Наталья Линкевич
Последние публикации
«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Память об этой дате чтят во многих уголках страны, люди разных судеб, которых объединяют воспоминания о том страшном времени. Очевидцев войны осталось не так много. Ну, а тем, кто жив, до сих пор снятся...
27 января 2017
Мурманские власти продолжат кампанию по стерилизации животных
Комитет по ветеринарии Мурманской области выразил намерение продолжить акцию «День стерилизации» в 2016 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Дни стерилизации» в 2015 году проводились на постоянной основе ежемесячно в 17 лечебных...
15 декабря 2015