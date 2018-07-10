В начале июля 2018 года сайт «Радио Азатлык» опубликовал сообщение о длительном бое на границе Афганистана и Туркменистана, произошедшем во второй половине июня между бандой контрабандистов и силами пограничной охраны. Издание сообщило о том, что перестрелка продолжалась около шести часов и в ее ходе погибло 25 туркменских военных, в основном, уроженцы Балканского и Дашогузского велаятов Туркмении.

Франц Рубо. Бой на Кушке

Информация первоначально вызвала сомнения, как масштабами столкновения, так и отсутствием деталей — точной даты и места инцидента (из описания можно лишь понять, что имелся в виду юг Марыйского велаята).

Однако невольно сообщение зарубежных журналистов подтвердил официозный «Туркмен-портал», который в течение трех с небольшим часов после выхода сообщения (между 17:40 и 21:03 по Москве) успел подготовить и опубликовать развернутое опровержение случившегося, содержащее реплики местных жителей, врача военного госпиталя и офицеров пограничной службы.

Учитывая правила публикации подобных сообщений, в Туркменистане только после визы профильного ведомства (в данном случае Государственной пограничной службы) выход репортажа был возможен, только если к тому моменту в редакции уже находилась директива Минобороны о том, как именно надо опровергать подобного рода информацию.

То есть инцидент все же имел место и носил характер национального ЧП. Что же случилось на туркмено-афганской границе?

На афганской территории

Актуальная ситуация в пограничной афганской провинции Бадгис, примыкающей к интересующему нас участку госграницы, атакам благоприятствовала. С мая 2018 года активность боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в данной области только росла. Участились атаки против опорных пунктов армии и полиции в северных пограничных уездах.

Судя по сводкам, боевики выбрали тактику регулярных изматывающих ночных обстрелов блокпостов, баз, а также транспортных колонн, которые осуществляли в течение июня.

Причем, как утверждают сами боевики, наравне с обычными хаотичными обстрелами из автоматического оружия они стали шире использовать снайперов. Измотанные противостоянием афганские военные и полицейские все больше концентрировались в райцентрах, а боевики брали под свой контроль все больше сельских и необжитых районов. По некоторым данным, в июне они даже пытались создать в Бадгисе лагеря для военной подготовки личного состава.

ISAF Headquarters Public Affairs Office На плантации опийного мака. Афганистан

Крупнейшим поражением правительственных частей в провинции стал захват 20 июля военной базы в районе Бала-Мургаб (бывшая опорная база «Тодд» армии США). По сообщениям местных изданий, боевики атаковали одновременно базу и несколько блокпостов в окрестностях, а подкрепления, выдвинувшиеся на помощь окруженным, были остановлены подрывами мин на дорогах. В ходе этой операции погибло 34 военнослужащих, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить арсенал базы, включая пулеметы и запас боеприпасов.

В результате под угрозой оказался райцентр Бала-Мургаб, куда вынуждены были стянуться правительственные силы, а участок государственной границы с Туркменией оказался открыт. Необходимо напомнить, что именно там располагается селение Маручак (Марчук), за обладание которым в 2015—2016 гг. боевики вели бои с ополчением из этнических туркменов.

Участок границы между Маручаком и бывшим «Колхозом им. Кирова» считался одним из основных районов наркотической контрабанды в регионе еще с 1990-х гг.

По итогам июньской кампании в Бадгисе местные полевые командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получают свободный доступ к этому стратегически важному участку и контроль над наркотрафиком в данном районе.

ISAF Headquarters Public Affairs Office На плантации опийного мака. Афганистан

На туркменской стороне

Исторически в Марыйском велаяте существовало два основных маршрута контрабанды наркотиков — через Кушкский выступ (окрестности Серхетабада) и вдоль русла реки Мургаб (Тахта-Базараский район). Первый из них был основан на коррупции и наиболее активно работал в течение 2000-х гг, когда в контрабанду были вовлечены многие сотрудники погранохраны, МНБ и даже президентской службы безопасности.

Но после прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова «наркотическая вольница» была сильно ограничена, арестованы многие люди в нацбезопасности и МИД, связанные с наркоторговлей. Поэтому большее значение получил Тахта-Базарский участок, где было больше возможностей для скрытого перемещения.

