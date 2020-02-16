Наши матери и жёны — проститутки? Слышу прот. Смирнова – вижу Водонаеву
Для начала всем, кто реагирует на это высказывание, следует учитывать, какой брак РПЦ считает гражданским. Это — государственно зарегистрированный брак, в отличие от церковного венчания. Получается, что о. Димитрий назвал проститутками всех, кто узаконил свои взаимоотношения в ЗАГСе. В том числе — все присные, нынешние и грядущие поколения женщин. Очень ко времени, аккурат накануне 75-летия Победы. Пока авто расцветятся наклейками «Спасибо деду за Победу», РПЦ по умолчанию будет причислять к названной Смирновым категории их жён, вынесших на своих плечах непосильную ношу войны?
И, кстати, почему гнев и презрение батюшка обрушил только на женщин? Мужчины в такой логике должны быть обозначены как клиенты. Получается, что, с точки зрения церкви, услугами проституток пользоваться не возбраняется. Не ретранслирует ли господин Смирнов некие глубинные комплексы — не рискну сказать — опыт?
Брак недаром называют узами. Внешние оковы никогда не были залогом семейной гармонии. В этом главной скрепой является нечто другое, к чему призывал Христос. Возможно, батюшка запамятовал о любви, если по формальному признаку наличия штампа в паспорте или ведения совместного хозяйства огульно обвинил большую часть российских женщин во блуде.
А вот тут сквозь светлый лик о. Димитрия проступает личико Алёны Водонаевой, назвавшей большую часть населения России быдлом. Хочу обратить внимание правоохранительных органов на то, что в словах госпожи, которая скорее могла бы подойти под определение воинственного батюшки, они усмотрели признаки статьи 282 УК. Напомню деятелям РПЦ, вступившимся за своего сотрудника, её содержание ч. 2, пункт б) и в) данной статьи:
Возможно, не случайно это высказывание сделано в момент обсуждения поправок в Конституцию и последовало непосредственно после того, как Президент высказал своё негативное отношение к инициативе Святейшего Патриарха об упоминании Бога в новом Основном законе. Нелишне напомнить протоиерею Смирнову о том, что Российская Федерация — светское государство. А правоохранительным органам — что избирательность действия закона порождает беззаконие. Может быть, отцу Димитрию не поздно покаяться, прошу прощения — взять свои слова назад и вспомнить, что смиренное молчание лучше громогласной глупости?