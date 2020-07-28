Большинство жителей России не хотят создавать семью наподобие той, в которой воспитывались они сами. И хотя детский омбудсмен Анна Кузнецова, говоря об этом, не уточнила, кем были те 400 детей, которых опросили по данному вопросу, и кто их опрашивал, ее слова похожи на печальную правду. По её словам, сейчас у людей нет образца и понимания того, как нужно создавать семью.

Эухенио Эдуардо. Счастливая семья

На первый взгляд, приведенные Кузнецовой данные не уникальны. Каждое следующее поколение подавлено детскими травмами, в каждом поколении у огромного числа людей есть внушительный багаж претензий к своим родителям. Не только даже отвратительный образ жизни родителей, но и не совсем счастливый брак или брак, в котором вроде бы всё гладко — но нет наполненности, глубины и самого стремления к ней. Бывает иначе, что родители — люди убежденные, посвятившие себя одной цели, и дети у них существуют вроде как фон для их основного занятия. А бывает, что родители так поглощены друг другом, что на детей их уже не хватает. Или наоборот — частый случай — у родителей не сложилось, и они (или один из них, если семья распалась) пытаются реализовать неиспользованный потенциал супружества в отношениях с детьми, перекладывая на них тяжелейшую обязанность сделать родителей счастливыми. Список можно продолжать, и всё это — отнюдь не приметы нашего времени. Так было всегда. Дело не в революции, не в Великой Отечественной, ни в крепостном праве: дисфункциональные семьи — это вечная тема. Другое дело, что сейчас у нее есть основания обостриться.

Перестройка и последующая гибель СССР тяжелым катком прошлись по российским семьям. Многие из нас видели, как доселе счастливые браки родителей вдруг давали трещину, как отцы не могли больше обеспечивать семьи, а матери теряли веру в будущее и вымещали свое неверие на том, кто должен был оказаться опорой — на своих мужьях. Всего тридцать лет минуло с тех пор, и мы, с нашими нелеченными детскими травмами, имеем новое государство, в котором — вроде бы — должны создавать свои семьи. И нам даже говорят, что уже срочно должны. Потому что демографический кризис. Корректировка данных: не кризис, а яма. Корректировка: не яма, а катастрофа. Но что-то не хочется. Да и почему должно хотеться людям создавать семьи, если больше половины (по статистике Кузнецовой) примеров семей, которые они знают, это примеры, которые не хочется повторять?.. Люди не хотят жить как их родители. А как по-другому — они не знают.

Кузьма Петров-Водкин. Семья рабочего в первую годовщину Октября. 1927

Итог — семейный кризис, отказ от создания семей, негативная статистика по демографии и рационализация страха перед созданием семьи, страх причинить боль своим детям так, как причиняли боль родители тебе самому в детстве. При этом творческая энергия человека, которая наполняет жизнью людские союзы, никуда не пропадает. Только направляют ее не на создание семьи, а на то, что позволит не соприкасаться со своими детскими травмами. Обычно в этом месте нынешние радетели за демографию начинают описывать пороки общества потребления и побочные эффекты культа комфорта, видимо, надеясь таким образом пристыдить несемейных и направить их на путь истинный. Только когда нравоучительная жвачка срабатывала? Она же вызывает только раздражение, потому что человек злится, что его считают тупым потребителем и эгоистом, не допуская даже, что у него куча страхов. И негативный образ собственной семьи.

Человек отказывается жить неидеальную жизнь, похожую в чем-то на жизнь своей родительской семьи, в итоге остается на всю жизнь обиженным ребенком. Мама, я продолжу придуриваться до тех пор, пока ты не изменишь свое поведение в моем детстве, когда мне было 10 лет, говорил американский психиатр Ирвин Ялом про детей, которые связывают свое деструктивное поведение с детскими травмами. И вот человек зависает и ждет изменений в прошлом, порой всю жизнь ждет, не помогает себе, а родители уже старики, которые нередко под занавес жизни пересматривают то самое поведение, к которому у детей так много претензий, и даже примирение взаимное происходит. Только образ семьи от этого не меняется. Всё равно поздно. Не изменить уже.

Кузнецова туманно обозначила, что у нас недостаточно специалистов, которые бы с такими ситуациями работали. Не секрет, что как раз на этом поле «благодетелей» хватает, только помощь их — медвежья. А вот истинной помощи нет. И неясно, как ее наладить массово, с учетом того, что нужна индивидуальная психологическая помощь, причем добровольная, а не с «выявлением потенциально неблагополучных» и навязыванием «социальных услуг». Более того, такая массовая, индивидуальная и добровольная психологическая помощь невозможна. Так что теперь — лапы кверху и вымирать? Ну вот еще!

Помочь может то, что, во-первых, половина не хочет себе такую же семью, как родительская. А половина — хочет, и хотя этого мало, всё же, значит, позитивный образ семьи у людей в нашей стране есть. И есть те, кто мог бы его транслировать. Нам нужна общественная дискуссия, широкое и вдумчивое обсуждение болезненной проблемы, которую обычно не принято обсуждать или принято обсуждать как банальный конфликт отцов и детей: мол, вырастете — сами поймете. Если бы человеку помогли понять, что он не обязан повторять ошибки родителей, он бы открыл для себя массу новых возможностей в жизни.

Рене Магритт. Влюбленные. 1928

Ну и второе. Семья для человека не единственный источник воспитания, у него еще есть общество и культурная традиция. И хотя в обществе тоже не всё гладко, зато с традицией нам повезло — только не надо говорить про перегибы «Домостроя», достаточно того, что семья у нас всегда была в чести, а за преступления против детей наше общество считает нужным казнить.

Вместо наглого рыночного паразитирования на человеческих страхах нужно взращивать позитивный образ семьи, рассказывать людям, какое это благо — быть семейным человеком, культивировать в масс-культе совсем другие образы, нежели сейчас, давать возможность громко высказываться тем лидерам мнений, которые понимают проблему и видят позитивное решение. Тех, которые видят проблему и ловят на ней хайп, не надо затыкать: пусть себе высказываются, но чтобы в обществе был такой контекст, в котором их слова будут восприниматься не как руководство к действию, а как направление к психологу. Пока этого всего нет, продолжит бытовать впечатление, что здоровая семья никому не нужна.