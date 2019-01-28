За 2018 год через территорию Казахстана проследовало 4486 контейнерных поездов, что на 53% больше, чем в 2017 г. Объем контейнерных транзитных перевозок составил 537 тыс TEU. Уровень обратной загрузки по направлению КНР — Европа — КНР — до 75%. Такие цифры привела ИА REGNUM пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

Объем транзитных перевозок через Казахстан, Россию и Белоруссию неуклонно растет. Главный плюс сухопутного транзита — скорость: транспортировка грузов по железной дороге производится в три раза быстрее, чем доставка морем. Но морская перевозка дешевле. Так что не удивительно, что 95% контейнерных грузов из стран азиатско-тихоокеанского региона в Европу доставляется морем.

«В настоящее время между двумя самыми большими регион-экономиками мира — Юго-Восточной Азией + Китай и Европейским союзом — перевозится более 23 млн контейнеров в год. Железнодорожный мост между Китаем и Европой всё равно будет комплементарным по сравнению с морскими перевозками»,— заявил в эфире казахстанского телеканала Atameken Business президент АО «Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский железнодорожный альянс» («ОТЛК ЕРА») Алексей Гром.

Тем не менее он убеждён, что железная дорога имеет свои конкурентные преимущества:

«Она не может вывезти сразу 25 тыс. контейнеров одним лотом, как это делают современные суда. Но железнодорожная инфраструктура может вывозить по 100 контейнеров каждые полчаса. И продукция в этих контейнерах будет попадать на прилавки магазинов в Амстердаме, Брюсселе, Париже, Варшаве или Берлине в три раза быстрее, чем та, что идёт морским маршрутом».

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

АО «ОТЛК ЕРА» учреждено российскими, белорусскими и казахстанскими железными дорогами (соучредителям принадлежит по 33,33% акций) как оператор транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой. А развивать совместный проект позволяет именно совокупность конкурентных преимуществ каждого участника, убежден Алексей Гром:

«У Казахстана это современнейшие терминалы на границе с Китаем, в частности — терминал «Хоргос»; Россия — двигатель с точки зрения IT-сопровождения проекта; белорусская сторона всегда была законодателем в области скоростей и сокращения транзитного движения. Что и позволило достичь таких производственных показателей в 2018 году — объема перевозок более 280 тыс. ДФЭ. Перед нами, акционерами, поставлена задачи достигнуть показателя в один миллион ДФЭ».

Казахстан имеет еще несколько преимуществ: через эту страну проходят не только шесть международных трансконтинентальных транзитных коридоров Европа — Азия, но и значительная часть всего сухопутного транзита Китай — Европа, который за 7 лет вырос в 200 раз. За последние несколько лет в РК построено 2 500 км новых железнодорожных линий, на ключевом транзитном участке Алма-Ата — Шу построены вторые пути. В международном логистическом рейтинге Logistics Performance Index Казахстан имеет лучший показатель среди стран СНГ — 77-е место. Россия занимает 85-ю позицию, Белоруссия — 110-ю.

Развивая китайско-европейское направление, Казахстан не забывает и о южных соседях.

«За шесть месяцев прошлого года в центральноазиатские страны прошло около 250 поездов, на Персидский залив направлено 5 поездов с 346 ДФЭ. 1483 контейнера с казахстанскими зерновыми грузами перевезено в Турцию в 2018 году по новой линии Баку — Ахалкалаки — Карс. Развивается магистраль Казахстан — Туркменистан — Иран, в том числе в контейнерах по маршруту Китай — Казахстан — Туркменистан — Иран. В 2018 году организован пропуск 12 контейнерных поездов», — заявил в ноябре 2018 года генеральный директор АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрат Саурбаев.

(сс) MichaelGaida Рельсы

По занавес уходящего года через Казахстан запущено два новых направления.

3 декабря поезд из 41 контейнера отправлен по экспериментальному маршруту из китайского Сучжоу в Дуйсбург (Германия). Ранее этот маршрут проходил по верхнему евроазиатскому коридору «Восток — Запад» через пограничный переход Забайкальск. Теперь контейнерный поезд проследовал через казахстанскую станцию Достык.

23 декабря в Дуйсбург уже из Сианя через казахстанский Алтынколь и сухой порт на СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» отправлен первый контейнерный поезд с грузами компании Nippon Express. Японская компания стала логистическим партнёром АО «KTZ Express» в ноябре 2018 года.