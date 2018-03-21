В Афганистане вновь заговорили о необходимости мира. В феврале Кабул официально объявил о готовности начать переговоры с вооруженной оппозицией, каковую возможность руководство страны еще недавно категорически отрицало.

Афганский пейзаж

В этой связи в конце марта в Ташкенте должна пройти крупная международная конференция с участием практически всех региональных игроков, включая США, ЕС, Китай, Россию, Пакистан, Иран и других. Формально мероприятие должно быть посвящено обсуждения перспектив мирных переговоров Кабула и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), фактически — державам предстоит разграничить зоны своих интересов, без которых мир не может быть заключен.

Афганское село

Зимние бомбежки НАТО не смогли исправить тяжелую оперативную обстановку в Афганистане. Несмотря на то, что США даже применили в некоторых северных районах стратегическую авиацию, ситуацию переломить не удается, вооруженные группировки продолжают «расползаться» по сельским районам.

В этой связи Кабул и Вашингтон, наконец, вернулись к старой идее: пойти на компромисс с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или его частью, готовой отказаться от террористических методов. А затем общими усилиями уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие группировки, которые пытаются использовать Афганистан как плацдарм для внешней экспансии.

«Ваши предложения?»

Насколько можно понять из публичных объявлений и неофициальных источников, афганский президент Ашраф Гани предлагает следующую схему компромисса. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прекратив войну, получает признание в качестве легальной политической партии, арестованные и осужденные боевики получают амнистию. Затем участники вооруженной оппозиции либо возвращаются к мирной жизни и получают социальную поддержку правительства, либо вступают в так называемые «территориальные войска».

Армия Афганистана

По замыслу разработчиков «мирного плана», талибы могут составить основу этих «местных армий» на юге и западе страны, отвечать за текущий контроль и удержание территорий, не допуская туда боевиков-экстремистов. Данная схема должна позволить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после примирения сохранить иерархическую структуру и вооруженную силу в удерживаемых районах. При этом власти получают новых союзников в борьбе с террористами-радикалами.

Сама идея представляется вполне рабочей. Амбиции большинства полевых командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выходят за границы Афганистана, а с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) талибы уже давно ведут войну — несколько прошлых «эмиров» террористической группировки было убито именно талибами. Сейчас, несмотря на периодически слухи о заключении мира, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут борьбу за контроль над северными областями Афганистана. Например, этой зимой шли напряженные бои за обладание уездом Дарзаб (провинция Джаузджан, север страны), которые из-за плохого вооружения не стали для талибов успешными.

Sallat.gger.jp Террористы

Однако предлагаемый сейчас Кабулом компромисс является половинчатым и в итоге не устроит ни талибов, ни значительную часть официальных кругов. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках подобной сделки не получает ни политической власти, ни каких-то иных гарантий своего положения, которое может быть пересмотрено властью в любой момент.

Сравнительно недавно между президентом Гани и партией «Джамаат-и-Ислами» разразился конфликт из-за попыток отправить в отставку губернаторов провинций Балх и Саманган (север страны), получивших посты в результате соглашения между Кабулом и это политической силой. Губернаторы в итоге так и не ушли, но неприятный осадок остался.

Иностранные эксперты, включая американских и российских, изначально предлагали более радикальную схему компромисса. Предполагался созыв общеафганского племенного съезда «Джирги мира», которая провозгласила бы новое коалиционное правительство с участием и нынешней легальной элиты, и прекративших террор сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако этот вариант вызывает понятные возражения со стороны нынешней элиты, так как предполагает передел потоков финансовой помощи, поступающей в страну от западных союзников, очевидные финансовые и политические уступки.

Именно поэтому переговоры о будущем Афганистана выносятся на международный уровень.

Интересы сторон

Проблема мирного урегулирования в том, что Афганистан существует не в вакууме — в стране пересекаются интересы многих государств. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает тесные контакты с пакистанскими спецслужбами, а некоторые отряды ориентируются на Тегеран. Индия стремится превратить Афганистан в своего союзника в борьбе с Пакистаном, создав последнему угрозу с фланга.

Солдаты армии Афганистана

Для США Афганистан — союзник и сателлит, причем важный даже не сам по себе, а в силу того, что Вашингтон убил на решение афганской проблемы 17 лет, множество человеческих жизней и ресурсов. Поэтому уход из страны для американцев и НАТО равносилен очень серьезным имиджевым потерям. Иран в свою очередь абсолютно не рад американским авиабазам со стратегическими бомбардировщиками по соседству, а Китай — тоже хотел бы чем-то уравновесить американское влияние в Афганистане…

Что нужно России в Афганистане?

У России в регионе своя игра. С 2014 года Москва, увидев, что многолетняя война не заканчивается, пыталась усадить враждующие стороны за стол переговоров самостоятельно. С этой целью адресная работа велась не только с Кабулом и афганскими талибами, но и ключевыми региональными державами. Планировалось уговорить Китай, Индию, Пакистан и Иран признать Афганистан своего рода «нейтральной территорией» и отказаться от попыток решать там задачи путем сотрудничества с неправительственными вооруженными отрядами.

