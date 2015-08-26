Николай Малишевский
Последние публикации
Лохотрон по-белорусски
Весной этого года заместитель министра по налогам и сборам РБ Василий Каменко заявил: более 25 тысяч белорусов воспользовались возможностью самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений на территории республики. Проще говоря, лудомания в Белоруссии такова, что белорусы массово просят...
26 августа 2015
Белорусские националисты на Донбассе
Благодаря интервью и публикациям в СМИ, сегодня среди белорусских участников боевых действий в Донбассе с украинской стороны известны тяжело раненный в Песках Игорь Клевко из Молодечино (позывной Лев, боевик батальона «Донбасс» и ДУК «Правый сектор», член молодежной националистической организации...
11 августа 2015
Контрабанда и режим Лукашенко
Когда белорусская экономика переживает структурный кризис, у её руководителей возникает искушение пополнить бюджет с помощью незаконных таможенных операций Недавно финансируемые западными структурами масс-медиа озвучили информацию о крышевании табачной контрабанды «самой верхушки» белорусских...
7 мая 2015
Китайские «братья» белорусского «Батьки»
Николай Малишевский Белорусско-китайское «стратегическое партнёрство» по-настоящему выгодно лишь одной из сторон В середине апреля Александр Лукашенко, принимая с докладом главу своей администрации Александра Косинца, заявил, что считает необходимым улучшить эффективность взаимодействия с Китаем...
27 апреля 2015
Как спецслужбы Лукашенко будут бороться с «тунеядством»
В Белоруссии начинается эпохальная кампания по «борьбе с тунеядцами», и основная тяжесть этой «борьбы» ляжет на силовой аппарат Белорусские власти утвердили тезис «отсутствие доходов как объект налогообложения» на уровне законодательного акта — декрета №3 «О предупреждении социального...
13 апреля 2015
Ватиканско-польский интерес в Белой Руси
Одной из наиболее влиятельных сил, осуществляющих вестернизацию белорусского общества и правящего класса, является Ватикан Недавно по приглашению белорусских властей Минск посетил с официальным визитом Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В сообщении апостольской нунциатуры о...
8 апреля 2015
Придворный бизнес Лукашенко на российском направлении
Белорусские власти вновь активировали «растворительно-разбавительную схему», продолжив обогащаться на реэкспорте российских энергоресурсов Официальный Минск фактически присоединился к антироссийским санкциям Запада, демонстрируя это на примере «продовольственного оффшора». Сегодня россияне массово...
2 апреля 2015
Киберохранка Александра Лукашенко
Оперативно-аналитический центр при президенте РБ — белорусская спецслужба, чьей задачей является полный контроль над любой активностью в белорусском сегменте интернета Недавно Совет директоров Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами в Сингапуре определил: техническим...
30 марта 2015
О чём лгут и на кого доносят белорусские СМИ
Главное и основополагающее кредо оппозиционных белорусских масс-медиа — ложь и доносительство Ответ на вопрос — «на кого работают СМИ Белоруссии?» — казалось бы, очевиден. Государственные — на государство, за счет бюджета которого существуют, а негосударственные, к которым относятся и т.н...
26 марта 2015
Уникальные белорусские политтехнологии: как выбрать Лукашенко президентом
Прогрессивные предвыборные технологии по-белорусски, несомненно, вновь позволят Александру Лукашенко продлить своё пребывание на президентском посту В Белоруссии приближаются президентские выборы. Поэтому есть резон посвятить несколько материалов теме, являющейся для масс-медиа «терра инкогнито» —...
23 марта 2015
Оппозиция как лобби Лукашенко на Западе
Запад имеет свои выгоды от наличия в Белоруссии авторитарного режима, представляющего из себя, по мнению даже российских комментаторов, своеобразный насос по выкачиванию из России энергетических ресурсов, которые белорусский режим перепродает тому же Западу. При этом сохраняя — во многом благодаря...
12 марта 2015
Латышский козырь белорусского режима
Александр Лукашенко рассчитывает на развитие сотрудничества с Латвией и другими странами ЕС «без каких-либо предубеждений». 20 февраля на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем президент Белоруссии заявил: «У меня каких-то предубеждений в отношении Латвии никогда не было, нет...
27 февраля 2015
Русские не сдаются ни живыми, ни мёртвыми
Ровно сто лет назад весь мир облетела крылатая фраза «Русские не сдаются!». Произошло это в годы Первой мировой войны во время обороны небольшой крепости Осовец, расположенной на территории Гродненщины (в той части Западной Белоруссии, что будет после 1945 года подарена Польше). С начала февраля по...
21 февраля 2015
Зачем Лукашенко нужна оппозиция
Предыдущий очерк о формирующемся десятилетиями явлении, именуемом «белорусской оппозицией», вызвал определенный резонанс и реакцию уже в процессе публикации как у людей специально обученных, так и у отдельных, тесно контактирующих с ними авторов. Тем не менее, хочется поблагодарить за рекламу моей...
5 февраля 2015
Что на самом деле представляет собой белорусская оппозиция
Казалось бы ответ на вопрос, вынесенный в заглавие материала, очевиден. Есть, к тому же прозападная, которая борется с режимом Лукашенко. Однако всё далеко не так просто. На самом деле реальной оппозиции режиму в Белоруссии нет, а есть ее имитация, и есть инфраструктура, обеспечивающая независимое...
26 января 2015
О войске и партизанах Лукашенко
США готовятся разместить в Восточной Европе большое количество своих танков и бронетехники. 19 января в Латвии в рамках военных учений Atlantic Resolve США начали серию совместных тренировок с войсками стран Восточной Европы. Главная цель — демонстрация обязательств США в рамках блока. Министр...
26 января 2015
Белорусский интерес германских и британских спецслужб
О германо-британской спецпомощи режиму Лукашенко До недавнего времени специнтересы немецких служб в Белоруссии были в основном замкнуты на Германию через Прибалтику. Речь идет не только о разведке, но и внешнеполитической сфере. С конца 2000-х гг. немецкие спецслужбы начали работать уже напрямую с...
19 января 2015
«Кадровый ператрах» вертикали президента Лукашенко
В конце декабря президент Лукашенко устроил «большой кадровый ператрах», переставив с места на место ряд слагаемых верхушки своего режима. В начале января, оказавшийся благодаря этому кадрированию главой администрации президента, Александр Косинец пообещал «тотально почистить» госаппарат Белоруссии...
14 января 2015
Белорусы глазами «настоящих европейцев»: «положение их гораздо хуже негров»
Сегодня в Белоруссии целый ряд проектов, в том числе поддерживаемых из России, занимается популяризацией историй о том, как хорошо жилось белорусам «за польским часом». Поскольку байки эти, как правило, подаются вкупе с историями о том, какими великими и сильномогучими были предки белорусов под...
6 января 2015
Николай Малишевский. Белорусы глазами «настоящих европейцев»: взгляд сквозь века
Сегодня в Белоруссии многие вдруг обнаружили у себя «шляхетские корни». Даже минские авторы зажигательных комсомольских ламбад типа «Куба — любовь моя» на старости лет объявляют себя потомственными шляхтичами-аристократами. Просто загадка: чьи предки в Гражданскую войну жгли и резали этих шляхтичей...
30 декабря 2014