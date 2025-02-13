Николай Антонов
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Последние публикации
Дорогу молодым! Зеленский дозрел и решился мобилизовать 18-летних
Мобилизация 18-летних на Украине, которая еще год назад казалась немыслимой и яростно отрицалась, теперь фактически запущена — с 12 февраля Минобороны страны официально запустило контракты для юношей в возрасте до 24 лет. Только фактически разрешенная мобилизация тех, кого мобилизовать запрещено...
13 февраля 2025
Глобальная паутина. Как USAID правила миром, и сможет ли он жить без нее
Чем меньше остается дней до «голодной смерти» получателей грантов USAID, тем больше всплывает интересных подробностей о том, кто же их, собственно, получал. Дело дошло уже до таких монстров, как медиакомпания Politico, The New York Times и Associated Press. Что уже здесь говорить про украинского...
6 февраля 2025