Первоначально согласие на переговоры было дано, в течение 2016 года в Москве проводились консультации с участием представителей пяти перечисленных государств в поисках афганского компромисса. Идея казалась тем более перспективной, учитывая доверительные отношения России со всеми четырьмя внешними игроками, участвующими в данном формате. Однако тогда конкретных результатов инициатива не дала из-за увлеченности сторон торгом.

Встреча Владимира Путина с Президентом Афганистана Ашрафом Гани в Уфе

Пакистан и талибы поверили в свои силы после вывода основной части иностранных войск из республики и выдвигали крайне жесткие требования, включая передачу им ряда ключевых портфелей в будущем правительстве, включая МИД и МВД. Подобные предложения вызвали протест уже у Нью-Дели и Кабула, которые были встревожены перспективой пакистанского доминирования в регионе. Кроме того, по некоторым данным, Вашингтон не рекомендовал Афганистану идти на какие-либо уступки, что предопределило неудачу переговоров.

В 2017 году на фоне серии военных поражений Кабул и Вашингтон вновь вернулись к идее политического решения, и в обеих столицах вновь зазвучала идея «Джирги мира». Однако США ставят перед собой задачу — максимально увести мирный процесс от «московского формата», чтобы исключить усиление позиций России как архитектора мирных переговоров. Именно в этой связи в феврале проводился т.н. Кабульский саммит, посвященные мирным предложениям президента Гани, а в марте — пройдет конференция в Ташкенте. Мероприятия призваны показать, что именно Запад, а не Россия играл основную роль в обеспечении мира.

На этом фоне в Афганистане начата антироссийская кампания в прессе. Основываясь на сообщениях о контактах России с талибами с целью подготовки мирных переговоров, российскую сторону обвиняют в поддержке террористов и поставках им оружия. В последнее время подобные сообщения на афганском радио стали даже выпускать «на правах рекламы», которые оплачивают проамериканские НПО в стране.

Правда, неясно, чем может завершиться это перетягивание каната, так как Россия заявила о намерении сопровождать мирный процесс до конца, в связи с чем Лавров планирует приехать в Ташкент и участвовать в работе конференции.

Что из этого выйдет?

Эффективность «ташкентского формата» вызывает вопросы. В теории идея собрать максимальное число представителей заинтересованных сторон и договориться — хороша. Однако на деле многолюдное мероприятие, куда приедут даже представители ЕС и ООН, не располагает к открытому обсуждения интересов и способов их обеспечения. Существует большой риск, что Ташкентская конференция выродится в протокольное мероприятие, завершающееся принятием декларации «за все хорошее и против всего плохого».

В этом случае стороны, вероятно, продолжат поиски новых форматов и условий для обеспечения мирного процесса. Россия, Китай и государства Центральной Азии крайне заинтересованы в скорейшем выводе из войны части вооруженной оппозиции и активизации борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Необходимо помнить, что ответственность за волну террористической активности последних лет в странах СНГ несет именно эта группировка, а перенос ее базы из Сирии в близлежащий Афганистан создает угрозу увеличения числа терактов.

Вооруженный террорист. Афганистан

При этом США и НАТО также не являются идейными противниками мира в Афганистане, так как даже компромисс с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сможет избавить страну от финансовой зависимости от Америки.

Однако речь идет именно о формате и условиях. «Миротворцем» не должна быть недружественная страна, так как после неудач Вашингтона на Ближнем Востоке и Корейском полуострове политическое ослабление в Афганистане может стать фатальным и для международного имиджа США, и для нынешней президентской администрации.

Идеальным итогом консультаций была бы выработка общей позиции по политическому урегулированию с участием Москвы, Пекина и Вашингтона, которые общими силами смогли бы уговорить или вынудить всех афганских игроков прийти к определенному компромиссу. Подобному соглашению мешают не объективные противоречия, которых довольно мало, и даже не общий политический контекст российско-американской враждебности, а банальные амбиции части вашингтонского политического сообщества.

Российско-американская сделка по Афганистану могла бы быть выгодной обеим сторонам. США, как и Россия, заинтересованы в затухании афганского конфликта, борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, в общем-то, не возражают против интеграции в мирную политическую жизнь талибов, готовых отказаться от террора и войны против иностранных государств.

Jacksonsun.com Конгресс США

Москва и Китай готовы примириться с присутствием в Афганистане баз американских ВВС, если общими усилиями удастся хотя бы сократить угрозы терроризма и наркобизнеса, которые более конкретны и сиюминутны, чем военное присутствие Америки.

Однако возможное сотрудничество в Афганистане вряд ли устроит вашингтонских ястребов, так как откроет дорогу к новым компромиссам с Москвой, угрожающим пересмотром внешнеполитической стратегии США и отказом от жесткой конфронтации. Подобные изменения означают не только смену идей, но и — людей, что, очевидно, устраивает далеко не всех.

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