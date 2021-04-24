Надежда Кухальская

Автор

Модель, стилист и дизайнер моды. Родилась в 1996 году в Москве. Участвовала в международных показах в Милане, Дубае, Катаре, Джакарте, Пекине, Бангкоке, Стамбуле и Москве. Снималась в рекламе ведущих мировых брендов. Участвовала в качестве фотомодели в ряде публикаций Harper’s Bazaar, Numero, Cosmopoliten, VOGUE, Yes, Eclectic, DOLORESLife, WHY и BISOUS MAGAZINE. В 2014 году фото Надежды Кухальской работы Михаила Панина завоевало Премию «Золотая камера» в номинации «Портрет» конкурса «Профессиональный фотограф года» в Берлине. В публикациях и выступлениях в теле- и радиоэфирах, а также на общественных дискуссионных площадках активно выступает за возвращение традиционного подхода к воспитанию и образованию. Изучает юриспруденцию. Воспитывает двоих сыновей.