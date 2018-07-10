Никита Мендкович
Последние публикации
Афганские контрабандисты превращаются в террористов
В начале июля 2018 года сайт «Радио Азатлык» опубликовал сообщение о длительном бое на границе Афганистана и Туркменистана, произошедшем во второй половине июня между бандой контрабандистов и силами пограничной охраны. Издание сообщило о том, что перестрелка продолжалась около шести часов и в ее...
10 июля 2018
Туркмения под ударом. Произойдет ли в стране экстремистская революция?
В июне 2018 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о смене руководства министерства обороны, пограничной охраны и министерства национальной безопасности страны, причем последний покинул должность с понижением в звании. Также президент подверг суровой критике работу спецслужб за...
21 июня 2018
Над афганской границей сгущаются тучи
Незатихающий конфликт в Афганистане создает для стран СНГ два основных вида угроз — террористические атаки и наркотрафик, которые явно увеличиваются. Разумеется, правительства региональных государств, а также ОДКБ не сидят сложа руки и ищут способы обезопасить свои южные границы на афганском...
7 июня 2018
Афганистан — боевики наступают, полицейские увольняются
Несмотря на позитивное завершение Ташкентского саммита по мирному урегулированию в Афганистане в марте, вооруженный конфликт в республике и не думает затихать. Под угрозой проведение очередных парламентских выборов, назначенных на октябрь, в которых вооруженная оппозиция отказалась участвовать. В...
16 мая 2018
Афганистан: участники Большой игры пытаются найти путь к миру в стране
В Афганистане вновь заговорили о необходимости мира. В феврале Кабул официально объявил о готовности начать переговоры с вооруженной оппозицией, каковую возможность руководство страны еще недавно категорически отрицало. В этой связи в конце марта в Ташкенте должна пройти крупная международная...
21 марта 2018
ИГИЛ* готовится подмять Афганистан под себя
После ликвидации основных сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии боевики начали перемещаться на территорию других стран. Сейчас членов террористической организации можно найти в Ливии, Египте, Сомали. Вероятнее всего, местом расположения новой штаб-квартиры...
8 февраля 2018
Афганистан на грани взрыва
Конфликт в Сирии идет к завершению, однако теперь с новой силой готовится вспыхнуть Афганистан. Именно туда, по многочисленным свидетельствам, перебираются боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы продолжать свою войну. Будут ли в Афганистане события развиваться по...
22 января 2018
Экономическое дно кризиса в Таджикистане
25 августа правительство Республики Таджикистан провело совещание по проблеме импортозамещения, удовлетворения спроса на внутреннем рынке за счет собственного производства при сокращении импорта. Премьер-министр Кохир Расулзода подчеркнул в своем выступлении, что одной из главных целей новой...
6 сентября 2015
Грозит ли Узбекистану экономический кризис?
Каково положение экономики Республики Узбекистан (РУ)? По официальным данным, ее в отличие от многих постсоветских стран почти не затронул экономический спад в России. В течение первого полугодия 2015-го национальный ВВП РУ вырос на 8,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако...
3 августа 2015
Властям Киргизии не следует повторять ошибки предшественников — мнение
«В случае с золоторудным месторождением Джеруй для правительства Киргизии важно не повторить ошибок, которые могут привести к такому же затяжному конфликту, какой сейчас имеется с канадскими инвесторами, разрабатывающими рудник Кумтор», — заявил эксперт Российского совета по международным делам...
21 мая 2015
Российский кризис и трудовые мигранты из стран Центральной Азии
Вопрос о том, как кризис российской экономики скажется на постсоветских государствах Центральной Азии, беспокоит многих. Остановка экономического роста в России и сокращение активности в ряде секторов экономики, включая строительство и торговлю, может очень болезненно сказаться на положении...
9 февраля 2015
За занавесом: грозит ли экономический кризис Туркменистану?
Туркменистан считается одной из самых закрытых стран Центральной Азии, но при этом традиционно рассматривается как достаточно стабильное и экономически успешное государство. Однако резкое падение мировых цен на нефть и газ не могло не ударить и по этой республике, являющейся активным экспортером...
26 января 2015
Доминирование Китая в Таджикистане
Недавно министерство финансов Таджикистана сообщило, что достигло соглашения с Китаем об инвестировании в таджикскую экономику 6 млрд. долларов в 2015-2017 гг. Об этом еще осень объявил заместитель министра Джамолиддин Нуралиев, подчеркнув, что таким образом страна хочет застраховаться от...
9 декабря 2014
Новая стратегия Казахстана по преодолению экономического кризиса
Кризис, который переживает российская экономика, ощутимо сказывается и на Казахстане, входящем в общее с Россией таможенное пространство. Пока трудности национальной экономики не стали очевидными, хотя статистика демонстрирует постепенное снижение темпов роста валового продукта. Вероятно, для...
3 декабря 2014