Участок границы к северу от Бара-Мургаба с туркменской стороны контролируется Тахтабазарским погранотрядом, в который входят четыре погранзаставы, расположение штаба — в северной части поселка Тахтабазар. Основной задачей является контроль границы в районе русла Мургаба, особенно в районе бывших колхозов «Кирова» и «1 мая».

По сообщениям зарубежных СМИ, в 2015, 2016, 2017 и теперь в 2018-м годах именно в этом районе, напротив Маручака, фиксировались вооруженные инциденты, сопровождавшиеся гибелью военнослужащих погранохраны. Численность нападающих в последней атаке оценивается до 100−200 человек, причем порой вооружены они едва не лучше туркменских пограничников.

Kerri-Jo Stewart Военный парад в Туркмении

Учитывая, что практически всегда сообщения о подобных инцидентах приходились на период май-июнь, можно предположить, что они связаны с уборкой опия сырца и обеспечением его контрабанды через границу.

Местом очередного пограничного столкновения можно считать либо русло реки Мургаб, а в этом случае речь, вероятнее всего, идет об атаке отрядом боевиков расположения погранзаставы. Либо контрабандисты могли пытаться «проторить» новый маршрут в районе реки Кулишор и старой овцеводческой фермы на стыке участков Тахтабазарского и Серхетобадского погранотрядов. В этом случае речь о незапланированной стычке с патрулем и неудачной попытке пограничников блокировать и уничтожить нарушителей, на выручку которым пришли «покровители» из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В любом случае масштабные операции боевиков в пограничной полосе имеют целью запугать туркменских военнослужащих, чтобы те опасались связываться с контрабандистами. Или, как минимум, ситуация может потребовать укрупнения пограничных патрулей, большей осторожности передвижения и, естественно, сокращения общей зоны охвата.

Опасные последствия

Масштабные атаки позиций пограничников Туркменистана в Марыйской области означают существенные изменения в уровне наркоугрозы на южных границах СНГ. От стандартных схем по подкупу должностных лиц, совершенствованию технологий сокрытия наркотиков в технике и легальных грузах сельхозпродукции преступники переходят к решению своих проблем с помощью террора против властей.

Ближайшей аналогией является ситуация 1993 года, когда афганские боевики совершили нападения на 11 и 12-ю заставы Московского погранотряда в Таджикистане. В многочасовых боестолкновениях участвовали сотни людей, использовалась артиллерия и бронетехника, но в основе конфликта лежали чисто экономические интересы, связанные с наркоторговлей.

Победившие в Афганистане боевики накопили большие ресурсы, включая оружие, захваченное на армейских складах, поэтому могли рассчитывать на победу. Пользуясь тяжелым политическим кризисом в бывшем СССР и слабостью силовиков, боевики хотели создать себе контролируемый канал экспорта героина через таджикистанскую территорию, но их вылазки были успешно отбиты.

U.S. Department of Defense Мост на таджико-афганской границе

Сейчас история заходит на второй круг. Афганские боевики, контролирующие сбыт наркотиков, снова наращивают силы на фоне поражений официального Кабула. Доступ к трофейному оружию, включая пулеметы и минометы, и опыт легких побед снова толкают их на достижение целей путем насилия и запугивания.

Современная таджикистанская граница для боевиков стала опасной целью, так как ее безопасность гарантирует российская авиация, показавшая свои возможности в Сирии, Узбекистан — имеет слишком большую армию и короткий участок границы, чтобы спешить с его штурмом. Туркменистан же превращается в оптимальную для боевиков цель. Причем не только из-за социально-экономических проблем, но и из-за ошибок военных реформ, стратегического планирования и снабжения силовиков.

Опыт столкновений 2015−2018 гг показывает существенные недостатки в обороне пограничной полосы, среди которых плохое техническое оснащение, нехватка офицерского и сержантского состава с технической подготовкой. Нет признаков наличия мотоманевренных групп, которые «прикрывали» бы заставы в случае вооруженных столкновений. Допускаются грубые ошибки с авиационной поддержкой, которая крайне малочисленна. Кроме того, задействована исключительно легкая авиация (Да-42 и Аугуста-109), лучше подходящая для патрулирования, а не интенсивных боев с крупными отрядами боевиков.

Поэтому последние годы именно на туркменском участке обкатывается стратегия «наркотарана».

Но и другие страны региона не могут смотреть на происходящее с равнодушием. Если боевики, наконец, не получат жесткий и болезненный отпор, то будут пытаться применять полученный опыт на новых участках в глубине постсоветской территории.

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