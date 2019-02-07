Олег Гусев
Последние публикации
В 2018 году Казахстан пропустил через себя 19,2 млн тонн транзита
Об этом на пресс-конференции о развитии отечественного производства и модернизации транспортно-логистической отрасли сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Женис Касымбек. «Общий объем транзита грузов всеми видами транспорта через территорию страны вырос на 6% и составил...
7 февраля 2019
Казахстан: ключевой игрок в китайском сухопутном транзите
За 2018 год через территорию Казахстана проследовало 4486 контейнерных поездов, что на 53% больше, чем в 2017 г. Объем контейнерных транзитных перевозок составил 537 тыс TEU. Уровень обратной загрузки по направлению КНР — Европа — КНР — до 75%. Такие цифры привела ИА REGNUM пресс-служба АО...
21 января 2019
Китай получил в Казахстане крупнейшее месторождение вольфрама в мире
Соглашение о реализации этого проекта с одним из крупнейших мировых производителей вольфрама — китайской компанией Xiamen Tungsten было подписано еще в ноябре 2018 года в ходе визита премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Китай. Необходимо отметить, что именно КНР с 2013 года определяет...
17 января 2019