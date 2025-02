Чем меньше остается дней до «голодной смерти» получателей грантов USAID, тем больше всплывает интересных подробностей о том, кто же их, собственно, получал. Дело дошло уже до таких монстров, как медиакомпания Politico, The New York Times и Associated Press. Что уже здесь говорить про украинского пса Патрона, который грустно признался на своей странице в соцсети, что «мои мультфильмы, комиксы и книги стали возможны благодаря поддержке USAID».

Огромная паутина, благодаря которой обеспечивалось влияние США, насаждение нужных им нарративов, управление общественным мнением, создавалась десятилетиями через огромные бюджеты. Но это не просто касса по раздаче денег, а сложнейшая система, формировавшая управляемые элиты, расшатывавшая государственные институты и готовившая почву для революций.

Но как именно она работала, откуда появилась и почему сегодня оказалась под ударом — разберемся дальше.

Фабрика «цветных революций»

Когда в 1961 году администрация президента Джона Кеннеди создавала Агентство США по международному развитию, публично заявленная цель звучала благородно: помощь странам третьего мира в борьбе с бедностью, развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни.

Но настоящий смысл был другим. Изначально USAID было скальпелем в руках ЦРУ, тонким инструментом для коррекции политического ландшафта в мире. На дворе стояла холодная война, и США с тревогой наблюдали, как СССР без особых усилий расширяет свое влияние. Бывшие колонии Франции и Великобритании в Африке одна за другой становились независимыми, а вместе с независимостью приходило и социалистическое самосознание. Латинская Америка вспыхивала очагами леворадикальных движений, в Азии тоже поднимались просоветские правительства.

Американцам нужно было средство, которое позволяло бы не просто противодействовать этим процессам, а скрытно управлять режимами, подталкивая их в нужную сторону. Однако традиционные методы — перевороты при помощи ЦРУ, финансирование военных хунт и политических убийств — к тому времени уже не всегда работали. Мир становился более чувствительным к открытому вмешательству.

Так в Белом доме родилась идея «мягкой силы», которая позже станет фундаментом американской геополитики. Агентство должно было стать не только донором, но и куратором. Создавать среду, в которой нужные США политики, журналисты, активисты и бизнесмены получали бы преимущества перед другими. И эта машина запустилась с поразительной эффективностью.

Классический пример — Куба.

В 1960-х Штаты провалили прямую военную интервенцию на Острове Свободы (знаменитая «операция в заливе Свиней»), но это не означало отказа от подрывной деятельности. Через новый инструмент начали финансироваться кубинские СМИ (включая нелегальные радиостанции), которые рассказывали о «реальном» состоянии дел при Кастро. В 2000-х агентство пошло дальше и запустило «кубинский Twitter», социальную сеть ZunZuneo, которая, как планировалось, должна была стать площадкой для координации протестных выступлений.

Чтобы не вызвать подозрений, схема финансирования скрывалась через панамские офшоры и подставные компании в Лихтенштейне.

Другой пример — Чили, 1973 год. Правительство Сальвадора Альенде, демократически избранного президента, пошло по социалистическому пути, что вызвало ярость Вашингтона. USAID вместе с ЦРУ начало инвестировать в «демократическую оппозицию»: гранты получали не только оппозиционные политики, но и профсоюзы, предприниматели, газеты, студенческие движения.

Так что, когда генерал Аугусто Пиночет совершил переворот, к нему все было готово — новая пресса уже сформировала общественное мнение, профсоюзы были разобщены, молодое поколение видело в военной диктатуре спасение.

В Гватемале, Никарагуа, Венесуэле, Боливии агентство работало через сети НКО, университетов, молодежных движений, создавая тем самым «параллельное общество», которое могло быть активировано в нужный момент. Но настоящая эволюция USAID началась в 1990-е, когда распался СССР. Америка поняла: больше нет необходимости играть в прятки, можно заходить в постсоветские страны открыто, в формате «развития демократии».

