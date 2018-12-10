Наталья Малярчук
Последние публикации
Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 3
Продолжение. Начало: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1 Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2 7. Отношения в военной сфере Немаловажными являются взаимоотношения представителей военных ведомств Казахстана и России. Разумеется, кроме военных...
10 декабря 2018
Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2
Продолжение. Первая часть доклада: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1 6. Экономические отношения Экономические отношения между Россией и Казахстаном чаще всего удостаиваются внимания. Но, как ни парадоксально звучит, именно экономика двусторонних отношений анализируется...
10 декабря 2018
Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1
Этот обзор современного состояния сотрудничества России и Казахстана базируется на анализе различных аспектов: политического, экономического, военного, медийного, культурного и др. Также приводится список основных проблем во взаимоотношениях двух стран и список тех факторов, которые эти...
9 декабря 2018
Коррупция в Казахстане и ее влияние на экономику страны
Власть в Казахстане приняла на вооружение лозунг «Люди — новая нефть!» и решила заняться повышением налогов и платежей с населения. Отметим основные вехи: Внедрение системы социального медицинского страхования; Внедрение Единого социального платежа для самозанятых (ожидается); Обязательные взносы...
24 июля 2018