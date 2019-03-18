Москва, 18 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Орбита захоронения, орбита существования — орбита искусственных космических объектов, на которую осуществляется их увод после окончания активной работы. Также называется областью увода космического объекта или зоной захоронения.

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

В прошлом веке технический прогресс вдохновлял, пугал, изменял искусство и людей. Новые виды энергии, устрашающее оружие, запуск первого спутника. Первый человек в космосе. Полет на луну. Мечтатели, ученые и фантасты грезили о новых мирах во сне и наяву. Наивная вера, что еще чуть-чуть, еще максимум пятьдесят лет ‑ и мы встретим в бескрайнем космосе нечто разумное. Высадимся на Марсе. Колонизируем Цереру. А если другие миры будут нам не рады, то с ними можно договориться, сотрудничать или же их захватить. Общественный подъём и мечты писателей-фантастов струились с кончиков их пальцев через печатные машинки прямо в наши души.

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Затем войны превратили прогресс из друга в опасного монстра, и будущее превратилось из надежды в угрозу. Сначала марсиане Рея Бредбери, притворяясь нашими друзьями и родственниками, замыслили нас погубить. Позже на нас с широких экранов выскочил «Чужой». «Бегущий по лезвию» дал старт мрачному, устрашающему, но безумно красивому киберпанку. Моё поколение выросло на ужасе неизведанного «Секретных материалов», а Стивен Кинг напугал своими пришельцами, которых нельзя ни понять, ни одолеть.

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Огромные затраты на космические программы с отложенным и сомнительным результатом посеяли настроения неверия и обречённости. Они показали хрупкость человеческой жизни в сравнении с масштабами космоса, а также невозможность быстрого решения возникших проблем. Стало окончательно ясно, что для дальнейшего развития нужны огромные ресурсы и долгие годы. Возможно, не одно поколение учёных, если не произойдёт чудо. Чуда не произошло.

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

А сейчас нам надоело даже пугаться. Настало время смирения, обречённости, обесценивания. Эпоха «меланхолии», утверждающей, что мы ошибка и мы одни.

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Мечта потухла, забыта, заживо похоронена под грудой потребления, самокопания, шарлатанских практик и сомнительных достижений.

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Наталья Ершова ИА REGNUM Орбита захоронения

Но пока мы здесь, тратим жизнь на покупку товаров, которые нам не нужны, и медленно гниём в мире, в котором уже нет материков и континентов, ждущих своего открытия. Возможно, кто-то в глубине далеких галактик нас всё ещё ждёт.