Любимое детище

Украина по праву может считаться одним из главных проектов USAID, блестяще откорректированным «революциями» в 2004-м и в 2014-м, а затем окончательно закрепленным к 2019-му, году последних выборов. Здесь американские специалисты создали управляемое общество, где каждый значимый элемент системы — от СМИ и судов до министерств и президента — был так или иначе связан с донорской структурой.

История украинской зависимости от USAID началась задолго до майданов. Уже в начале 90-х через агентство на территорию страны зашли первые программы по «развитию демократии». Гранты раздавались щедро: сначала на реформы, затем на поддержку «гражданского общества». А к началу 2000-х агентство уже прямо управляло целыми секторами украинской политики и экономики.

Первым большим тестом системы стал 2004 год — «оранжевая революция», созданная, профинансированная и доведенная до победного конца западными структурами. К тому моменту грантодатели уже несколько лет тесно работали с журналистами, активистами и политиками, которые вскоре должны были стать «лицом перемен».

В 1999 году агентство начало поддерживать «Украинскую правду», интернет-издание, ставшее главным рупором «прогрессивных сил», бьющих по власти президента Леонида Кучмы. На деньги USAID и фонда Сороса формировались десятки других независимых медиа, от региональных изданий до национальных каналов.

Отдельное важное направление — «гражданское общество». Гранты на системное развитие получали такие молодежные движения, как «Пора», которая буквально копировала сербское «Отпор» — организацию, приведшую к свержению Слободана Милошевича.

USAID вместе с Национальным фондом демократии (NED) и Open Society финансировало «тренинги для активистов», учило, как правильно организовывать протесты, вести информационные атаки, создавать «кризис доверия» к власти, растило лидеров общественного мнения. «Независимые» СМИ распространяли скандалы о «фальсификациях», сотни активистов организовывали протестные акции, специальные структуры обеспечивали юридическую защиту «пострадавших от власти».

Приведенный к власти через уличный протест Виктор Ющенко был удобной фигурой: человек Запада, экономист с американскими связями, работавший в украинском Нацбанке при поддержке международных структур. При нем США получили полностью подконтрольную администрацию, но всю работу нужно было начинать заново, когда к власти пришел Виктор Янукович, начавший восстанавливать связи с Москвой.

Для США это было недопустимо, и они начали готовить новый переворот, который должен был стать окончательным.

К 2013 году на Украине была создана работающая как часы система управления. Бюджет USAID в стране на тот момент составлял сотни миллионов долларов, на которые содержались почти все ведущие издания и телеканалы. Одновременно американцы вырастили «независимые» антикоррупционные организации, которые после переворота в 2014-м станут уже полноценными (и параллельными) органами власти, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Юридический контроль: в 2013 году USAID начало финансировать проект DEJURE, который брал под контроль судебную систему. Через этот механизм расставлялись «правильные» судьи и устранялись те, кто мог мешать. На грантах выросло и целое поколение будущих управленцев, один из которых, журналист Мустафа Найем, в ноябре 2013 года первым призвал выходить на Майдан. А затем стал народным депутатом Украины и заместителем министра инфраструктуры.

Когда в 2014 году начались протесты, США не пришлось даже особо вмешиваться — механизм был уже отлажен. «Независимые» СМИ создавали нужную картину, активисты заполняли площадь, управляемые суды блокировали решения власти, а антикоррупционные структуры «легитимизировали» любые обвинения против нее.

Новая власть в Киеве сразу же подписала все нужные Вашингтону соглашения, открыла двери для западных корпораций, начала политику разрыва с Россией и переходу на рельсы новой идеологии. А с уходом USAID Украина потеряла доступ к миллиардным вливаниям, СМИ оказались на грани выживания, антикоррупционные структуры остались без финансирования. В стране, построенной на грантах и управляемой вручную, началась паника.

Вопрос теперь только в том, кто первым признает, что вся украинская «независимость» — это не более чем искусственно созданный продукт, державшийся на иностранном финансировании.

