Астана, 17 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Соглашение о реализации этого проекта с одним из крупнейших мировых производителей вольфрама — китайской компанией Xiamen Tungsten было подписано еще в ноябре 2018 года в ходе визита премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Китай.

(сс) AlexBanner Добыча вольфрама

Необходимо отметить, что именно КНР с 2013 года определяет высокий спрос на этот металл: 53% мирового потребления приходится на сам Китай.

Залежи вольфрамо-молибденовых руд «Верхние Кайракты» в Казахской ССР были открыты ещё в советское время и считались крупнейшим разведанным месторождением в мире. Там был основан поселок, началось строительство инфраструктуры и многоэтажных домов. Однако с развалом СССР работы на месторождении прекратились.

«Китайцы закончили технический аудит месторождения и подтвердили своё убеждение, что это второе в мире месторождение по содержанию вольфрама: первое, по их мнению, в Китае. Мы договорились о строительстве двух горно-обогатительных комбинатов (ГОК) на месторождениях «Верхние Кайракты» и «Северный Катпар». Самое главное — договорились о строительстве завода готовой продукции по выпуску паравольфрамата аммония», — сообщил заместитель акима Карагандинской области по промышленности, развитию МСБ, вопросам индустриализации и инвестиций Алмас Айдаров.

Стоимость проекта мощностью 12 тыс. тонн переработанных руд по предварительному технико-экономическому обоснованию проекта составляет 750 млн долларов. На предприятии будет работать 2 000 рабочих. Причем на период строительства ГОКов будут завезены китайские специалисты.

Казахстанское законодательство сейчас позволяет при реализации большого инвестиционного проекта завозить вне квот и разрешений иностранную рабочую силу. После запуска производства её привлечение происходит в обычном порядке.

Все 100% продукции будут экспортироваться в КНР, США, ФРГ и Францию. Запуск предприятия намечен на конец 2021 года.

Китай достаточно уверенно чувствует себя в Центральном Казахстане. В 2018 году Forever Fourshing Co. Ltd от материнской компании Hebei Huatong W&C запустил литейный завод мощностью 300 тыс. тонн и стоимостью 20 млн долларов. Этот же инвестор за 37 млн долларов построит завод по производству медной кабельной продукции. Yunnan Industrial Explosive Group наладит производство промышленной взрывчатки (40 тыс. тонн). Проект проходит госэкпертизу. Horgos Xingbang Trading возведет мощности по производству электролитического марганца (20 тыс. тонн / 50 млн долларов). В настоящее время компания получает разрешение на инвестирование в РК. Risen Energy ltd строит солнечную электростанцию на 140 млн кВт/час за 32 млн долларов.

Таким образом, только в Карагандинской области из 13 инвестпроектов, реализуемых с иностранным участием, шесть воплощаются Китаем. Кроме того, в регионе большие проекты вводят в строй транснациональные корпорации: