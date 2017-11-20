Кто чаще всего попадает в объектив фотоаппарата в руках профессионалов? Политики, спортсмены, артисты, иногда преступники — словом, люди, что-то совершившие или вершащие, чем-то прославившиеся или просто «важные персоны» по своему статусу и должности. Но кто сказал, что бывают люди «не важные»? Даже те, кто избегают не только подиумов и красных дорожек, но и просто общества себе подобных, представляют собой целый мир.

ИА REGNUMпубликует фотопроект «Путешествие на край комнаты», рассказывающий как раз о таких незаметных, потаенных мирах.

Наталья Ершова Виктор, 30 лет. Затворник 10 лет. «Жить вопреки»

Герои моего проекта — люди, практически не выходящие из дома, — рассказывает фотограф Наталья Ершова. — Многие работают на дому, некоторые находятся на содержании у родственников. Это очень разные люди, но их объединяет одно — они «живут» в интернете. У кого-то из них много друзей, но с ними они общаются по сети или у себя дома. А некоторые из них — современные отшельники.

Наталья Ершова Кристина, 29 лет. Затворница два года. «Потому что все работают, а я не работаю и живу, как хочу»

Наталья Ершова Михаил, 28 лет. Добровольный затворник десять лет. «Потому что не особо люблю сборища незнакомых людей, да и работаю я на дому и по ночам»

Наталья Ершова Михаил, 28 лет. Добровольный затворник десять лет. «Потому что не особо люблю сборища незнакомых людей, да и работаю я на дому и по ночам»

Наталья Ершова Елизавета и Павел, 25 лет. Добровольные затворники полтора года. «Нам удобно так жить и не работать»

Я снимала своих героев в их квартирах, со своими животными и любимыми вещами. Каждому из них я задавала вопрос: «Почему они ведут такой образ жизни?» Так же, под каждой фотографией, написан возраст каждого героя и сколько лет он официально не работает.

Сейчас большинство людей так или иначе зависят от интернета, а мои герои — это утрированный вариант интернет-зависимости и общественной отчужденности.

Наталья Ершова Светлана, 29 лет. Добровольная затворница один год. «Мне просто так нравится жить. Мне комфортно и удобно»

Наталья Ершова Алена, 31 год. Затворница 7 лет. «Мне это нужно на данный момент»

Наталья Ершова Ольга, 27 лет. Затворница 3 года. «Мне нравится работать на фрилансе: делать косплеи на любимых героев, а так же обзоры видео игр»

Наталья Ершова Михаэль, 26 лет. Затворник шесть лет. «Слишком много людей в городе с разным менталитетом, и они все пытаются мне что – то навязать. Никакой свободы!»

Я думаю, что с развитием и распространением интернета это очень актуальная тенденция, особенно в крупных городах, где слишком быстрый темп жизни, слишком много стресса и слишком много людей.

Наталья Ершова Анна и Элиза, 30 лет. Добровольные затворники семь лет. «Нам нравится вести такой образ жизни. Мы свободны!»

Наталья Ершова Евгений, 30 лет Затворник 3,5 года «Ввиду нестандартного восприятия мира с самого детства, в данный период жизни настал кризис, когда находиться в обществе уже стало невозможным, взаимное неприятие друг друга (меня и общества) достигло своего апогея и мне пришлось уйти»