Трамп, Украина и Covid-19

Отдельная страница в украинском проекте — это то, как полностью подконтрольная система использовалась в качестве инструмента борьбы против Дональда Трампа.

Именно через украинские грантовые структуры распространялись материалы о «связях» штаба Трампа с Россией, именно Украина стала главным поставщиком компромата для демократов, и руками своих «активистов» администрация Джо Байдена наносила по своему оппоненту удары, подобные нейтрализации главы предвыборного штаба трампистов Пола Манафорта.

В 2016 году The New York Times со ссылкой на украинское НАБУ сообщила, что в «черной бухгалтерии» Партии регионов бывшего президента Януковича 22 раза упоминается имя Манафорта. Якобы получившего наличными из партийной кассы $12,7 млн. А теперь оказывается, что и газета, и антикоррупционная структура, и «активисты», разгонявшие скандал — все были на содержании USAID.

Удивительное совпадение.

А когда в 2020 году мир погрузился в хаос пандемии, американская экономика оказывается в глубоком кризисе, миллионы людей теряют работу, фондовый рынок рушится, а главный пострадавший — опять Дональд Трамп. Его ключевой козырь на выборах, успешная экономика, испаряется на глазах.

Но главное начинается позже. Демократы используют ковид как предлог для массового голосования по почте — именно за счет этой схемы Байден получил семь миллионов «неожиданных» голосов, что в итоге обеспечило ему победу.

Как это связано с USAID? Самым прямым образом. Именно через агентство в 2019–2020 годах выделялись сотни миллионов долларов на «пандемийные проекты», связанные с мониторингом, контролем, борьбой с «дезинформацией» и «просвещением населения» о вакцинации.

Более того, в то время, как США были охвачены протестами BLM и разрушительными локдаунами, именно USAID финансировало подготовку демократов к массовому голосованию по почте. Через связанные с агентством организации разрабатывались методические рекомендации, инструменты для цифрового контроля за бюллетенями, обучались активисты, которые в будущем обеспечили Демпартии нужные голоса.

Теперь же нам сообщают, что агентство вкладывало миллионы долларов в биолаборатории по всему миру. Через грантовые программы оно накачивало деньгами проекты, связанные с изучением коронавирусов, финансировало исследования, которые прямо или косвенно были направлены на манипуляции с патогенами.

Еще в 2009 году USAID запустило программу PREDICT — одну из ключевых инициатив, официально направленных на «мониторинг потенциальных угроз зоонозных заболеваний». Под эгидой борьбы с будущими эпидемиями началась активная работа с биолабораториями по всему миру. Среди партнеров проекта оказалась и EcoHealth Alliance, организация, которая с 2014 года передавала миллионы долларов Уханьскому институту вирусологии.

Эти деньги шли на «усиление функций» коронавирусов, что на научном языке означает — создание новых, более опасных штаммов.

К 2017 году в отчете USAID четко фиксируется: в рамках программы PREDICT «успешно выявлены и классифицированы 1 200 новых вирусов». Среди них — несколько штаммов коронавирусов, которые, как теперь выясняется, могли послужить основой для разработки COVID-19.

Интересно, что программа PREDICT была свернута в 2019 году — за несколько месяцев до вспышки пандемии. Почему? По официальной версии, финансирование проекта было прекращено из-за «достижения ключевых целей». Но если вспомнить, что пандемия началась именно после этого, создается ощущение, что цели действительно были достигнуты — и «мониторинг» превратился в реальную глобальную эпидемию.

Неудивительно, что одной из первых мишеней республиканцев стало именно USAID, теперь вслух названное «преступной организацией». Очевидно, у нынешнего президента США есть все основания взять ее под контроль. И это далеко не просто ликвидация одной организации. Речь идет о демонтаже системы теневого контроля над целыми государствами, накопившей колоссальный опыт управления. Так что сам собой возникает вопрос: смогут ли страны, годами жившие под его рукой, действительно обрести независимость?