быть, мы не преследуем цели зарабатывать. Это исключено. Задача Лиги бокса — вовлечь в наш любимый вид спорта как можно больше людей разного возраста, которые хотят заниматься боксом.

Вы планируете применить формат соревнований Лиги для более юных боксеров, которые могут стать олимпийскими чемпионами?

Владимир: Сейчас мы запускаем новое направление: детскую Лигу бокса России. С сезона 2017/18 годов она уже действует в Лиге бокса «Золотое кольцо». И это несколько сотен ребят, занимающихся боксом с 12 до 18 лет. Движение оказалось настолько массовым, что с нового сезона мы внедряем это направление в каждую Лигу. Мы будем проводить первенство России среди детей и юношества. В середине мая пройдет турнир сильнейших боксеров в детской Лиге «Золотого кольца» с вручением золотых и серебряных медалей. Для ребят это очень сильная мотивация. И это потенциал наших будущих сборных команд, наших олимпийцев. Соревнования Лиги помогут ребятам плавно войти в большой спорт. С нашей формулой боя, с нашими более мягкими правилами сохраняется спортсмен, его азарт и интерес к боксу, что дает ему возможность расти дальше.