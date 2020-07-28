Наталья Басай
Последние публикации
Почему дети не хотят повторять родительские семьи?
Большинство жителей России не хотят создавать семью наподобие той, в которой воспитывались они сами. И хотя детский омбудсмен Анна Кузнецова, говоря об этом, не уточнила, кем были те 400 детей, которых опросили по данному вопросу, и кто их опрашивал, ее слова похожи на печальную правду. По её...
28 июля 2020
Когда материнство стало социальным суицидом?
Очевидная демографическая катастрофа в России вынуждает экспертов искать причины этой беды, и чаще всего звучат объяснения из экономической сферы: много или мало пособий, достаточен ли маткапитал, хватает ли детсадов… Это всё важно, но на вопрос «почему у нас не рожают?» внятного ответа не дает...
12 ноября 2019