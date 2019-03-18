Орбита захоронения мечты
Москва, 18 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Орбита захоронения, орбита существования — орбита искусственных космических объектов, на которую осуществляется их увод после окончания активной работы. Также называется областью увода космического объекта или зоной захоронения.
В прошлом веке технический прогресс вдохновлял, пугал, изменял искусство и людей. Новые виды энергии, устрашающее оружие, запуск первого спутника. Первый человек в космосе. Полет на луну. Мечтатели, ученые и фантасты грезили о новых мирах во сне и наяву. Наивная вера, что еще чуть-чуть, еще максимум пятьдесят лет ‑ и мы встретим в бескрайнем космосе нечто разумное. Высадимся на Марсе. Колонизируем Цереру. А если другие миры будут нам не рады, то с ними можно договориться, сотрудничать или же их захватить. Общественный подъём и мечты писателей-фантастов струились с кончиков их пальцев через печатные машинки прямо в наши души.
Затем войны превратили прогресс из друга в опасного монстра, и будущее превратилось из надежды в угрозу. Сначала марсиане Рея Бредбери, притворяясь нашими друзьями и родственниками, замыслили нас погубить. Позже на нас с широких экранов выскочил «Чужой». «Бегущий по лезвию» дал старт мрачному, устрашающему, но безумно красивому киберпанку. Моё поколение выросло на ужасе неизведанного «Секретных материалов», а Стивен Кинг напугал своими пришельцами, которых нельзя ни понять, ни одолеть.
Огромные затраты на космические программы с отложенным и сомнительным результатом посеяли настроения неверия и обречённости. Они показали хрупкость человеческой жизни в сравнении с масштабами космоса, а также невозможность быстрого решения возникших проблем. Стало окончательно ясно, что для дальнейшего развития нужны огромные ресурсы и долгие годы. Возможно, не одно поколение учёных, если не произойдёт чудо. Чуда не произошло.
А сейчас нам надоело даже пугаться. Настало время смирения, обречённости, обесценивания. Эпоха «меланхолии», утверждающей, что мы ошибка и мы одни.
Мечта потухла, забыта, заживо похоронена под грудой потребления, самокопания, шарлатанских практик и сомнительных достижений.
Но пока мы здесь, тратим жизнь на покупку товаров, которые нам не нужны, и медленно гниём в мире, в котором уже нет материков и континентов, ждущих своего открытия. Возможно, кто-то в глубине далеких галактик нас всё ещё ждёт.