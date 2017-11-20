Фотопроект «Путешествие на край комнаты»
Кто чаще всего попадает в объектив фотоаппарата в руках профессионалов? Политики, спортсмены, артисты, иногда преступники — словом, люди, что-то совершившие или вершащие, чем-то прославившиеся или просто «важные персоны» по своему статусу и должности. Но кто сказал, что бывают люди «не важные»? Даже те, кто избегают не только подиумов и красных дорожек, но и просто общества себе подобных, представляют собой целый мир.
ИА REGNUMпубликует фотопроект «Путешествие на край комнаты», рассказывающий как раз о таких незаметных, потаенных мирах.
Герои моего проекта — люди, практически не выходящие из дома, — рассказывает фотограф Наталья Ершова. — Многие работают на дому, некоторые находятся на содержании у родственников. Это очень разные люди, но их объединяет одно — они «живут» в интернете. У кого-то из них много друзей, но с ними они общаются по сети или у себя дома. А некоторые из них — современные отшельники.
Я снимала своих героев в их квартирах, со своими животными и любимыми вещами. Каждому из них я задавала вопрос: «Почему они ведут такой образ жизни?» Так же, под каждой фотографией, написан возраст каждого героя и сколько лет он официально не работает.
Сейчас большинство людей так или иначе зависят от интернета, а мои герои — это утрированный вариант интернет-зависимости и общественной отчужденности.
Я думаю, что с развитием и распространением интернета это очень актуальная тенденция, особенно в крупных городах, где слишком быстрый темп жизни, слишком много стресса и слишком много людей.