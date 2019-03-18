Наталья Ершова

Автор

Фотограф и художник. Родилась в 1988 году в Москве. Закончила РГГУ (Российский Государственный Гуманитарный Университет) по специальности "Журналистика". Училась в авторской школе Суховеевой Елены и Виктора Хмеля в 2016-2017 годах. Учусь в ИПСИ 2018-2020гг. Работы публиковались в журнале «Русский Репортер», «Edge of Humanity Magazine» и ИА REGNUM. Участвовала в выставках в Москве. В фестивалях в BYOpaper в Арле (Франция), Noks (Стамбул, Турция), «Фотомесяц в Риге», Photovisa (Краснодар, Россия). Заняла 1-е место в категории молодых фотографов от 21 до 29 лет на X Международном конкурсе молодежной фотографии «Молодые люди в XXI веке 2018» (Каунас, Литва). <a href=https://nataliaershova.photographer.ru target=_blank >nataliaershova.photographer.ru</a>